Alexandru Răuță vrea să plece după retrogradarea lui Dinamo. Suporterii își iau „adio” cu un clip ironic. Video

a fost unul dintre căpitanii lui Dinamo în sezonul 2021-2022, la finalul căruia echipa din Ștefan cel Mare a retrogradat pentru prima dată în cei 74 de ani de istorie. Mijlocașul n-a avut prea multe reușite în tricoul roș-alb și a fost luat peste picior de fani după ce a anunțat că vrea să plece, având în vedere că îi expiră contractul în această vară.

Alexandru Răuță vrea să plece de la Dinamo și a fost luat peste picior de dinamoviști

Pe una din paginile de Facebook ale fanilor dinamoviști, aceștia au postat un clip în care vor să își ia „adio” de la mijlocașul central cu un videoclip ironic. Clipul ar trebui să conțină toate reușitele lui Răuță din ultima ediție de campionat, dar acestea au fost aproape inexistente.

„Dacă tot și-a anunțat plecarea de la Dinamo, cred că este un bun prilej să trecem în revistă reușitele lui Alexandru Răuță în sezonul 2021-2022”, a scris Radio Dinamo 1948, pe Facebook.

În campionatul trecut, Alexandru Răuță a îmbrăcat de 29 ori tricoul lui Dinamo, perioadă în care a reușit doar să dea o pasă decisivă, fără să înscrie vreun gol. În schimb, mijlocașul în vârstă de 29 de ani a fost campion la cartonașe. Răuță a fost avertizat de 12 ori și de două ori a fost eliminat, într-o partidă cu UTA și la returul cu FCSB din sezonul regulat. De altfel, Dinamo a fost în sezonul recedent.

Comentariile tăioase ale fanilor dinamoviști: „Panarame de jucători”

Clipul postat de Radio Dinamo 1948 a stârnit atât reacții dure, cât și savuroase din partea suporterilor „câinilor roșii”.

„Observ că băieții ăștia, care ne-au adus în liga secundă au tupeul să tot vorbească despre antrenori. Nu au pic de bun simț, dar nu e nimic, ne vom aduce mereu aminte de ei ca fiind cei care au retrogradat Dinamo. Succes pe mai departe, ‘razboinicule”. Semnat: Catalin”, a scris chiar unul dintre administratorii paginii.

„Observ că superjucătorii noștri au găsit vinovații pentru retrogradare: antrenorul, DDB-ul, condițiile de pregătire, presiunea exercitată din exterior etc etc etc. Mă aștept să dea vina pe încălzirea globală, probabil și pe extratereștrii. mai știi?! Practic ei consideră că nu au nicio vină! Nu au curajul să-și asume responsabilitatea unei asemenea contraperformanțe! Asta spune multe dacă nu chiar totul!”, s-a revoltat alt dinamovist.

„Panarame de jucători și pe deasupra și niște vagabonzi de care s-au folosit alții pentru a ne retrograda! Filip, Răuță, Matei, Torje și atenție Iliev, Figueiredo, Rodriguez! O armată de lepre! Plus nu mai știu câți arbitri. Și conducerea F.C. Dinamo!”, a fost și mesajul extrem de dur al unui suporter roș-alb.

„Cartonașele roșii nu se pun”, a comentat un fan, aluzie la obiceiurile nesportive ale lui Răuță din timpul meciurilor.

