Alin Sălăjean de la Survivor România, atac dur la adresa lui Starlin după ce a fost eliminat: „Am fost înjurat de mamă”

Alin Sălăjean a avut o reacție dură la eliminarea lui Starlin de la Survivor România, mulțumind publicului încă o dată pentru că l-a votat pe Albert drept favorit.

Unul din cei mai vocali foști concurenți de la Războinici a remarcat gestul neașteptat pe care l-a făcut dominicanul la plecar de la Survivor România.

Alin l-a taxat pe Starlin pentru că a refuzat să își ia rămas bun de la doi dintre colegii săi, Albert și Maria, spunând că acest gest a fost unul extrem de urât.

Alin Sălăjean de la Survivor România l-a taxat dur pe Starlin pentru felul în care a plecat

De altfel, pentru acest gest Starlin a fost criticat și de către telespectatori, mai ales că bărbatul a ținut mai degrabă să își ia rămas bun de la Faimoși decât de la cei cu care a petrecut patru lună la bine și la greu.

Alin a comentat gala Survivor România din 25 aprilie pe pagina sa de Instagram, strigând victorie pentru a 8-a oară consecutiv după ce a văzut că Albert s-a clasat din nou pe primul loc.

Jurnalistul din Cluj i-a arătat obrazul lui Starlin pentru felul în care a ieșit din competiție, dându-se drept exemplu pe el, care a reușit să treacă peste certurile pe care le-a avut cu foștii colegi atunci când a plecat, luându-și rămas bun de la toată lumea.

„Mie asta îmi dă mult de gândit”

„Eu am fost înjurat de mamă, am fost făcut în toate felurile de către unii dintre colegii din echipa războinicilor. Am plecat iertând pe toată lumea.

Tu ieși Starlin în această seară, nu saluți doi oameni cu care ai suferit în aceste patru luni, cu care ai trecut și prin bine și prin rău, dar totuși îi saluți pe faimoși. Mie asta îmi dă mult de gândit. Foarte mult de gândit”, este mesajul pe care l-a transmis Alin Sălăjean în mediul virtual, criticându-l pe Starlin.

Starlin a fost nominalizat împreună cu Andrei și Sorin în gala eliminatorie din 25 aprilie, însă nu a obținut suficiente voturi din partea publicului pentru a merge mai departe. Pe primul loc s-a clasat din nou Albert, iar locul doi în clasamentul preferaților a fost ocupat de Marius Crăciun.

