Albert, lovit din toate părțile la Survivor România. ”L-am considerat prietenul meu. M-am înșelat!”

Albert Oprea este lovit din toate părțile de mai mulți concurenți de la Survivor România. Războinicul a primit acuzații grave din partea unei foste coechipiere, care a fost propusă în Consiliu de nominalizare chiar de el.

Vera Miron a mărturisit că este extrem de dezamăgită că a rezistat atât de puțin în Republica Dominicană. Fosta concurentă de la Kanal D este supărată că a ajuns acasă după numai două săptămâni, asta pentru că a fost votată de cineva pe care-l credea prieten.

Este vorba de nimeni altul decât Albert Oprea, care a ales-o pe Vera Miron, deși mărturisea că s-a atașat de ea. Fosta participantă de la Survivor România îl considera prieten pe tânăr, dar se pare că s-a înșelat în privința acestuia destul de rău.

Albert, atacat de o fostă concurentă de la Survivor România. Ce spune despre Războinic

„Este cel mai frumos sentiment. Îmi pare rău că nu am putut sta mai mult, să demonstrez ceea ce pot eu. La eliminarea mea, votul publicului. Cum am spus și la Consiliu. Dacă Albert nu mă vota și nu era votul lui Albert…

Consider că meritam să stau mai mult în continuare și să arăt tot ce pot. Îmi pare rău că am ieșit. Îmi pare rău că am băgat ceartă între ei. Din câte am înțeles, Sorin și Albert s-au certat din cauza mea.

Mi-am dat seama de Albert, că eu l-am considerat prietenul meu, chiar dacă am avut două săptămâni în această competiție. De fapt, nu a fost așa, m-am înșelat”, a mărturisit Vera la revenirea în țară, după eliminarea de la Survivor România.

Fosta Războinică s-a arătat furioasă că a fost nominalizată tocmai de Albert Oprea, care i-ar fi promis că nu o va mai scoate în față la vot. Din păcate, concurentul s-a văzut nevoit să o aleagă pe frumoasă brunetă, care acum crede că Albert este fals și prefăcut.

„Am avut o conversație cu el și mi-a spus că i-a părut rău că m-a votat prima oară, acum nu-i înțeleg falsitatea față de mine. E un om foarte fals și de-asta echipa nu e cu el.

Mi-a spus că nu o să mă mai voteze dacă iese favoritul publicului. Mi se pare un om fals, nu știu cum cei de acasă îl votează favorit”, a completat Vera Miron, la sosirea pe aeroportul din România, scrie wowbiz.ro.

