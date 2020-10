Amintiri din epoca de aur a Derby de România! Cum i-a luat Steaua faţa lui Dinamo în anii ’80 şi gestul uluitor în faţa lui Ceauşescu: “O presiune specială!” Exclusiv

E săptămâna derby-ului FCSB-Dinamo, iar amintirile năpădesc orice microbist român, chiar dacă nu este neapărat suporter stelist sau dinamovist, fiind unele dintre cele mai disputate, mai tensionate și mai spectaculoase meciuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar dacă derby-ul și-a pierdut mare parte din farmec, datorită vremurilor grele prin care trece fotbalul românesc, ne-am dus cu gândul către niște oameni care au trăit unele dintre cele mai frumoase derby-uri, în cazul de față, Marcel Pușcaș.

Chiar dacă Marcel Pușcaș a suferit la 25 de ani o accidentare care i-a pus capăt carierei de fotbalist, rămâne unul dintre cei mai importanți fotbaliști care au îmbrăcat tricoul Stelei, un fotbalist care putea să joace oriunde la mijlocul terenului, asemănat de multe ori cu Ladislau Boloni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marcel Pușcaș despre cea mai frumoasă amintire din derby: Victorie cu Dinamo după 4 ani, în 1983, după ce Dinamo bătuse 3-0 pe Hamburg în Cupa Campionilor

Domnule Pușcaș ați prins unele dintre cele mai frumoase derby-uri din anii 80. Care sunt cele mai frumoase amintiri?

– Pfoai… sunt multe de spus. Era o presiune specială! Întodeauna s-a jucat cu stadionul plin, ceea ce acum nu mai este posibil. În ciuda faptului că disputele pe teren erau mari și importante. La vremea respectivă, între 1982-1984, Dinamo avea o echipă foarte bună și ne cam băteau, dar i-am bătut și noi, au fost și meciuri echilibrate încheiate la egalitate și i-am bătut și în Cupa României, însă aveau o echipă extrem de bună.

ADVERTISEMENT

I-am bătut chiar în 1983, după calificarea în semifinalele Cupei Campionilor, când au bătut Hamburg cu 3-0. Cred că este cea mai importantă victorie din acea perioadă și cea mai frumoasă amintire. Bine, după meciul ăla erau un pic cam încrezuți și poate și obosiți.

A fost o victorie mai specială, sigur că da! După meci am mers la o bere și am sărbătorit. Nu prea erau ieșiri și cantonamentele erau foarte lungi. A fost o mare bucurie pentru că nu mai bătusem Dinamo de vreo patru ani!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo și Craiova dominau campionatul României, dar atunci a luat naștere marea echipă a Stelei

Steaua era o echipă mai nouă, cu jucători veniți din toate colțurile țării și am fost o așa o revelație, pentru că nu se aștepta nimeni la diferența asta de scor (Steaua a câștigat în campionat cu Dinamo, scor 3-0). După 85, când s-a dus generația foarte bună a lui Dinamo, atunci s-au înregistrat mai multe victorii în derby.

Ne-am sudat, am fost mai uniți și de la ei au început să dispară, Dinu s-a retras, Augustin a plecat la Victoria, Orac, Dragnea, Ion Marin, Kustov, vreo 6-7 jucători au plecat. S-a schimbat generația, a venit Lucescu antrenor și a reîntinerit echipa. În 87, iar a făcut o echipă bună, dar eu mi-a rupt piciorul în 85 și atunci a apărut Lupu, Vaișcovici de la Galați, Cămătaru a venit de la Craiova, apoi Mateuț, l-a promovat pe Răducioiu, Lupescu, Stelea, pe actualul secund, Mihăiescu. Deci din generația veche, mai rămăseseră doar câțiva la Dinamo: Moraru, Andone, Rednic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bunul dumneavoastră prieten, Liță Dumitru, a vorbit despre Florea Dumitrache și a spus că a fost unul dintre cei mai mari atacanți din fotbalul mondial. E ”Mopsul” cel mai bun jucător care a jucat în derby ?

– Așa este! Și e ceva dacă o spune Liță Dumitru care a fost și el mare! Avea toate calitățile native. Era extraordinar! Viteză de reacție, detentă, simțul porții, anticipație, răutate în joc, execuții cu stângul, cu dreptul, goluri din plojon cu capul, detentă foarte bună, șmecherie… la 18-19 ani, era cel mai bun atacant al țării, ca nimeni altul.

ADVERTISEMENT

A dat goluri multe la Dinamo, la echipa națională, a fost golgheterul României de vreo 2-3 ori. Problema lui Dumitrache a fost viața extrasportivă. De obicei, la marile talente, o apuci pe alte căi… te bazezi prea mult pe valoarea individuală și o lași mai ușor cu munca. Un fotbalist enorm, un colos! Eu l-am apucat puțin când eram la Oradea și el era la Corvinul, am jucat cred de două ori împotriva lui, dar l-am văzut în multe meciuri și îmi spuneau colegii și foștii antrenori.

Marcel Pușcaș: Florea Dumitrache dădea mingea de la 11 metri cu șpițul de pe loc, de 4 ori din 5 șuturi în bara pe care o spunea el

Cu șpițul dintr-un pas! Acesta era Florea Dumitrache. Lucru care nu e la îndemâna oricui. O astfel de execuție te face să greșeti foarte mult și să nu fii exact. Avea o precizie extraordinară! Era un fel de Raul, cam ca Raul de la Real Madrid. Raul, Real Madrid vs. Dumitrache! Deci dacă se năștea în altă țară era Paulo Rossi sau Raul.

ADVERTISEMENT

Vă aduceți aminte un moment mai tensionat din derby-ul Steaua-Dinamo?

– Golgheterul lui Dinamo, Augustin, era mai dur și mai guraliv, cu el am mai avut altercații pe teren. În rest, nu prea, pentru că în general toți își vedeau de fotbal și de treabă. Nu au fost mari altercații. Era o atmosferă frumoasă, pentru că era televizat un singur meci pe săptămână, iar lumea umplea stadioanele!

I-ați luat apărarea lui Ladislau Boloni după ce a fost demis de la Gent și mereu ați avut o relație bună, chiar dacă poate din cauza cupului de mijlocași foarte solid Tudorel Stoica-Boloni, ați pierdut locul de titular și poate și prezența în finala de la Sevilla.

– E nedrept ceea ce a pățit Boloni la Gent. A câștigat campionatul în Belgia, iar după o lună de zile nu mai e bun! Nu i-am purtat niciodată pică, deși poate jucam pe aceeași poziție. Sunt amintiri foarte frumoase!

– El era dentist și mergeam la cabinet, sub tribuna a doua la Ghencea, pentru că nu obțineam avizul medical dacă aveam vreo carie. Toți de la Steaua mergeam la el! Mi-a pus o plombă care cred că m-a ținut 20 de ani! Alte vremuri…

Marcel Pușcaș: “Îmi aduc aminte la un Steaua-Dinamo, când Ioan Andone și-a dat chiloții jos în fața tribunei oficiale, unde era Valentin Ceaușescu!”

– S-a dus în fața suporterilor, la tribuna oficială, unde era și Valetin Ceaușescu, Ilie Ceaușescu…. și și-a dat chiloții jos! A fost ultimul derby înainte de revoluție, iar Dinamo a câștigat în Ghencea, iar la final Andone a făcut gestul acesta, după ce lumea începuse să huiduie pe stadion. În fiecare deceniu au avut generații foarte bune, începând cu anii ’60, când au câștigat cinci titluri consecutive. Între anii ’70-’80 Dinamo a câștigat vreo 4 campioante, iar Steaua doar vreo două!

Cum vedeți derby-ul de sâmbătă?

– În astfel de meciuri e greu să dai un pronostic pentru că întotdeauna s-au văzut situații în care multe echipe mai slab cotate sau ieșite din formă sportivă au învins. Și aici e și cazul celor două. În mod normal, dacă cele două loturi ar fi complete, Steaua nu ar trebui să aibă probleme.

Dar dacă la Steaua lipsesc jucători de bază, care pot decide soarta unui meci, Dinamo poate produce surpriza. În cazul ăsta, Steaua trebuie să se bazeze pe grup, iar dincolo, Dinamo nu are invididualități la același nivel și pe măsura la care s-a făcut tam-tam.

Ce părere aveți de jucătorii transferați de Dinamo?

– Singurul jucător care îmi place de la Dinamo e Deian Sorescu! E unul dintre puținii rămași din vechiul lot. În rest, nu prea mă entuziasmez la niciunul. E păcat pentru Dinamo, pentru că aveau un centru de copii și juniori foarte bun. Nedelcearu dacă ar fi rămas, care acum e la echipa națională…. Dudea, Moldoveanu. Au fost foarte mulți jucători buni.

Cum vedeți proiectul celor de la CSA Steaua? Ați accepta o eventuală ofertă de acolo? Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Ilie Dumitruescu, Tudorel Stoica susțin acest proiect…

– Nu pot să mă pronunț. Doar justiția se poate pronunța! Nu am urmărit meciurile pentru că nu se televizează și nu am fost la meciuri. Dar din ce am citesc, am văzut că au o echipă bună, pot să promoveze anul ăsta. Contează ce faci mai departe! Când clubul va trebui să intru în rândul celor profesioniste și trebuie să fie finanțat de mediul privat. Trebuie să atragi sponsori, e greu!

Clubul a mai fost cedat o dată! E bine că s-a făcut noul stadion din Ghencea, dar ar putea să aibă dreptul oricine să evolueze pe acest stadion atât timp cât respectă condițiile financiare. În orice caz, dacă o să fiu invitat, aș merge la meciul de inaugurare pe Ghencea. Cu mare drag!

Cea mai frumoasă amintire pe Ghencea: Meciul cu AS Roma din Cupa Campionilor

Care e cea mai frumoasă amintire de pe Ghencea?

– Meciul cu AS Roma, care era finalistă a Cupei Campionilor Europeni cu an în urmă. Am jucat în ambele meciuri. Am făcut 0-0 în Ghencea și am pierdut cu 1-0 la Roma. Chiar dacă am pierdut calificarea, a fost cel mai important meci din acea perioadă! Aveau campioni mondiali în echipă și erau în mare formă și în campionat.

Luați în calcul să reveniți într-o funcție la un club? Ați lua în calcul spre exemplu o ofertă de la CSA Steaua?

– E greu de spus. În România, nu toate cluburile au nevoie de președinți și multe n-au nevoie nici de antrenori! Orice proiect în care nu lincezești și în care nu zaci și are un obiectiv realist, poate fi luat în calcul. Proiecte din-astea, de hai să jucăm să ne aflăm în treabă, nu sunt bune! Echipa trebuie să aibă o miză, un obiectiv. Altfel ce rost are meseria de conducător? Poate să fie orice!