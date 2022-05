Surpriză pentru fiul Matildei Pascal-Cojocărița de ziua lui. Ce cadou a primit Alin Pascal

Alin Pascal, fiul interpretei Matilda Pascal-Cojocărița, a împlinit 41 de ani. A petrecut până în zori, alături de familie și prieteni. De ziua lui a primit un sejur în Egipt, unde abia așteaptă să plece, pentru a face scufundări. Artistul este adeptul sporturilor extreme. A sărit cu parașuta de mai multe ori, iar acum vrea să-și ia brevet de pilot și pe cel de căpitan de barcă.

Alin Pascal a împlinit 41 de ani. Fiul Matildei Pascal Cojocărița a primit un cadou neașteptat, de ziua lui

Alin Pascal, fiul interpretei și-a serbat ziua de naștere și a petrecut, alături de cei dragi, o noapte-ntreagă. La petrecere a venit și mama sa, Matilda Pascal-Cojocărița, iar cei doi băieți ai săi, Adam, de 9 ani, și Tudor, de 7 ani, au fost sufletul petrecerii. Alin a primit două torturi din ciocolată.

”De ziua mea de naștere, pe 8 mai, am fost la o cântare, dar am reușit a doua zi să dau o masă la restaurant. A venit toată lumea, Mati (mama sa-n.r.), familia, prietenii… După ce am petrecut la restaurant cu toții, am mers din casă în casă, ca ultimul soldat, cum se spune. Și am luat-o așa, fiecare zicea, să merg la el. Și am mers. Am ajuns acasă pe la 5 dimineața”, a declarat, pentru FANATIK, Alin Pascal, fiul interpretei de muzică populară Matilda Pascal-Cojocărița.

“O să merg în Egipt să fac scufundări”

De ziua lui, Alin Pascal a primit o excursie într-o tară exotică, mai exact în Egipt. Fiul interpretei abia așteaptă să se relaxeze în vacanță și să facă scufundări. Adept al sporturilor extreme, el a sărit cu parașuta de mai multe ori și, în viitor, își dorește să obțină brevet de căpitan de vas și de pilot.

”Am primit o excursie de ziua mea. O să merg în Egipt să fac scufundări. La întoarcere vreau să îmi iau brevetul de căpitan de barcă, dar și pe acela de pilot de avioane. Dacă timpul îmi va permite. Până acum am sărit de mai multe ori cu parașuta… și nu am frică”, susține Alin Pascal.

Fiul cel mare al lui Alin apare într-o reclamă

Adam, fiul său cel mare, apare într-o reclamă, postată pe YouTube în urmă cu trei zile, dar care este difuzată și pe toate posturile tv de la noi.

”Pe plan muzical o să lansez și o piesă nouă compusă de mine, muzica și versurile, intitulată ‘Tu nu ești de pe pământ’. În pandemie am avut timp și pentru compus melodii și mi-a prin bine. Am realizat și muzică pentru câteva reclame, iar fiul meu, Adam, apare într-o reclamă pe internet la vacanțele de pe litoralul românesc.

Băieții mei sunt tare haioși, au crescut și își spun între ei, cântărețul și pictorul. Adam este cântărețul, pentru că pare să o ia pe acest drum, iar Tudor este pictorul”, a mai spus Alin Pascal, fiul interpretei de muzică populară Matilda Pascal-Cojocărița.

Alin studiază vioara de la 6 ani

Alin este solistul trupei sale, Alin Pascal Band, pe care a format-o de ani de zile. Solistul a crescut într-o familie de artiști și este mândru că a urmat același drum, ca al mamei sale, Matilda Pascal-Cojocărița. Studiază vioara de la vârsta de 6 ani. A absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj, specialitatea interpretare muzicală-vioară.

Puțină lume știe că îl mai cheamă și Cătălin. Este de principiu că degeaba ai talent, dacă nu muncești. Alin Pascal a terminat și un master în interpretare. Și-a dat seama că nu poate face o carieră ca solist decât dacă își ia un profesor de canto. S-ar bucura enorm ca și băieții lui să continue o tradiție de familie și să cânte.

”Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a trimis în familia aceasta să predau ștafeta mai departe și copiilor mei”, susține Alin Pascal, fiul interpretei de muzică populară Artista de care s-a despărțit când Alin era mic. Matilda și-a refăcut viața cu dirijorul și violonistul Ștefan Cigu.