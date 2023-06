Alternative mai puțin aglomerate pentru cele mai populare destinații de vacanță. Locurile unde te poți relaxa fără să te înghesui

Experții din industria turismului preconizează că vara anului 2023 va fi cea mai aglomerată în aeroporturi din ultimele decenii, iar aglomerația se va resimți în cele mai populare destinații de vacanță. În special printre cei care văd călătoriile ca pe o răzbunare față de restricțiile impuse din cauza pandemiei de Covid-19.

Alternative mai puțin aglomerate pentru cele mai populare destinații de vacanță

“Asta în ciuda costurilor semnificativ mai mari. Nici măcar nu ne referim la acest lucru ca la o cerere acumulată. Aceasta este noua normalitate, un nou psihic… că acum decât aproape orice altceva”, a declarat James Ferrara, cofondator și președinte al InteleTravel, citat de .

Potrivit lui Jen Moyse, vicepreședinte de produs pentru aplicația de călătorie TripIt, clienții companiei rezervă vacanțe în Denver, San Diego, Orlando, Anchorage și Cancún, Mexic. “O mulțime de oameni doresc să viziteze și orașele mari”, a spus Moyse, enumerând marile metropole Chicago, Boston, New York și Las Vegas.

“Dacă aveți de gând să călătoriți în iunie, iulie, veți vedea cele mai mari aglomerații în acele mari orașe europene și asiatice: … Londra, Paris, Roma, Tokyo și, probabil, Seul”, a declarat la rândul său Hayley Berg, economist principal pentru aplicația de rezervări de călătorii Hopper. Specialiștii au dezvăluit și ce alternative au turiștii care vor să evite aglomerația din cele mai populare destinații de vacanță.

Buenos Aires în loc de Paris

Potrivit datelor Hopper, prețul biletelor de avion dinspre SUA către Europa în această vară este cel mai ridicat din ultimii cinci ani, cu o medie de peste 1.100 de dolari pe bilet. Având în vedere că se așteaptă zboruri scumpe și aglomerație în orașe mari precum Parisul, specialiștii recomandă mai degrabă o vacanță în Argentina. Berg spune că tarifele pentru America de Sud au scăzut cu aproape 10% față de prețurile de dinaintea pandemiei, fiind în medie de aproximativ 700 de dolari pe bilet.

Capitala argentiniană este un substitut perfect pentru cei care încearcă să scape de căldura toridă. Vara în Buenos Aires este în jurul lunilor decembrie-februarie, astfel încât temperaturile din iunie, iulie și august variază între 4 și 16 grade Celsius.

În loc de New York, Montreal

Kayak a observat o creștere de 19% a căutărilor de călătorii de vară pentru New York, comparativ cu anul trecut. Asta înseamnă că străzile vor fi pline, hotelurile vor fi scumpe și spectacolele de pe Broadway vor fi sold out. Pentru o vacanță de vară mai liniștită – și mai răcoroasă – în oraș, alternativa mai la nord e Montreal.

Al doilea cel mai populat oraș din Canada, Montreal se mândrește cu o constelație de cartiere cu un caracter unic. Veți găsi vibrații de Brooklyn în Little Italy și Plateau Mont-Royal, comparații cu Manhattan în centrul orașului și în Old Montreal, și verdeață în stil Central Park în Parc du Mont-Royal și Parc La Fontaine. La fel ca New York, Montreal este plin de restaurante “hole-in-the-wall”, baruri de vinuri naturale, magazine de covrigi și magazine de îmbrăcăminte de tip boutique.

Laughlin, Nevada, alternativă pentru Las Vegas

În ciuda faptului că vara sunt mai mult de 38 de grade Celsius, Las Vegas este una dintre cele mai populare destinații de zbor pentru americani în acest an. Dacă gândul de a înfrunta un Strip plin de turiști transpirați vă deranjează, Terika L. Haynes, proprietara Dynamite Travel, vă recomandă o altă destinație deșertică din apropiere.

Laughlin, Nevada, se află la doar 161 de kilometri cu mașina la sud de Vegas și este cunoscut pentru cazinourile și activitățile în aer liber. Haynes spune că există o mulțime de opțiuni de luat masa, divertisment, hoteluri și acces la pescuit, drumeții și caiac-canoe. Ea recomandă cazarea la Don Laughlin’s Riverside Resort.

În loc de Mykonos, încercați Albania

călătorilor americani în această vară, iar ministrul grec al turismului, Vassilis Kikilias, preconizează o creștere cu 10 până la 20 de procente a numărului de vizitatori în această țară în acest an, comparativ cu anul trecut. În plus, insula grecească Mykonos a fost cea mai importantă destinație internațională în trending de la Airbnb pentru utilizatorii americani.

Pentru o alternativă cu apă cristalină și prețuri accesibile, încercați Albania, vecina de nord a Greciei. Veți găsi plaje mediteraneene , iar în interior, munții sunt idilici pentru drumeții și ciclism și puteți vedea orașe antice.

Costa Rica poate înlocui Cancún

Cancún este destinația de călătorie de top din Mexic, atrăgând milioane de americani pentru plajele, bucătăria și prețurile accesibile. În locul atracției turistice mexicane, încercați o destinație din America Centrală cu aproape 1.300 de kilometri de coastă.

În timp ce Costa Rica s-a aflat în fruntea listelor pentru căutări și rezervări de zboruri în ultimii ani, aceasta lipsește cu desăvârșire din datele din acest an. Acest lucru ar trebui să însemne că sunt mai puțini oameni în Guanacaste, unde se practică surfingul de clasă mondială, sau în Peninsula Osa, un fiord tropical în afara traseelor obișnuite.

Bison Range, alternativă pentru Yellowstone

Glacier, Yosemite, Acadia: oricare dintre parcurile naționale de marcă vor fi arhipline în această vară. Yellowstone a avut mai mult de un milion de vizitatori numai în iulie 2021. (Inundațiile din 2022 au afectat statisticile de anul trecut.) Vestea bună este că Statele Unite au mai mult de 34 milioane de hectare de parcuri de vizitat.

Kent Taylor, un fost ranger de parcuri devenit ghid de parcuri, recomandă Bison Range. Cunoscută anterior sub numele de National Bison Range, rezervația naturală de lângă Missoula, Montana promite multe dintre aceleași animale pe care le veți găsi la Yellowstone, cu excepția urșilor grizzly și a lupilor, și o fracțiune din numărul de vizitatori. Indiferent de parcul național pe care îl alegeți în această vară, verificați dacă aveți nevoie de o rezervare înainte de călătorie.

În loc de Roma și Amalfi, Torino și Sardinia

Italia este (din nou) în grafic pentru a fi una dintre cele mai populare destinații pentru americani în această vară. Roma, Florența și Coasta Amalfi urmează să fie pline, sau chiar sold out, spune Marco Amorico, președintele companiei de turism de lux Access Italy.

Din fericire, Amorico spune că există multe alte regiuni frumoase de explorat, care nu au parte de același val de turiști. El recomandă Torino, unul dintre cele mai bune “orașe secundare” din Italia, în locul Romei, și Sardinia sau Sicilia în locul Coastei Amalfi și Portofino. Există, de asemenea, Maremma, o zonă de coastă din Toscana unde americanii sunt mai puțin predispuși să meargă.

Oslo, în loc de Londra

Companiile aeriene anticipează o vară uriașă pentru Londra. Capitala Angliei a fost cea mai căutată destinație Delta pentru perioada de călătorie de vară, compania aeriană oferind cu 20% mai multe locuri în comparație cu vara anului 2019. American Airlines își intensifică, de asemenea, zborurile spre Londra pentru a satisface cererea, cu până la 26 de zboruri zilnice spre Londra Heathrow din Statele Unite, cele mai multe zboruri zilnice din istoria sa.

Zburați mai la nord, în Norvegia, pentru o vacanță cu istorie și peisaje. Ferrara spune că clienții InteleTravel sunt interesați de Norvegia pentru fiordurile sale, pentru oportunitățile de croazieră și pentru satele și orașele frumoase. Începeți în Oslo, capitala, înainte de a face o călătorie cu trenul sau cu mașina pentru a explora mai mult din peisajul scandinav.

În loc de Orlando, St. Augustine sau Hudson Valley

Orlando, a treia cea mai populară destinație internă de vară de pe Kayak, nu este singura opțiune pentru o excursie de familie cu soare și parcuri tematice. Încercați Beacon, New York, situat aproape de Legoland (care deschide o nouă atracție de joacă în apă în weekendul Memorial Day), de parcul acvatic SplashDown Beach, de Storm King Art Center și de Trailside Museums and Zoo at Bear Mountain State Park.

Iar dacă insistați să mergeți în Florida, Haynes recomandă St. Augustine. Este unul dintre cele mai vechi orașe din Statele Unite, iar Haynes spune că familiile adoră farmecul de oraș mic, atracțiile prietenoase pentru copii, muzeele, parcurile de stat și plajele. Un ultim sfat: nu plecați fără o vizită la Monumentul Național Castillo de San Marcos, un fort istoric de zidărie finalizat de spanioli în 1695.