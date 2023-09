Alina Sorescu, relație secretă cu un celebru prezentator TV. ”Am ieșit de câteva ori…”. Motivul pentru care cei doi n-au rezistat mult timp împreună

Alina Sorescu a avut o cu un celebru prezentator TV. Au ieşit de câteva ori. Motivul pentru care cei doi n-au rezistat mult timp împreună. Despre ce vedetă autohtonă este vorba și cine a discutat despre acest subiect.

Alina Sorescu, legătură ascunsă cu un cunoscut realizator TV. De ce povestea de dragoste dintre cei doi nu a continuat

Alina Sorescu este în plin proces de divorț, după un mariaj de 12 ani cu Alexandru Ciucu. Înainte de căsătoria cu creatorul de modă, cu care a devenit mamă, artista a avut o legătură ascunsă cu un cunoscut .

ADVERTISEMENT

Povestea de dragoste dintre cei doi nu a continuat, aspectul fiind explicat chiar de fostul partener de viață. Acesta este Gabriel Coveșeanu, cunoscut în lumea mondenă drept Cove, manager al Teatrului de copii Ion Creangă.

Celebrul prezentator și frumoasa blondină s-au întâlnit timp de o lună, perioadă în care s-au simțit bine unul în compania celuilalt. Din păcate, într-un final au realizat că au viziuni complet diferite și s-au despărțit.

ADVERTISEMENT

„Am fost timp de o lună împreună cu Alina. Am ieşit de câteva ori la filme, petreceri şi la mese. Am încercat să fim un cuplu, însă nu s-a putut. Fiecare are părerea lui şi se pare că nu ne potrivim ca mod de abordare a multor probleme.

Nici nu ştiu dacă a fost o relaţie de iubire sau altceva”, a mărturisit în urmă cu ceva timp prezentatorul despre relația cu Alina Sorescu, conform . Cove este căsătorit de 10 ani cu Florentina Ene.

ADVERTISEMENT

Alina Sorescu, complet schimbată după divorț

Alina Sorescu este o persoană complet schimbată după ce a depus actele de divorț. Cântăreața și Alexandru Ciucu au decis să pună capăt unui mariaj de 12 ani, perioadă în care au venit pe lume cele două fete ale lor: Carolina și Raisa.

Frumoasa blondină este în continuare în proces cu fostul partener de viață, miza fiind custodia copiilor. Îndrăgita artistă speră că lucrurile se vor așeza în favoarea sa și a celor mici, care au suferit enorm din cauza despărțirii părinților.

Vedeta își dorește liniște atât pentru ea, cât și pentru fetele sale. Alina Sorescu a obținut și o victorie în acest sens, fiicele sale având în momentul de față o rutină și un program în care stau mai mult cu mama lor.