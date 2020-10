Alin Oprea, schimbare radicală de look. Solistul de la Talisman a apelat la operații estetice

Alin Oprea (45 de ani) a făcut schimbări radicale de look în ultima perioadă, mai ales după ce fosta sa soție, Larisa Uță, s-a stabilit în Londra alături de cei doi. Solistul de la Talisman a început să meargă la sala de antrenament, s-a tuns scurt, iar acum a apelat la operații estetice.

Cântărețul a mărturisit pe o rețea de socializare că i-a plăcut întotdeauna părul lung, motiv pentru care ani la rând a avut plete. Recent, artistul s-a decis să treacă pragul medicului estetician și să-și facă implant de păr, nefiind mulțumit de freza din prezent.

Așadar, renumitul solist a ales o procedură care extrage și implantează fir cu fir, declarând cu această ocazie că este prima metodă chirurgicală în care are foarte mare încredere. Alin Oprea a scos o sumă frumușică din buzunar, costul intervenției ridicându-se la 5.000 de euro.

Alin Oprea, decizie radicală legat de aspectul fizic. La ce operație estetică a apelat

„Motivul pentru care am hotărât, în sfârșit, să apelez la implantul de păr, a fost acela că întotdeauna am iubit să am păr. Și știți foarte bine că timp de 30 de ani am purtat niște plete superbe la început și mai puțin superbe spre final.

Asta și datorită faptului că am avut părul lung și poate nu am avut întotdeauna grijă așa cum ar fi trebuit de el, s-a rărit, s-a slăbit și nu mai arăta exact cum trebuia.

Am avut în gând de mult să fac lucrul asta, dar niciodată nu am avut încredere în tehnologia cu care se făceau implanturile până acum.

Această metodă pe care doctorul o folosește, în care se extrage fir cu fir și se implantează fir cu fir, mi se pare una foarte serioasă și e prima metodă în care am încredere 100%!”, a mărturisit Alin Oprea pe una dintre rețelele de socializare, potrivit ciao.ro.

Cântărețul nu este singurul bărbat din showbiz-ul românesc care a apelat la această metodă inedită de a-și îndesi podoaba capilară. Culiță Sterp, Dorian Popa sau Bogdan Boantă se numără printre vedetele care au investit în frumusețe și în aspectul fizic.