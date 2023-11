“Am aflat și când o să mor”. Ozana Barabancea a făcut dezvăluiri tulburătoare

Ozana Barabancea a făcut o mărturisire tulburătoare. Îndrăgita cântăreață de operă și de jazz spune că știe când se va stinge din viață. Totul se datorează unei pasiuni mai vechi de-ale sale. Când și cum a aflat, de fapt, ziua când va muri?

Ozana Barabancea știe când va muri. Cum a aflat

Ozana Barabancea, la cei 54 de ani, se poate declara o femeie împlinită. , în TV, ca jurat al emisiunii ”Te cunosc de undeva”, și doi copii de care este foarte mândră. Pe micile ecrane este tot timpul o prezență plăcută, datorită atitudinii sale pozitive. Însă, în pofida zâmbetului cu care se afișează, ascunde o tristețe, respectiv o temere.

Renumita soprană a dezvăluit într-un interviu că știe când își va lua rămas bun de la această lume. Asta după ce a fost o bună perioadă interesată de astrologie. Și-a cumpărat multe cărți în domeniu, le-a citit bine, până când și-a dat seama că nu sunt decât o înșelătorie.

Cântăreața a dăruit cărțile de astrologie după ce a constatat că nu sunt benefice. Ozana Barabancea a mai precizat că soarta ei depinde în primul rând de Dumnezeu și că atunci când are o problemă face rugăciuni, citește acatiste și merge la biserică.

”Eu cred în Dumnezeu, în primul rând. Și mai cred că rugăciunea face minuni, apropo de cred în destin. Să știi că a fost o vreme când îmi savuram toate cărțile de astrologie din casă, și între timp mi-am dat seama că este un mare pericol și o mare înșelare, și le-am dăruit pe toate.

Și dacă se întâmplă să fie ceva mai puțin dorit în viața mea, apelez imediat la rugăciune, și la psaltire, și la acatiste, și merg la biserică. Și să știi că mi-a ajutat foarte mult”, a declarat Ozana Barabancea în podcastul

Ozana Barabancea: ”Am aflat niște lucruri care m-au cutremurat”

Întrebată dacă s-au adeverit lucruri din ceea ce îi arătau semnele astrologice, Ozana Barabancea a confirmat. A dat ca exemplu moartea tătălui. De atunci . Interpreta face totul cu o atenție deosebită în zilele în care ar putea sfârși.

”Da, absolut! Da, deci am aflat niște lucruri care m-au cutremurat, le-am verificat, foarte multe dintre ele au fost exact punctuale. Moartea tatălui meu. Am aflat că, exact, cum și în ce fel. Dar am aflat și când o să mor eu.

De ani de zile știu treaba asta. Nu știu anul, dar știu perioada, și când se apropie zilele respective nu că mă panichez, dar am grijă la tot ceea ce fac, să fiu foarte atentă”, a mai precizat faimoasa interpretă.