Alexandru Arșinel, prima apariție televizată după ce a ajuns de urgență la spital: „Uneori, necazul năvălește peste tine”

Pe 1 februarie, Alexandru Arșinel a ajuns de urgență la spital, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit. Joi, actorul a acordat un interviu, în emisiunea Exclusiv VIP, prezentată de Cristi Brancu și a dezvăluit faptul că traversează o perioadă grea, iar supărările și-au pus amprenta asupra sa.

Alexandru Arșinel: „Uneori, necazul năvălește peste tine și reacționezi”

Ultima perioadă a fost una grea pentru Alexandru Arșinel. La începutul pandemiei, actorul a fost infectat cu Covid-19, în luna decembrie a anului trecut a suferit o intervenție chirurgicală la inimă, iar zilele trecute, acesta

Fostul partener de scenă al Stelei Popescu a declarat că se simte foarte slăbit, dar că medicii care i-au oferit îngrijiri, au reușit să-l pună pe picioare.

„Nenorociri din astea dau din când în când peste om şi trebuie să le facă față. Toate te afectează la fel de mult, toate te pun pe gânduri, sunt cu tine în suflet.

Acum două seri s-a întâmplat ce s-a mai întâmplat. Uneori, necazul năvălește peste tine și reacționezi.

M-a luat în primire o echipă de medici foarte talentați şi m-a pus pe picioare. Vin necazuri, a năvălit în primăvară pandemia peste mine, am preluat acest microb de la o emisiune, am fost dus la Balş, medicii au reușit să mă pună pe picioare, dar m-a slăbit.”, a declarat Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel simte lipsa scenei

Alexandru Arșinel a cântat chiar și o melodie la începutul emisiunii și a mărturisit că are nevoie să fie în fața publicului, pentru a-și reîncărca bateriile.

Actorul a dezvăluit că îi este dor să urce pe scena teatrului alături de colegii săi. care a cerut înlocuirea lui din funcția de director al Teatrului de revistă Constantin Tănase.

Alexandru Arșinel spune că nu-l deranjează că a fost înlocuit, ci lipsa de respect cu care, din punctul său de vedere, a fost tratat.

„Tânjesc după Teatrul Constantin Tănase și colegii mei. E foarte greu în momente din astea, după accidente ca astea, să îți dai seama în ce măsură îți mai rămân buni prieteni. Dar dincolo de toate, eu țin la tot ce înseamnă Teatrul Constantin Tănase, pe care îl iubesc.

„M-a surprins lipsa de respect față de munca mea”

Eu am renunțat la funcția de director artistic în favoarea unui coleg care a fost excelent în preluarea conducerii, eu nu am avut nimic împotriva numirii, eu am fost cel care a inițiat-o. M-a surprins însă lipsa de respect față de munca mea de 60 de ani într-un teatru și faptul că nu a arătat nici măcar cea mai mică atenție în efortul acestui actor, care a fost Stela Popescu.”, a mai adăugat Alexandru Arșinel.