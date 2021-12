Am pregătit un câștig beton, cu biletul de Revelion! Începem anul cu 100.000 de lei în buzunar!

2021 a fost pentru pariori, ca și în viață, cu bune și rele. Bilete pierdute la un gol, bilete câștigate în ultimul minut, fiecare are propriul bilanț, dar un lucru este cert. Pasiunea va rămâne intactă și pe 2022!

În prag de Revelion, ne-am gândit să vedem cum stăm cu norocul pe noul AN, și am alcătuit un bilet-spectacol, format din meciurile care se vor disputa în weekend, pe 1 și 2 ianuarie. Avem ca de obicei și

Combinata anglo-spaniolă, câștigătoare!

Evident că pentru generarea tichetului fabulos ne-am ajutat în principal de Anglia, acolo unde se joacă la foc automat și nu se ține cont de Sărbători, dar și La Liga spaniolă este mai grăbită ca oricând.

Debutăm la prânz, de sfântul Vasile, cu un meci pe cinste: Arsenal – Manchester City. Două echipe în formă, două echipe de goluri multe, deci un GG3+ în forță este mai mult decât indicat. Avem un meci interesant de la aceeași oră și în Championship, Sheffield United – Middlesbrough. Ambele combatante practică un fotbal deschis, trag la play-off și pot marca de la două goluri în sus, pentru 1,4 cotă.

După ce a scăpat onorabil de asediul de Manchester (City) și după ce a reușit o victorie de senzație în fața lui Liverpool, Leicester are un meci parcă pregătit special pentru ca trupa lui Brandon Rogers să înceapă cu dreptul 2022. ”Vulpile” lui Brandon Rogers vor jumuli ”canarii” de la Norwich și vor marca minim de două ori în meci.

Facem cota mare, cu ”Angliile” inferioare

La ora 17, ora ceaiului în Anglia ne mutăm în ligile inferioare, acolo de unde am cules 4 meciuri. Am mizat în special pe echipele în formă, am mizat pe goluri și, la o singură dispută am folosit un combo de cotă 1,50, pronosticând co Oxford nu va pierde acasă cu codașa Gillingham, iar intervalul de reușite va fi 2-6.

De la 19.30 sperăm într-un GG de senzație și de cotă 1,8 în derby-ul londonez Crystal Palace – West Ham. Ambele echipe au câștigat de manieră categorică în ultima rundă, ambele au super-atacanți în lot.

Ne mutăm la jocurile de duminică și bifăm primul meci pe bilet. Real Madrid, cu majoritatea jucătorilor recuperați după COVID au o deplasare facilă la verișorii din capitala Spaniei. Ancelotti ”non puo sbagliare”, nu poate greși, iar seria fulminantă a Realului în campionat va continua cu siguranță.

De la ora 16, avem o altă dispută echilibrată în Premier League. Southampton și Newcastle au un joc asemănător și se află pe un trend crescător al formei de joc. Punem un GG la cotă 1,75.

În Championship nu putem trece cu vederea seria spectaculoasă a lui Blackburn, o echipă care a început mai greu campionatul, dar are o serie de 6 victorii consecutive, cu golaveraj 12-0! Din League 1, bifăm un 2+ lejer la Morecambe cu Doncaster, iar apoi ne întoarcem în Spania, pentru încă un derby madrilen. Atleti va avea viață grea casă cu Rayo, oaspeții fiind revelația de până acum a sezonului în Spania. Se vor marca minim două goluri, pentru 1,3 cotă.

Pontul de siguranță din Cupa Franței

După ce am deschis balul cu super-duelul Arsenal – Manchester City, închidem selecția din Premier League cu un alt joc stratosferic: Chelsea – Liverpool, acolo unde ne-a tentat un GG perfect realizabil, pentru 1,67 cotă.

În final, spargem monotonia anglo-spaniolă cu un meci de cupă din Franța. Cu toate că în Principat se vorbește din ce în ce mai mult despre demiterea lui Niko Kovac, Monaco are prima șansă în fața divizionarei secunde Quevilly.

Din 16 meciuri am făcut o cotă de 1736, pe care am plasat-o de două ori cu 20 de lei. Poți juca și tu biletul sau te poți inspira din selecția noastră. De asemenea, poți profita și de

Sperăm ca toți pariorii să înceapă noul an cu dreptul și, cu această ocazie, avem și o…urare specială:

Plugușorul pariorului

Aho, aho, pariori frați,

Stați puțin și nu jucați, Luați oferta, studiați,

Si cuvântul mi-ascultați.

Mâine anul se înnoiește,

Pariorul se pornește,

Și începe a juca,

Pe la case a colinda!

Iarna-i blândă, omătu-i mic,

Semne bune de câștig,

Semne bune și ,

Încasăm fără emoții!

Pentru 2022, avem un bilet de soi,

Să fie verde, trifoi,

Ia mai mânați, măi flăcăi! Hăi, hăi…

La mulți (b)ani!