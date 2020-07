Ambii portari ai FCSB-ului sunt crescuți la Craiova! De ce a vrut să se lase Răzvan Udrea de fotbal. „Ar putea fi mai bun decât Vlad”

Postul de portar la FCSB a fost problematic în actualul sezon. După „trădarea” lui Cristian Bălgrădean, echipa bucureșteană s-a bazat mai mult pe Andrei Vlad.

În partida retur a semifinalei Cupei României, Bogdan Vintilă l-a titularizat pe Răzvan Udrea, în duelul cu marea rivală, Dinamo. Puștiul a reușit să țină poarta intactă, iar „roș-albaștrii” s-au impus cu 1-0.

Duminică, de la ora 21:00, FCSB se deplasează la Craiova pentru derby-ul cu Universitatea, iar Vintilă va avea în lot doi portari crescuți în Bănie.

Andrei Vlad și Răzvan Udrea sunt crescuți la Craiova. Ambii au trecut pe la Academia „Gică Popescu”

Titularul de drept din poarta FCSB-ului, Andrei Vlad, a fost cumpărat chiar de la Universitatea Craiova. Suma de transfer a fost de aproximativ 400.000 de euro. Atunci, Becali l-a numit „Messi” al portarilor și era impresionat de calitățile portarului: „Clauza de reziliere a lui Andrei Vlad este de 30 de milioane de euro. Nu este un portar bun, ci este ca un Messi al portarilor, este un fenomen, va fi cel mai bun din lume. A semnat un contract pe un an de juniorat plus alţí cinci. Va fi soluţia la U21 pentru următorii cinci ani.”

Tânărul jucător nu a plecat în cele mai bune condiții de la Știința, după ce a refuzat prelungirea contractului. Chiar dacă toată lumea din anturajul FCSB-ului nega că Vlad ar fi aproape de un transfer, acesta a ajuns până la urmă la echipa din Capitală: „Jucătorul a reziliat contractul unilateral cu U Craiova. E pentru prima dată în România când se întâmplă așa ceva. Eu nu am permis nicio măgărie în contractele jucătorilor mei, de aceea mi s-a dus renumele. Nu am acceptat clauze. Steaua nu-l vrea pe Andrei Vlad. Va semna cu o cu totul și cu totul altă echipă”, declara la vremea respectivă Anamaria Prodan, impresarul goalkeeper-ului.

Interesant este faptul că Andrei Vlad a fost remarcat de ofialii bucureșteni chiar la partida „cu cântec” de care Gigi Becali pomenea în ultimele zile. La înfrângerea cu 0-1 în fața Viitorului, în 2016, poarta Universității a fost apărată chiar de cel care este acum titular la FCSB. Pe atunci, Vlad avea 18 ani.

„Vreau să iau şi eu modelul lui Rotaru, modelul Craiovei. Dacă ei spun că trebuie să promovezi tineri, promovez şi eu tineri, pentru că eu nu mă pricep şi mă iau după ei.

Nu mă interesează cine ia campionatul, dar CFR Cluj, când a jucat în ultima etapă cu Viitorul, a jucat fotbal şi n-a promovat tineri. În schimb, Craiova a promovat 2-3 tineri de care n-am mai auzit de ei în meciul cu Viitorul”, a declarat Becali. Ulterior, finanțatorul FCSB-ului s-a răzgândit și nu mai vrea să folosească juniori în partida cu CFR Cluj.

Udrea a debutat în partida cu Dinamo. Paul Răducan, managerul Academiei „Gică Popescu”: „O să fie mai bun decât Vlad”

Răzvan Udrea a fost puștiul titularizat în premieră de Bogdan Vintilă pentru derby-ul cu Dinamo din returul semifinalelor Cupei României, după ce în tur vicecampioana României câștigase cu 3-0. În august 2018, acesta a ajuns la FCSB de la Academia de Fotbal a lui Gică Popescu, fiind considerat un tânăr de mare perspectivă pentru fotbalul românesc.

FANATIK a stat de vorbă cu managerul Academiei „Gică Popescu”, Paul Răducan: „Răzvan Udrea a fost nouă ani la Academia „Gică Popescu”. Gândiți-vă că el are aproape 19 ani. L-am crescut aici. Să șțiți că el e un băiat foarte serios, iar părinții s-au interesat mereu de el. Avea rezultate bune și la școală, iar pe terenul de fotbal era foarte serios. În august 2018 a plecat la FCSB, l-au monitorizat și l-au vrut. Universitatea Craiova nu l-a dorit, dar știau de el.

Băiatul și-a văzut de treabă, a progresat, a apărat în Liga a 3-a și uite că bate la porțile echipei mari. Noi l-am folosit și la juniori A și la juniori B, era eligibil, fiind născut în 2001. Va demonstra că este un jucător foarte bun și îl consider mai bun decât Andrei Vlad.

Andrei Vlad a fost și el puțin la noi, a jucat mai mult la Universitatea. Nu întâmplător a ajuns Udrea la FCSB, seriozitatea la un portar este esențială, e și postul cheie. Depinde de cum se va comporta în viitor. Știu că ambii portari de la FCSB sunt de aici, dar eu am și un portar la Universitatea, pe Laurențiu Popescu și le-am mai dat unul acum, pe Matei. Eu sper ca toți să ajungă fotbaliști”, a declarat Răducan pentru FANATIK.

A vrut să se lase de fotbal

Același Paul Răducan a mărturisit că Răzvan Udrea intenționa să se lase de fotbal dacă nu era lăsat să se tranfere la FCSB.

„El a plecat de la noi la 17 ani și o lună. Părinții ne-au spus că dacă nu îi dăm acordul de transfer, copilul se lasă de fotbal. El voia să plece la București, deoarece mama lui lucra acolo. Ne-au spus clar în față că Răzvan se va lăsa de fotbal dacă nu îl lăsăm la FCSB.

L-am cedat gratis doar ca să nu se lase de fotbal. Vom primi și noi grila lui de formare, dar este una de toată jena. Dacă o să joace la Liga 3, grila pe an este de 15 milioane de lei vechi. Dacă o să joace la Liga 2 grila pe an este de 35 de milioane de lei vechi, iar la Liga 1 grila este de 50 de milioane de lei vechi. Vă dați seama cu ce sume de bani ridicole am putea să ne alegem după ce ne-am chinuit să creștem un fotbalist aproape nouă ani? Pot să mă aleg doar cu 2.000 de euro dacă el rămâne să joace doar la Liga 3. Păi ăștia sunt bani?”, a declarat Paul Răducan pentru Prosport.