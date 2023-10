Amintiri cu Nicolae Stanciu. Ce boacăne a făcut în copilărie căpitanul naționalei României

Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai în formă fotbaliști români. Căpitanul naționalei României s-a transferat în această vară la Damac, în Arabia Saudită, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. din preliminariile Euro 2024, Stanciu a vorbit despre copilărie.

Mâncărurile preferate ale lui Nicolae Stanciu: „Nu prea mi-au plăcut sarmalele”

, joi, 12 octombrie, ora 21:45. Trei zile mai târziu, „tricolorii” primesc pe Arena Națională vizita naționalei din Andorra, duminică, 15 octombrie, ora 21:45. UEFA a sancționat FRF, iar partida de la București se va desfășura cu porțile închise.

Totuși, copiii pot intra pe stadion, cu un însoțitor la fiecare grup de câte 10 copii. Plecând de la acest context, Stanciu a acceptat să vorbească despre copilărie. Căpitanul naționalei României a realizat diferite clasamente cu amintiri din copilărie.

„(n.r. top 3 mâncăruri preferate în copilărie) Cartofii prăjiți, clar. Îmi plăceau mult ciorbele pe care le făcea bunica. Acum mama continuă tradiția și îmi place pieptul de pui. Când eram mic, până de curând, nu prea mi-au plăcut și nu am vrut să încerc sarmalele. Când eram mic nu mâncam deloc. Nu-mi plăceau, nici nu voiam să încerc. Acum mănânc.

Se făceau la noi, nu știu dacă lumea din zonă cunoaște, ‘răci’ se numesc. Nu știu să explic exact ce este pentru că nu m-au interesat și m-am ferit de ele. Este ca gelatina, ceva tradițional. Varza călită nu-mi plăcea în copilărie”, a declarat Nicolae Stanciu, conform FRF TV.

„Nu am avut supereroi. Aceștia erau părinții mei, sora mea sau bunicii”

„(n.r. top 3 supereroi) Am început destul de târziu să prind desene pentru că atunci când eram mic aveam doar TVR la televizor. Era alb-negru. Eroii mei sau oamenii pe care îi consideram ca niște exemple erau părinții, sora mea mai mare, bunicii, cei din familie.

(n.r. top 3 jocuri ale copilăriei) Primul aș spune ‘de-a v-ați ascunselea’ pentru că oricărui copil îi plăcea să ne jucăm acest joc. Ne prindea seara târziu jucându-ne. Rațele și vânătorii, iar spre sfârșit ‘țară, țară, vrem ostași!’ Ăsta era unul dintre cele mai populare jocuri.

(n.r. top 3 meserii) Întotdeauna mi-a plăcut fotbalul și am jucat fotbal de mic la mine pe străzi. Clar îmi doream să ajung fotbalist. Nu m-am gândit la altceva. Fiind copil îmi plăcea foarte mult să joc fotbal. Asta făceam în fiecare zi cu ceilalți copii. Nu ne gândeam la altceva pentru că nu erau alte lucruri de făcut”, a mai spus Stanciu.

Ce boacăne a făcut în copilărie Nicolae Stanciu

Ulterior, Nicolae Stanciu a fost întrebat despre cele trei materii preferate de la școală, dar și despre cele pe care le-a detestat. Previzibil, fotbalistul a pus sportul pe primul loc în top, alături de matematică și TIC. La polul opus, Stanciu nu s-a putut „împăca” la școală cu Fizica.

„Eram un elev destul de bun până am început să fiu chemat la prima echipă și să am antrenamente cu ei dimineața. Nu mai puteam să ajung atât de mult la școală. Clar aș spune sportul ca orice alt sportiv. Eram destul de bun și la matematică. Îmi plăcea TIC pentru că îmi plăcea să folosesc calculatorul. Nu aveam când eram mic. Nu-mi plăcea Fizica deloc.

(n.r. top 3 boacăne din copilărie) Am spart geamurile. Nu-mi amintesc dacă eu sau sora mea am tras o oglindă pe noi. Eram clasa a doua sau a treia, iar în joacă am împins un coleg și s-a spart tabla. Am fost certat rău de părinți pentru că a costat destul de mult. A fost vina mea, l-am împins din joacă”, au fost amintirile lui Stanciu.

Stanciu, promisiune pentru copii la meciul România – Andorra: „Ne dorim să-i facem fericiți”

România primește vizita Andorrei, „lanterna roșie” din Grupa I a preliminariilor Euro 2024. Nicolae Stanciu vrea să-i facă fericiți pe micuți și le-a promis victoria „tricolorilor” cu ibericii.

”Mă bucur mult că vor veni, că au voie să vină copiii, pentru că am amintiri plăcute de la meciul cu Norvegia, chiar m-am simțit foarte bine să văd atât de mulți copii.

Știu că nu e chiar ziua potrivită, fiind într-o duminică, la o oră târzie, dar atât eu, cât și colegii mei, am fost întrebați de oamenii de prin orașele noastre cum pot să ajungă copiii la meci, așa că sunt sigur că vor veni într-un număr foarte mare.

Ne dorim să îi facem fericiți, pentru că sunt ferm convins că mulți dintre ei ne au ca modele pe noi, cei din echipa națională, dar și pe toți sportivii de performanță români. Ne dorim să îi facem bucuroși, să se întoarcă fericiți acasă și să aibă ce să le povestească a doua zi la școală colegilor”, au fost cuvintele lui Nicolae Stanciu.