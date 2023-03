Alin Pascal, dezvăluiri fără precedent despre Matilda Pascal Cojocărița: “Habar nu aveam că e mama mea”

Alin Pascal, cunoscutul cântăreț și prezentator tv, își amintește de copilăria petrecută la țară, când credea că bunicii sunt părinții lui, iar mama, Matilda, doar o doamnă drăguță care venea în vizită.

Alin Pascal, dezvăluiri despre mama lui, celebra Matilda Pascal Cojocărița

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, Alin Pascal, cunoscutul cântăreț, ne spune cum este viața lui alături de 3 feciori și cât de fericit îl face rolul de părinte. Fiul Matildei Pascal-Cojocărița își aduce aminte de copilărie, de mamaia care l-a crescut și ne spune cum spărgea parbrizele mașinilor cu pietre aruncate din pom. ,

ADVERTISEMENT

Alin Pascal își aduce aminte de prima lui dragoste, de cea mai mare gafă făcută într-o relație și recunoaște că muzica l-a ales pe el, nu invers. Cunoscutul cântăreț își amintește de cel mai penibil moment petrecut pe scenă, ziua în care a decis că nu va face niciodată playback, și ne povestește despre cel mai greu moment din viața lui, moartea bunicii care l-a crescut.

De asemenea, în exclusivitate pentru cititorii noștri, cântărețul care îi este fiul celebrei Matilda Pascal Cojocărița a dezvăluit că și-a dorit, la un moment dat, să se implice în politică, dar a renunțat de gura amicilor săi.

ADVERTISEMENT

Alina Pascal, de 3 X tată: “Îmi place să cred că sunt un tată relaxat”

De 3 ori tătic. Cum e? Ce fac băieții? Cum se simte cel mai tânăr membru al familiei?

– Da, c! Cum poate să fie atunci când ai casa plină de copii? Simt că este cea mai fericită perioadă din viața mea. Băieții mari sunt și ei foarte fericiți că au un frate și nu o surioară, pentru că au cu cine să joace fotbal. Bogăție mai mare ca asta nu puteam dobândi. Aron Nicolas este un mâncăcios și, deși are doar 3 luni, arată de 4-5! A venit în familia noastră cu multă dragoste, liniște și prosperitate.

Cum este tatăl Alin? Se panicheaza, este mai relaxat?

– Îmi place să cred că sunt un tată relaxat. Problema mea este cu timpul pe care îl petrec alături de ei. Din păcate meseria mea implică multe plecări de acasă, iar atunci când sunt cu ei fac tot posibilul să recuperez. La al treilea copil nu ai cum să mai fii panicat, experiența își spune cuvântul.

ADVERTISEMENT

Amintiri din copilărie: “Cum trecea o mașină, cum îi spărgeam parbrizul”

Cum a fost copilăria ta? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

– Am avut norocul să-mi petrec copilăria la țară în Negrești, în județul Vaslui. Pentru că mama mea era deja o artistă cunoscută când m-a născut, am fost crescut de bunici până la 8 ani. Am făcut toate năzdrăvăniile din lume. Îmi aduc aminte că aveam în curte un gutui în care mă urcam cu un pumn de pietre și, cum trecea o mașină, cum îi spărgeam parbrizul.

Ce ai învățat, în decursul timpul, de la mama ta?

– Am avut încă de mic o relație foarte specială cu ea pentru că, fiind mai mult plecată, practic am fost crescut prin telefon. Tot timpul mă suna, mă întreba dacă am mâncat, ce fac. să fiu un om serios, dacă promit ceva să fac, să nu mint, să fiu perseverant și să iubesc oamenii care îmi sunt alături.

ADVERTISEMENT

“Habar nu aveam că Matilda este mama mea”

Până la 8 ani ai stat cu bunicii. Ce îți mai aduci aminte din acea perioadă?

– Da, de la 6 luni până la 8 ani am crescut la bunici și ce-mi aduc aminte din perioada aceea… ar trebuie să stăm câteva zile să-ți povestesc. Dar o întâmplare aparte era că eu credeam că bunica și bunicul sunt părinții mei, habar nu aveam că Matilda este mama mea. Credeam că ea este o doamnă care mai vine așa, din când în când, și ne mai aduce de mâncare, mie niște haine. M-au crescut bunicii și, din păcate nu mai sunt printre noi, mi-e tare dor de ei, i-am iubit foarte mult și îi iubesc în continuare.

ADVERTISEMENT

Țin minte că odată mi-am făcut o sabie de lemn, m-am dus la vecina în curte și i-am tăiat tot porumbul. Era gata de cules și l-am rezolvat pe tot așa că mamaie i-a dat tot porumbul nostru.

Alin Pascal despre Ștefan Cigu: “Este un tată foarte modern la cei 73 de ani ai lui”

Ce înseamnă pentru tine Ștefan Cigu, tatăl care te-a crescut?

– Ștefan Cigu este un artist în primul rând, este un ‘nebunatic’ cum se autointitulează, un om extrem de blând și în copilăria noastră el era cel care ne scotea din belele tot timpul. Mati (Matilda Pascal Cojocărița, mama lui, n. red.) era mai incisivă (râde, n. red.). Fănică venea și spunea ‘da’, lasă băieții în pace’. Nu ai cum să nu-l iubești, și în ziua de astăzi este la fel numai că acum l-a lovit fashion-ul, așa că primul lucru pe care-l face când vine la mine acasă este să intre în dressing să vadă ce mi-am luat. Acum am ajuns să facem schimb de haine. Este un tată foarte modern la cei 73 de ani ai lui.

“Timid nu am fost niciodată, nici în viața de zi cu zi, nici pe scenă”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau lider?

– Pentru mine perioada liceului a fost una extraordinar de frumoasă pentru că m-am îndrăgostit de muzică și am aprofundat-o. Stăteam minim 8 ore pe zi să studiez la vioară, făcusem o pasiune pentru muzică. Timid nu am fost niciodată, nici în viața de zi cu zi, nici pe scenă, sunt un nebunatic, ce să mai zic.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– Normal că da, recunosc, nu aveam timp să învăț la unele materii pentru că trebuia să studiez la vioară, așa că trebuia să fac cumva să mă descurc. Dacă stau să-mi aduc bine aminte, cred că și la Bac am copiat puțin.

“Eram îndrăgostit lulea de educatoarea mea”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

– Îmi aduc foarte bine aminte când m-am îndrăgostit prima oară pentru că eram la grădiniță, eram îndrăgostit lulea de educatoarea mea pe care o chema Mariana. Și acum îmi aduc aminte.

“Cred că e bine ca la tinerețe să le faci pe toate”

Cum te-ai descrie, până să te însori, fidel sau infidel?

– Am avut relații în care am fost fidel, dar am avut și relații în care nu am fost fidel. A depins foarte mult de patenera cu care am fost. Cred că e bine ca la tinerețe să le faci pe toate, că de te apuci la bătrânețe să faci chestii din astea, e penibil rău de tot.

Care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

– Am avut o relație cu o domnișoară, care a durat o săptămână, pentru că în primele zile venea machiată și arăta într-un fel. Într-o zi am trecut pe lângă ea, pe niște scări, nu am recunoscut o și mi-a zis, foarte revoltată, că de ce nu am salutat-o. Mi-am cerut scuze, i-am spus că nu am recunoscut-o. Cred că a fost cea mai scurtă relație a mea.

“La mine în casă și câinele cântă”

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

– Nu cred că eu am decis să aleg această carieră, cred că muzica m-a ales pe mine pentru că am avut norocul să mă nasc într-o familie de muzicieni. La mine în casă și câinele cântă. (rade). Mă bucur foarte tare că am ales calea asta, a muzici, este o lume foarte fină din care poți învață o grămadă de lucruri pe care le poți aplica și în viața de zi cu zi.

Amintiri de pe scenă: “Am promis că nu o să mai fac niciodată playback”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

– Cred că cel mai penibil moment pe care l-am trăit pe scenă a fost acum câțiva ani când am fost invitat, de 8 martie, la Ploiești, să cânt cu ocazia Zilei Femeii. Am ajuns acolo, la repetiții mi-au spus cei de la scenă tehnică că nu se poate cânta live. Și atunci a trebuit să fac playback. Problema a fost că piesa mea începuse, sala era plină de femei, și eu țineam microfonul oriunde numai la gură nu. Am promis că nu o să mai fac niciodată playback.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

– I-am câștigat tot din muzică, aveam vreo 7 sau 8 ani și părinții mei m-au luat cu ei la un Revelion. Interesant a fost că eu am câștigat mai mulți bani decât ei pentru că oamenii, văzând un copil mic cântând la vioară, au devenit mult mai darnici.

Și pe ce i-ai cheltuit?

– Țin minte că mi-am cumpărat o bicicletă nouă, pentru că aveam un Pegas vechi și îmi doream unul modern, cu șaua lungă, un fel de ‘chopper’ al bicicletelor. Și cred că mi-am mai luat câteva mingi de fotbal.

“Mi-e tare dor de mamaie”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

– Anul trecut, când eram în toiul unui eveniment, noaptea, m-a anunțat mama mea , mamaia cum îi ziceam. A fost ca o mamă, m-a crescut de la 6 luni până la 8 ani și asta a fost cel mai greu moment din viața mea. Mi-e tare dor de mamaie.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Mi-ar plăcea să-mi petrec mai mult timp alături de cei dragi pentru că meseria mea implică foarte mult timp petrecut pe drumuri și cred că asta aș face, aș sta cu familia, cu copiii și cu prietenii.

“Am avut, la un moment dat, gândul să mă bag în politică”

Ce ai face dacă ai fi, pentru o zi, președintele țării?

– În exclusivitate îți mărturisesc că am avut, la un moment dat, gândul să mă bag în politică, dar până la urmă m-am sfătuit cu familia și am decis să nu mă bag în mocirla aia. Dar dacă aș fi pentru o zi președinte aș schimba tot, i-aș da afară pe toți și i-aș pune să dea concurs, fiecare pe postul lui, să văd dacă sunt în stare să ocupe acele poziții.