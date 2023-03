Amenințare de atac terorist la metroul din Bruxelles. Un email în limba rusă a alertat autoritățile. Anunțul poliției belgiene

Bruxelles, Capitala Uniunii Europene, este în alertă de mai multe ore. Marți seara, Comisia Europeană a informat poliția cu privire la primirea unui e-mail scris în limba rusă. planificat pentru ziua de miercuri, 8 martie.

Alertă de securitate la Bruxelles. Un email în limba rusă a anunțat un atac la metrou planificat pentru miercuri

În acest moment, o anchetă a fost deschisă de reprezentanții Parchetului din Bruxelles. Centrul de criză monitorizează situația, iar agenții de la poliția federală și cea feroviară au efectuat controale la metrou în cursul nopții. Patrulele au fost suplimentate.

ADVERTISEMENT

”Într-adevăr, ni s-a trimis un e-mail aseară (n.r. marți seară, 7 martie) în care se amenința cu un atac asupra unei linii de metrou din Bruxelles. Nu ne-a fost trimis direct nouă, dar destinatarul ne-a transmis e-mailul.

Am luat amenințarea extrem de în serios și am efectuat o cercetare amănunțită, în care nu s-a găsit nimic suspect. Serviciile noastre rămân vigilente și astăzi (n.r. miercuri, 8 martie)”, a declarat An Berger, de la poliția federală din Belgia, citat de .

ADVERTISEMENT

Sursa citată, care prezintă un raport al serviciilor de securitate ale Comisiei Europene, mai scrie că un bărbat a contactat recent instituția europeană de două ori prin e-mail. Primul mesaj, trimis pe 16 februarie, nu conținea nimic alarmant.

Apoi, cel de-al doilea, emis pe 3 martie, era unul clar de amenințare: ”În timp ce UE își continuă politica agresivă, aș vrea să vă avertizez asupra începerii unor atacuri teroriste masive pe teritoriul UE”, se preciza în acest mesaj, scris în limba rusă.

ADVERTISEMENT

Emailul mai avertiza asupra ”eliminării LGBT și a altor minorități” și asupra unor atacuri împotriva șefilor de stat și de guvern. Mesajul se încheie cu o amenințare concretă: ”Pe 8 martie, metroul din Bruxelles va fi aruncat în aer între Yser și Rogier”.

Ambasada SUA în Belgia, avertisment pentru cetățenii americani

Ambasada SUA la Bruxelles a emis, de asemenea, , anunțând că poliția a sporit măsurile de securitate ca răspuns la amenințarea unui posibil atac cu metroul care va avea loc astăzi, 8 martie.

ADVERTISEMENT

”Continuați să fiți conștienți de împrejurimi și să fiți prudenți atunci când călătoriți în Bruxelles și în împrejurimi. Acțiuni de întreprins:

ADVERTISEMENT