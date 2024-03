„Am făcut ceea ce simt!”. Marius Șumudică explică injuriile aduse rivalei FCSB

Marius Șumudică are sângele „alb-vișiniu”, iar antrenorul și-a dezvăluit în repetate rânduri iubirea pentru Rapid București. Fostul jucător și antrenor din Giulești a înjurat FCSB la derby-ul de pe Arena Națională, iar acum a explicat ieșirea din tribune.

Marius Șumudică, despre injuriile aduse rivalei FCSB: „Am scandat ce scanda tot stadionul”

Rămas liber de contract după despățirea de la Gaziantep, Marius Șumudică a revenit în România și a mers pe stadion. Antrenorul , și a stat în tribune cu Gigi Corsicanu.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a dezvăluit că niciodată nu și-a dorit să pună stop declarațiilor de dragoste față de Rapid București. Acesta a explicat și de ce i-a înjurat pe rivalii de la FCSB pe Arena Națională.

„Nu știu dacă am avut de pierdut. Dacă voiam să pun stop la un moment dat puteam să fac lucrul acesta, chiar eram sfătuit de anumiți oameni din fotbal să pun stop acestor declarații de dragoste față de clubul unde am trăit cele mai frumoase clipe ale carierei de fotbalist.

ADVERTISEMENT

Sunt genul de om care spune lucrurilor pe nume. Chiar am văzut acum o secvență la televizor când se făcea tam-tam că aduceam injurii galeriei de la FCSB la meciul cu FCSB. Am scandat ce scanda tot stadionul, este adevărat că am făcut-o și în postura de antrenor al Astrei în cabină după ce am câștiga campionatul”, a spus Șumudică.

„Am făcut ceea ce simt, îmi cer scuze pentru vocabular”

Marius Șumudică a mai avut astfel de episoade cu rivalii de la FCSB, formație pe care a fost aproape să o antreneze de mai multe ori. Antrenorul și-a mărturisit din nou dragostea și susținerea pentru .

ADVERTISEMENT

„Am făcut ceea ce simt, îmi cer scuze pentru vocabular, nu trebuie să facă parte din portofoliul unui antrenor. Când se ridică lumea în picioare și cântă imnul Rapidului îmi dau lacrimile. Nu mă pot schimba, voi cânta întotdeauna dacă mă voi duce pe Giulești sau pe un stadion unde joacă Rapid.

Ăsta sunt și nu o să mă ascund niciodată. Am putut să mă duc la FCSB de două, trei ori și nu m-am dus”, a spus Șumudică la „Suflet de rapidist”, emisiune în direct pe , de la ora 13:30, în fiecare zi de marți.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a avut oferte din SuperLiga: „Am refuzat pentru moment”

Marius Șumudică a purtat discuții cu două formații din SuperLiga după despărțirea de clubul turc, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. FC Voluntari și Petrolul Ploiești au fost interesate de serviciile antrenorului.

„Au fost discuții cu cei de la Voluntari și cei de la Petrolul, dar am refuzat pentru un moment. Întoarcerea mea în țară a fost cauzată de niște probleme legate de familie. Aveam o relație excepțională cu bașcanul echipei, nu am avut nicio problemă în Turcia.

Am considerat la momentul respectiv că e mult mai importantă prezența mea în sânul familiei. Ați văzut și meciul de ieri, că practic cei mai buni jucători de pe teren au fost cei aduși de mine”, a spus Șumudică.

Marius Șumudică explică injuriile aduse rivalei FCSB