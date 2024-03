Cătălin Scărlătescu distruge Antena 1: „Se cred Dumnezei și noi suntem niște sclaveți pe care să îi jecmănească”

Cătălin Scărlătescu a reacționat, în exclusivitate pentru FANATIK, la scrisoarea năucitoare postată săptămâna trecută de producătoarea Roxana Paulică de la Chefi la cuțite. Bucătarul nu s-a lăsat mai prejos și face o serie de acuzații fără precedent!

Cătălin Scărlătescu dă cu tunurile în Antena 1, în urma acuzațiilor aduse de producătoarea de la Chefi la cuțite

În postarea făcută de mâna dreaptă a Monei Segall, Roxana a scris că jurații au alergat după bani și mai mulți în pauza dintre filmările sezoanelor Chefi la cuțite și de aici a rezultat oboseala de care s-au plâns în toamna anului trecut, când trebuiau să înceapă filmările.

Producătoarea a mai zis despre cei trei bucătari că sunt nerecunoscători și că Antena 1 i-a făcut mari, lucru cu care Scărlătescu nu e deloc de acord. Întrebat dacă situația poate deveni mai nasoală decât acum, Cătălin ne-a mărturisit că nu e nimic atât de nasol încât să nu poate fi dus mai departe. Ne-a zis că își va duce crucea și, atenție, se așteaptă la și mai multe procese din partea Antenei 1.

„Uită-te în conturile Antenei 1”

„Să știi că nu e nimic nasol. Uite, ca să știi, gândește-te că eu dacă alergam după făcut bani… Uită-te în conturile Antenei 1 și uită-te cât au câștigat ăia, nu noi, că noi am luat pleavă. Noi am luat puțin, am luat cât trebuia să luăm…

Roxana Paulică, săraca… Cred că și mai puțin decât noi. Alții au câștigat bani mulți, nu noi. Chiar n-a fost de bani. Poți să scrii că noi n-am ajuns să negociem bani cu Antena 1 pentru ultima perioadă din viața noastră. Noi chiar n-am vorbit de bani”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru FANATIK.

FANATIK a vrut să știe când s-au stricat lucrurile, de fapt, având în vedere la gravitatea la care s-a ajuns. Spunem asta întrucât anul trecut, Cătălin Scărlătescu a pus la dispoziția restaurantul său, XChef, Antenei 1, unde a avut loc un eveniment dedicat fostului sezon Te cunosc de undeva.

Când s-au stricat lucrurile. Cătălin Scărlătescu se așteaptă la și mai multe procese deschise de Antena 1: „Cu cine nu are Antena 1 proces?”

„Gașca s-a spart când noi le-am spus că vrem să facem doar un sezon pe an, că nu mai putem, că suntem obosiți. Și ei n-au înțeles. N-am nimic să le reproșez, absolut nimic”, a completat Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Scărlătescu a confirmat cele patru procese pe care și ceilalți le au cu Antena 1, spunând că nu l-ar mira ca numărul să crească. În continuare, fostul jurat de la Chefi la cuțite a fost extrem de dur.

„Tot patru procese am și eu, păi nu suntem frați până la moarte? Bine, cu cine n-are Antena 1 proces? Ei au toate procesele din lume și o să ne mai dea. Bănuiesc că o să ne mai dea în judecată. Mai am timp până la 114 ani, eu îi aștept. Ce să fac, măi? Știi cum e lumea asta.

Ei se cred Dumnezei și noi suntem niște sclaveți, care trebuie să stăm aplecați, să ne jecmănească, să tragă de noi. Cam asta știu ei să facă. Adică n-am fost buni atâția ani de le-am făcut niște ratinguri de n-au visat ei în viața lor?”, a adăugat Scărlătescu, pentru FANATIK.

L-a făcut Antena 1 mare pe Cătălin Scărlătescu? Răspunsul Chef-ului e clar

Îi datorează Scărlătescu notorietatea Antenei 1 sau nu? Maestrul bucătar a zis că nu e de acord cu felul în care Antena 1 se raportează acum la el și prietenii săi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

„Să-ți povestesc ceva. Pe mine m-a făcut mama. Poți să scrii cu litere mari că eu am fost acolo și am muncit. Cred că și datorită mie a existat acea echipă. Așa că… A fost un win-win. Ei m-au făcut mari? Pe bune? Adică de unde vine asta? Eram vreun autist și ce mi-au făcut? M-au operat și dintr-odată am devenit cel mai tare? Nu! Am muncit la fel de mult ca și ei.

Ce spun ei nu e o chestiune reală, ce spun eu este realitatea. Am muncit împreună. Împreună am creat ceva. Nu pot să spună că au făcut doar ei. Dacă ei cred că ne-au făcut pe noi, să se uite sus că o să le vină nota de plată de la Doamne-Doamne. De sus le vine. N-ai cum să spui `Eu te-am făcut pe tine`.

E o formă ciudată zicerea asta, zici că am fost un sclavete, amărât și eram așa un desculț, vai de mama mea, rupt în c… și m-au luat ei de pe stradă. Eram bucătar-asistent de la Howard Johnson, eram cineva în Bucureștiul ăsta și în gastronomie. Nu eram chiar ăla de pe jos”, ne-a mai spus Scărlătescu.

Doina Teodoru încă e la Antena 1: „Nu pot eu să intru și în direcția aia”

FANATIK a vrut să știe dacă e în pericol în clipa de față și dacă există posibilitatea ca și viitorul ei în Antenă să fie unul scurt. Actrița joacă în produsă de Ruxandra Ion. Scărlătescu n-a vrut să se bage și în soarta partenerei sale, căci are mult de tras pe speța lui.

„N-am ce să fac… Ce să-i facă? Nu pot eu să intru și în direcția aia. Acolo… E prea mult pentru mine, îmi e de ajuns că îmi duc crucea aici”, ne-a mărturisit Scărlătescu.

Bucătarul a încheiat dezvăluind planurile sale de viitor. de bucate merge destul de bine și, în plus, pregătește să își deschidă un restaurant. Evident, va mai de la pește și de acum înainte.

„E destul de binișor și deschidem restaurantul, încet-încet îl deschidem și mă duc la pește. (n. red.: râde)”, a încheiat Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate pentru FANATIK.