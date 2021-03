Alina Pușcaș, împotriva vaccinării. Vedeta de la Te Cunosc de Undeva a uluit cu răspunsul ei

Alina Pușcaș, împotriva vaccinării contra coronavirus. Prezentatoarea emisiunii Te Cunosc de Undeva i-a făcut pe fanii săi din mediul online să își ridice mari semne de întrebare, de curând, atunci când le-a răspuns tuturor în legătură cu mai multe curiozități avute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Perioada în curs pare să fie una care le-a împărțit pe vedetele de la noi în două tabere, legat de acest aspect al administrării serului împotriva Covid-19. Alina Pușcaș a uimit prin răspunsul ei, oferind un răspuns cât se poate de sincer. Vedeta Antena 1 nu pare să fie de acord cu vaccinarea, dar va face acest pas deoarece nu are de ales.

Mai este cunoscut faptul că, în urmă cu un an, la debutul pandemiei la noi în țară, o serie de vedete care au fost prezente în platoul de filmare de la această emisiune concurs s-au îmbolnăvit de coronavirus. Printre aceștia s-a numărat Marcel Pavel, Ozana Barabancea, Ciprian Silași, dar și multe alte celebrități.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alina Pușcaș, adevărul despre vaccinarea contra Covid-19. Vedeta Antena 1 le-a dat tuturor replica

Totodată, nici Alina Pușcaș nu a fost ferită de această problemă medicală, fiind la rândul său confirmată pozitiv și internată pe atunci la un spital militar. Frumoasa prezentatoare le-a făcut de curând o surpriză tuturor, când a dat curs unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, orgaizată pe InstaStory.

Vedeta celor de la Antena 1 nu pare să fie nici în prezent prea convinsă că dorește să se vaccineze împotriva Covid-19, deși a fost infectată în vara lui 2020. A răspuns curiozității dacă s-a vaccinat, fie dacă urmează să facă acest pas. Șatena a mai dezvăluit că în prezent filmările pentru show-ul Te Cunosc de Undeva se desfășoară doar în zilele de weekend, pentru a putea fi respectate toate regulile impuse de pandemie.

ADVERTISEMENT

Alina Pușcaș a răspuns la o serie de întrebări, aceasta afișând o mină ceva mai tristă atunci când a spus ce crede despre vaccinare. Ba mai mult, vedeta a oftat și părea vizibil afectată de acest demers, susținând că doar așa va mai putea să meargă în vacanță în străinătate.

“Nu m-am vaccinat, sincer nu mi-aș dori să mă vaccinez, dar din ce observ aceasta va fi singura variantă prin care voi mai putea călători vreodată undeva, în afara țării. Deocamdată nu am făcut vaccinul”, a susținut Alina Pușcaș, pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În plus, curiozitățile au continuat din partea fanilor ei, cunoscuta prezentatoare fiind întrebată și dacă mai are de gând să devină mămică. Alina Pușcaș are deja trei copii și a fost de părere că acest capitol al vieții sale s-a încheiat, însă că nu se știe niciodată ce îi poate rezerva viața. Vedeta a susținut că dorește să se ocupe de micuții pe care i-a adus deja pe lume și să se concentreze mai bine pe creșterea lor.

“Nu mai fac copii, îmi ajung trei. Mai trebuie să și trăim, să ne ocupăm de ei. Poate ar fi fost frumos să am mult mai mult ajutor, atunci aș fi vrut o grădiniță întreagă, dar altfel nu, mă opresc la trei”, a mai povestit frumoasa prezentatoare.

ADVERTISEMENT