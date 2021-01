Alocaţiile copiilor români, cu mult sub cele din UE. Câţi bani alocă Germania sau Franţa

Alocaţiile primite de copiii români sunt cu mult sub cele primite de copiii din Uniunea Europeană. Fără să fie băgat în seamă cu adevărat, subiectul alocaţiilor s-a transformat încet, dar sigur într-o promisiune constantă în preajma alegerilor.

Pentru că, opoziția, indiferent de culoarea politică nu a făcut altceva, în ultima perioadă, decât să solicite creșteri spectaculoase ale alocațiilor. A făcut-o însă în fața camerelor de vederi, în prime time și a viralizat fiecare speech ținut pe această temă.

Un exercițiu de imagine perfect jucat, dar care nu făcea altceva decât să încurce socotelile partidului aflat la guvernare. Prins în capcanele bugetului, acesta nu a avut prea multe variante la dispoziție și a încercat, pe cât posibil, să diminueze din anunțul rivalilor.

Cum a ajuns România la ani lumină de alocațiile celorlalți copii din UE

În tot acest timp, țările mai dezvoltate financiar și nu numai din Europa au continuat să ofere încredere copiilor și susținere din toate punctele de vedere. Concret, spre deosebire de România, ajutorul financiar pentru copii se oferă în baza unor criterii stabilite prin lege, negru pe alb și de la care nu există abatere în alte țări.

Luăm ca prim exemplu Austria. Aici alocația vine indiferent de veniturile pe care le câștigă părinții. Interesant este că la aceasta aplică toți austriecii și este finanțată din taxe și contribuții.

Un alt detaliu important este acela că în Austria valoarea alocației depinde de vârsta pe care o are copilul. De asemenea, familiile cu mai mulți copii pot să primească bani în plus.

Concret, părinții unui copil de până în 3 ani iau de la stat 114 euro, adică puțin peste 550 de lei lunar. Ajung la aproape 6 milioane de lei după ce copilul depășește primii trei ani de viață. Cum nevoile acestuia cresc, de la 10 ani, copilul primește 141,5 euro. Când merge la liceu, în preajma vârstei de 14 ani, acesta ia 165,1 euro.

Cum acordă nordicii alocațiile pentru copii

Un sistem îndrăgit de români, cel finlandez vine și el cu bani serioși pentru familiile care nu se opresc la un singur copil. Părinții din această țară primesc aproape 100 de euro pentru o odraslă, dar de la al doilea copil indemnizația crește la 105 euro. Atenție, însă. Aceasta poate să ajungă în preajma a 200 de euro de copil dacă vorbim despre familii cu 5 guri la masă.

Un detaliu aparte este că fiecare copil ia cotă parte. Astfel, pentru primul copil se încasează alocația de aproape 100 de euro, în timp ce al doilea ia 105 și tot așa. Alocația se oprește în momentul în care copilul împlinește 17 ani, așadar cu un an înaintea românilor.

Rămânem în zonele nordice și vă spunem că în Suedia copiii primesc alocație până la 16 ani. 1250 de coroane încasează părinții, undeva în apropiere de 6 milioane de lei în fiecare lună. Există posibilitatea de prelungire și după această vârstă, dar este imperios necesar ca odrasla să fie într-o unitate de învățământ de tip liceu.

Țările puternice din UE, alocații importante

În Olanda lucrurile sunt și mai clare – copiii primesc alocație până la majorat, dar o fac la finalul fiecărui trimestru de școală. Pentru cei care nu au împlinit încă 5 ani, plata trimestrială este de 221 de euro. Între 6 și 11 ani, alocatia ajunge până la 269 de euro, iar pentru ceilalți aceasta este de 316 euro.

În Germania, până la vârsta de 18 ani toți copiii beneficiază de alocație, fără nicio excepție. Dreptul se poate extinde până la vârsta de 25 de ani dacă aceștia încă studiază, nu lucrează sau îndeplinesc alte cerințe pentru a obține acest beneficiu.

Guvernul de la Berlin crește valoarea acestui beneficiu în fiecare an. De exemplu, în anul 2017 varia între 192€ și 223€ per copil pe lună, iar acum a ajuns între 204€ și 235€. Această sumă depinde de numărul copiilor dintr-o familie. Dacă aveți doi copii, fiecare copil are dreptul la 204€ pe lună, al 3-lea copil are dreptul la 210€ pe lună, al 4-lea, 235€ pe lună.

În Franța, statul plătește 131,16 euro la al doilea copil, 299,20 euro pentru al treilea copil și pentru fiecare copil în plus plătește 168,04 euro per copil

Ce se întâmplă cu alocațiile în țările vecine

Vecinii noștri, bulgarii oferă o indemnizație unică de 585 lei în momentul în care copilul începe școala. Ungaria a venit cu varianta “alocatie pentru familie” si oferă acest ajutor pentru copii până la vârsta majoratului.

Cei care fac școli vocaționale sau liceul până la 20 de ani pot lua bani până la această vârstă. 167 lei primesc familie cu un copil. Suma poate să ajungă până la 233 de lei pentru cele cu cel putin 4 copii.

Cum a crescut alocația copiilor din România în ultimele două decenii

Alocațiile copiilor din România au cunoscut o creștere anevoioasă. Lăsate mereu în preajma alegerilor, acestea au fost uitate la puțin timp după ce se încheia campania electorală. Până în luna noiembrie a anului 2000, elevii primeau 65 de mii de lei, atenție, bani vechi.

Alegerile parlamentare din 2000 au adus o primă creștere importantă. Noul Guvern a propus 130 de mii de lei, bani vechi, pentru copii. Alocația a crescut apoi în fiecare an cu câte 20 de mii de lei și a ajuns în preajma următoarelor alegeri la 210 mii de lei.

Trecerea la leul nou a găsit alocațiile la 24 de lei și alegerile legislative din 2008 au venit cu un nou boom. S-a ajuns la 40 de lei în decurs de câteva luni, în plină campanie electorală.

Așa cum era de așteptat, multe lucruri nu s-au mai întâmplat în următoarea perioadă. Abia în iulie 2015, atunci când alocația era cotată undeva la 9 euro pe lună, lucrurile s-au mai schimbat. Forțat de opoziție, guvernul Dragnea a dublat alocațiile copiilor care au ajuns la 84 de lei.

A fost de altfel un scandal uriaș în care liberalii n-au ezitat să atace cu toate liniile și să muște din bugetul PSD-ului. Robert Sigartău a devenit viral în timp ce-l confrunta pe Liviu Dragnea și discursul său în Parlament a făcut furori în mediul online.

S-a stagnat până în 2020 când a venit rândul PSD-ului să ceară din opoziție o creștere a alocațiilor. Robert Sigartău și PNL au strâmbat din nas de data aceasta și au dus suma, în cele din urmă, la 150 de lei. N-au primit cu același entuziasm și au anunțat acum că este imposibilă o dublare a sumei. Social democrații au pus presiune și alocațiile au devenit, din nou, subiect de confruntare politică.

Guvernul Olandei, demisie din cauza alocațiilor

În alte țări, subiectul alocațiilor poate face adevărate ravagii. Premierul olandez Mark Rutte şi miniştrii săi au demisionat la începutul anului din cauza proastei gestiuni a Guvernului a alocaţiilor pentru îngrijirea copilului. Totul s-a petrecut după ce o anchetă parlamentară a arătat că luna trecută mii de familii au fost împinse la ruină.

Potrivit acestui raport, aproximativ 10.000 de familii au fost nevoite să ramburseze alocaţii în valoare de zeci de mii de euro, după ce au fost acuzate în mod eronat de fraudă, ceea ce le-a aruncat în şomaj, în faliment sau le-a determinat să divorţeze.

Documentul parlamentar a prezentat această gestionare, una care a durat zece ani, drept o ”nedreptate fără precedent”.

Presiunile în vederea unei demisii a Guvernului au crescut la jumătatea lunii ianuarie, după ce parteneri de coaliţie ai lui Rutte au îndemnat Guvernul să ia în calcul acest pas. Mai mult de atât, liderul Partidului Laburist, formațiune aflată în opoziţie a demisionat și el din cauza rolului pe care l-a jucat în acest scandal.

În cele din urmă, premierul Mark Rutte i-a prezentat demisia sa regelui Willem-Alexander. De remarcat că Executivul olandez a căzut pentru prima oară din 2012, atunci când primul cabinet al lui Rutte a picat din cauza unor divergenţe cu privire la măsuri de austeritate.

Ce spun autoritățile din România despre alocațiile copiilor

Ministrul Muncii, Raluca Turcan a ținut să anunțe că de la 1 februarie părinţii vor primi alocaţiile copiilor majorate cu 20 de procente. În privinţa celei de-a doua majorări a alocaţiilor, care ar trebui să se producă în vara acestui an, ministrul a transmis că “vom vedea în Parlament dacă se menţine şi a doua tranşă de 20 la sută”.

“Alocaţiile vor intra de la 1 februarie, adică de săptămâna viitoare, majorate cu 20 la sută. Pentru calendarul de majorare a alocaţiilor avem o lege în Parlament şi vom vedea în Parlament dacă se menţine şi a doua tranşă de 20 la sută”, a afirmat Turcan

Ministrul Muncii a adăugat că nu este aprobat încă bugetul, iar când acesta va fi gata va putea face precizări cu privire la a doua majorare a alocaţiilor copiilor.