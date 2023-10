Ambasadorul Argentinei, invitat de lux la FC U Craiova: „A promis că va participa la un meci”

Înaintea deplasării de la Zalău din Cupa României Betano, FC U Craiova 1948 a primit vizita unui invitat de seamă la baza de pregătire „Tărâmul Leilor”. Ambasadorul Argentieni, Carlos Alejandro Poffo, i-a vizitat pe „alb-albaștrii”, iar acesta a fost primit de conaționalul său de la gruparea din Bănie, Juan Bauza.

Ambasadorul Argentinei, vizită surpriză la FC U Craiova: „A promis că va participa la un meci”

pornește pregătirile pentru partida din Cupa României Betano cu SCM Zalău, care este programată miercuri, de la ora 13:00. Totuși, pe elevii lui Giovanni Costantino îi așteaptă un adevărat test în SuperLiga cu Universitatea Craiova.

Deși sunt într-o perioadă dificilă în campionat, oficialii „alb-albaștrilor” așteaptă puncte din derby-ul Olteniei de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Înaintea confruntărilor din cele două competiții interne, FC U Craiova l-a primit în baza de antrenament pe Carlos Alejandro Poffo, ambasadorul Argentinei.

Acesta a fost întâmpinat în baza „Tărâmul Leilor” de Yassine Bahassa, William Baeten, Amar Kvakic, Vlad Achim în frunte cu Juan Bauza. Ambasadorul statului din America de Sud le-a promis oltenilor că va fi în tribunele arenei din Bănie la un meci de pe teren propriu.

„Astăzi, clubul nostru a primit vizita ambasadorului Argentinei în România, Carlos Alejandro Poffo. Ne-am bucurat că ne-a călcat pragul bazei de pregătire FCU Football Park – “Tărâmul Leilor”, unde a fost primit de oficialii clubului și de jucătorii, Juan Bauza, Yassine Bahassa, William Baeten, Amar Kvakic și Vlad Achim.

El a fost impresionat de condițiile de pregătire și de istoria păstrată vie de FCU 1948 și a promis că va participa la un meci pe teren propriu disputat de echipa noastră. Încântat de prezența la baza noastră de pregătire, acesta a îmbrăcat tricoul nostru”, au scris oltenii pe pagina de Facebook.

Adrian Mititelu i-a trasat un obiectiv nou lui Giovanni Costantino: „Luptăm serios pentru salvarea de la retrogradare”

, scor 2-3, și are previziuni sumbre pentru viitorul grupării din Bănie. Acesta se gândește ca FC U Craiova să se salveze de la retrogradare în acest sezon din SuperLiga.

„Este o zi foarte tristă pentru că eram convins că vom câștiga meciul de astăzi și din păcate ne-a tăiat așa toate speranțele de o relansare. Acuma s-a schimbat strategia, suntem o echipă care se luptă pentru salvarea de la retrogradare.

Să nu credeți că jucătorii nu sunt conștienți, își doresc dar nu pot. Ce să ne mai gândim la meciul cu CS U, totuși rămân o echipă foarte bună, cu jucători valoroși, cu experiență și noi plecăm cu șansa a doua. Sincer planurile noastre pentru acest an s-au schimbat.

Luptăm serios pentru salvarea de la retrogradare, nu îmi mai arde mie de orgolii. Bătălia pentru puncte și un punct este foarte bun la aceste meciuri. Am ratat situația de a merge sus, am avut prea multe eșecuri acasă și acum am căzut în cealaltă extremă, sunt o echipă vulnerabilă, care nu se regăsește și are nevoie de o reașezare pentru a se salva”, a spus Adrian Mititelu.