Alexia Eram, apariție spectaculoasă la petrecerea de Halloween. Fiica Andreei Esca a purtat o ținută inedită

Alexia Eram (22 de ani) a avut o ținută inedită de Halloween, cu care a impresionat pe toată lumea. Fiica Andreei Esca a ales o costumație argintie și sclipitoare, apreciată de zeci de mii de internauți pe rețelele de socializare.

Alexia Eram, ținută inedită la petrecerea de Halloween

Mai multe vedete din showbiz-ul românesc au fost prezente la diverse petreceri de . Printre acestea se numără și Alexia Eram, care și-a uimit fanii cu costumația aleasă cu această ocazie.

ADVERTISEMENT

Iubita lui Mario Fresh este urmărită de peste 725.000 de persoane numai pe Instagram, iar aseară a postat imagini cu ținuta pe care a purtat-o de Halloween.

Alexia Eram s-a caracterizat ca fiind “Ice Queen” (n.r. Regina de gheață) și a optat pentru o ținută argintie, sclipitoare, purtând și o perucă asortată.

ADVERTISEMENT

Tânăra a purtat pe cap și o diademă asortată, dar și un colier argintiu la gât. În picioare a purtat cizme argintii.

“Wow/ Cât de mișto!/ Foarte reușit!/ Cea mai frumoasă femeie! Te iubim!/ Frumoasă.”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate pe de urmăritorii fiicei Andreei Esca.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cineva i-a scris tinerei că i-ar sta bine dacă și-ar vopsi părul în argintiu, așa cum a avut costumația de Halloween.

La doar 22 de ani, Alexia Eram are deja numeroase realizări. A absolvit o facultate de prestigiu din Marea Britanie, University For the Creative Arts. Acum este specializată în marketing, publicitate și relații publice în modă.

ADVERTISEMENT

Alexia Eram, dezvăluiri despre relația cu Mario Fresh

Alexia Eram și Mario Fresh formează un cuplu de mai bine de șase ani și în cadrul unui interviu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Tânăra a recunoscut că ambii sunt geloși în relație și consideră că acest lucru este normal, mai ales dacă sunt sentimente reale. Gelozia este bună până într-un punct, în opinia fiicei celebrei prezentatoare de la Știrile Pro TV.

“Și cred că e bine să fii gelos până într-un punct. Atâta timp cât există sentimente… (…) Da, și el este gelos.

Cred că ar fi dubios să nu fii deloc gelos într-o relație. Înseamnă că nu prea ai sentimente.”, a mai dezvăluit Alexia Eram pentru FANATIK.

Cei doi s-au cunoscut la un eveniment, în urmă cu mai bine de șase ani. Mario Fresh este “amuzant și romantic”, iar tânăra a fost cucerită de aceste trăsături, mai ales că îl plăcea de dinainte de a-l cunoaște personal.