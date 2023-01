Video. Atac cu cuțitul la metroul din Bruxelles. O persoană a fost rănită grav. Ce a pățit suspectul

Grav incident petrecut luni seară în Capitala Uniunii Europene, Bruxelles. Un bărbat în metroul belgian.

Din primele informații, care a vizat o stație de metrou din centrul Bruxelles-ului, scrie .

Presa belgiană informează că atacul a avut loc în fața stației de metrou Schuman din Cartierul European din Bruxelles, în jurul orei 18:00, ora locală.

Mai multe persoane au fost rănite. Din fericire, poliția a reușit să-l rețină rapid pe atacator.

Suspectul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a lansat atacul în timp ce se afla într-un vagon de metrou, au declarat mai mulți martori citați de site-ul belgian.

Footage of a Knife attack at the metro station in Schuman Square, where the European Union institutions are located in Brussels

