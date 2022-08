Alexandru Rafila, mesaj clar la două zile după ce a creat panică în rândul populației. Ce spune despre pastilele cu iod

Cu toate acestea, mesajul lui Rafila, transmis în urmă cu două zile, e pe cât se poate de alarmist și a provocat panică în rândul populației.

Mesajul lui Rafila, după ce a agitat românii

În contextul , ”să se prezinte cât mai repede la medicul de familie de la care trebuie să primească prescripția pentru pastilele de iodură de potasiu”.

Oamenii s-au conformat, astfel că medicii de familie au primit sute de apeluri de la diverși indivizi panicați. Au existat reacții negative inclusiv în PSD în urma acestor declarații alarmiste, liderul PSD Marcel Ciolacu sugerând că Rafila ar trebui să-și schimbe echipa de comunicare, conform

Cu toate acestea, Rafila nu crede că a făcut nimic greșit, ci doar că mesajul său a fost interpretat greșit.

“S-a anunţat ca se distribuie de 45 de zile. Am avut un ordin de ministru aprobat în data de 23 iunie, care a fost în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii timp de 30 de zile anterior, deci din luna mai. Deci e clar o chestiune care era cunoscută, mai ales că noi am dublat această măsură de ordin legislativ, cu o campanie de informare pentru populaţie, inclusiv am tot repetat până la saturaţie aş spune legat de vârsta până la 40 de ani, care se regăseşte în prospectul produsului, pentru că nu am inventat noi această vârstă, este vârsta recomandată, când riscurile sunt mai mari pentru persoane expuse la iod radioactiv.

Or, într-o situaţie când sănătatea publică poate fi pusă în pericol de un conflict care se găseşte în vecinătatea României, cred că este moral, este o responsabilitate profesională şi o responsabilitate civică să acţionezi politic, nu să critici”, s-a apărat Rafila.

Alexandru Rafila a criticat și atitudinea medicilor de familie, care sunt reticenți în a oferi pastilele cu iod populației. Asta, în condițiile în care oamenii pot suferi grav de pe urma lor, mai ales dacă sunt luate fără motiv.

“Dumneavoastră spuneţi că un coleg, medic de familie, a avut 300 şi ceva de mesaje într-o singură zi. Eu aş vrea să îl întreb pe acel coleg, medic de familie, dacă în cele 45 de zile de când a apărut acest ordin de ministru, pe care dânsul este obligat să îl cunoască, dacă pacienţii care au venit la el cu alte probleme de sănătate, pacienţii în vârstă de până la 40 de ani au primit din partea lui o reţetă sau măcar o recomandare să se gândească dacă este util să îşi procure de la o farmacie gratuit pastila de iod.

Mi se pare foarte ciudat că nişte oameni care nu au reacţionat timp de 45 de zile în niciun fel, se plâng că am repetat un anunț pe care l-am repetat de foarte multe ori în ultima perioadă”, a explicat Rafila.

Referitor la declarația considerată de mulți alarmistă, care a provocat panică în țară, Rafila crede că acest subiect s-a dezbătut mai mult decât era necesar.

“Profesioniştii din sănătate trebuie să răspundă interesului apărării sănătăţii publice. E o treabă foarte simplă, care a fost, din păcate, politizată şi pentru cei care au politizat-o în mod excesiv, nu vreau să fac nominalizări, cred că este o problemă, pentru că dacă noi avem această vocaţie de a compromite măsurile de sănătate publică, când vom avea într-adevăr probleme, nu o să putem să le gestionăm.

Nu cred că are legătură cu partidul din care eu provin, are legătură cu responsabilitatea faţă de populaţia acestei ţări”, a concluzionat Rafila, potrivit Antena 3.