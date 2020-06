Alina Ceușan, sarcină cu emoții. Cu ce probleme s-a confruntat vedeta, gravidă în 6 luni

Alina Ceușan este însărcinată în 6 luni, iar emoțiile au fost mari încă de când a aflat că va aduce pe lume un copil.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alina Ceușan, însărcinată în 6 luni

Vloggerița spune că primul trimestru al sarcinii a fost unul confuz și s-a confruntat cu problemele specifice perioadei, dar care au speriat-o destul de tare, având în vedere că pentru ea este o premieră.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Fosta concurentă de la Asia Express va naște peste trei luni, iar emoțiile sunt din ce în ce mai mari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar dacă și-a planificat sarcina, tot a luat-o prin surprindere, mai ales că primul trimestru a fost complicat pentru ea.

„Primul trimestru a fost cel mai greu, într-adevăr, din punct de vedere al emoțiilor”

„A fost un moment emoționant, dar și puțin confuz pentru mine. Deși a fost cumva o sarcină planificată, am aflat destul de târziu, nu mi-am dat seama că sunt însărcinată. Am conștientizat în același timp că trebuie să las emoțiile și grijile la o parte și că urmează o etapă foarte importantă din viața noastră”, a mărturisit frumoasa blondină, potrivit viva.ro

ADVERTISEMENT

„Primul trimestru a fost cel mai greu, într-adevăr, atât din punct de vedere al emoțiilor, cât și al faptului că nu am putut să fac sport, nu am putut să beau cafea, am avut anumite intoleranțe, ca să zic așa, și anumite momente de confuzie, vulnerabilitate, lucruri normale pentru orice femeie aflată la prima sarcină…”, a completat Ceușan.

În câteva zile, Alina va avea un alt motiv de sărbătorire, chiar dacă va trebui să stea departe de anumite pofte dat fiind faptul că este gravidă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe 10 iunie, Alina și partenerul ei, Raul Tișa, vor împlini un an de căsătorie.

Cei doi au spus „Da” în fața preotului și a ofițerului de stare civilă din Cluj în anul 2019, iar de atunci formează unul din cele mai frumoase cupluri din blogosfera românească.

ADVERTISEMENT