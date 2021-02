Alexia Eram se confruntă cu noi probleme de sănătate, la câteva luni după ce s-a operat de apendicită. Fiica Andreei Esca va ajunge pe mâna medicilor cât mai curând pentru a scăpa de durerile care nu-i dau pace de o săptămână.

Iubita lui Mario Fresh a mărturisit că are niște dureri chinuitoare de măsele și nu poate mânca sau dormi, motiv pentru care va apela la medicul stomatolog.

Alexia Eram a avut mai multe probleme în ultimele luni. După operația de apendicită pe care a suferit-o anul trecut, tânăra a început să meargă săptămânal la medic pentru drenaj, având probleme cu retenția de lichide în organism.

Alexia Eram are probleme de sănătate. Iubita lui Mario Fresh are nevoie de ajutor medical

Alexia Eram trece prin clipe dificile din cauza unor dureri de măsea care nu-i dau pace de o săptămână. Fiica îndrăgitei prezentatoare de la Pro TV i-a anunțat pe fani prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este activă zi de zi.

În afară de faptul că o dor măselele, tânăra de 20 de ani și-a mușcat din greșeală buza pe interior, iar acum abia poate vorbi normal. După o noapte albă, Alexia Eram nu este deloc încântată că trebuie să meargă la medic, însă nu există altă soluție.

„Nu pot să deschid gura pentru că acum o săptămână mi-am mușcat buza pe interior în timp ce mâncam. Acum s-a făcut o rană, care s-a umflat și care mă doare de mor. Nu mai pot! Nu am putut să dorm toată noaptea din cauza unei răni.

Plus de asta, mă dor și măselele, sper să nu fie cele de minte, mă duc să-mi fac o radiografie apoi merg la dentist. Sigur dacă merg la dentist iar o să am o noapte albă, căci și aseară am dormit doar două ore”, a mărturisit tânăra pe contul de Instagram.

Alexia Eram este una dintre cele mai urmărite persoane din mediul online și este implicată în diferite proiecte, având grijă să-și anunțe fanii de fiecare dată când se întâmplă ceva nou în viața ei.

Tânăra are mereu grijă de sănătatea ei, dar și de aspectul fizic, motiv pentru care este nevoită să meargă săptămânal la o clinică medicală pentru a face ședințe de drenaj. Din cauza problemelor pe care le are cu reținerea apei în corp, drenajul este singura soluție care o poate ajuta și le-a sfătuit și pe alte femei să facă la fel.

„Nu mai venisem demult la drenaj, dar de acum gata, de două ori pe săptămână mă găsiţi aici, să-mi subţiez apa din corp, să-mi subţiez picioarele. Cel mai tare aparat. Dacă aveţi probleme cu reţinerea de apă, acest aparat e genial, e ca un masaj, e ca aparatul de tensiune. Vă puteţi face şi la burtă”, i-a anunțat fiica Andreei Esca pe fani.

În luna noiembrie a anului trecut, Alexia Eram a trecut printr-o operație de apendicită, în urma căreia s-a recuperat mai greu, însă acum este bine și urmează să-și reolve problemele cu dantura.