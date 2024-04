Florinel Coman, după Sepsi – FCSB 2-2: „Nu trebuie să dramatizăm”. David Miculescu, pus în dificultate: „Nu știu să vă dau explicații”

Sepsi și FCSB . Echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a irosit din nou șansa de a câștiga matematic titlul. David Miculescu nu găsește explicații pentru faptul că liderul nu a putut marca golul 3 prin care să aducă liniștea în tabăra roș-albaștrilor.

David Miculescu, pus în dificultate după Sepsi – FCSB 2-2: „Nu știu să vă dau explicații”

FCSB ocupă primul loc în play-off, cu 46 de puncte, la 11 puncte de locul 2 ocupat de Farul. de a deveni matematic campioană atât în etapa a 5-a, cât și după duelul cu Sepsi de la Sf. Gheorghe, în etapa a 6-a.

„Coman s-a accidentat. Sperăm să nu fie o accidentare gravă, să nu lipsească foarte mult. Sperăm ca în următoarea etapă cu Farul să câștigăm. Noi am vrut de astăzi să luăm cele 3 puncte.

Am intrat bine, am intrat cu gol, dar din păcate pentru echipă, nu am putut să ajut așa mult pentru că s-a terminat egal. Nu știu să văd dau explicații (n.r. golul al 3-lea). Am încercat, am vrut să câștigăm astăzi, dar nu s-a putut.

(n.r. poziție de atacant) O poziție normală, am jucat și la Arad și de când am venit la FCSB. Am jucat și mijlocaș dreapta. Unde este nevoie de mine acolo încerc să-mi fac treaba cât mai bine.

Eu la fiecare meci vreau să-mi ajut echipa. Că nu-mi iese, că am o zi proastă, oricărui jucător i se poate întâmpla. Poate să fie și presiunea, dar poate așa a vrut Dumnezeu să fie și să sărbătorim acasă titlu. Au câștigat contra celor de la Rapid, dar noi suntem pe primul loc și trebuie să arătăm asta”, a declarat David Miculescu.

Florinel Coman nu disperă după Sepsi – FCSB 2-2: „Ca să fii campion trebuie să te sacrifici mult”

Florinel Coman a deschis rapid scorul în meciul cu Sepsi. Ulterior, și a fost înlocuit cu David Miculescu. Mutarea forțată a fost inspirată, deoarece atacantul de 22 de ani a marcat în minutul 34. Sepsi a marcat în minutele 23 și 71 prin Roland Varga și Florin Ștefan.

„Mereu când jucăm cu Sepsi trebuie să închidem meciul din prima repriză. Mereu pe final, jucând și acasă, ei prind aripi. Ne-au dominat pe final. Au fost greșeli, sunt omenești, n-ai ce să faci. Trebuie să le eliminăm din joc.

Dacă eram mai pragmatici în prima repriză trebuia să închidem meciul în minutul 25 când am avut acele ocazii. Vorbeam altfel acum dacă reușeam să le fructificăm. Îi simt puternici, îi simt cu gândul de a termina cât mai repede.

Ca să fii campion trebuie să te sacrifici mult. Trebuie să treci prin anumite stări cum se întâmplă cu noi în această seară. Am venit cu gândul de a câștiga să ne facem etapele mai ușoare. N-am reușit. Așteptăm următorul meci, nu trebuie acum să dramatizăm.

„Sper să revină cât mai repede Chiricheș. Avem nevoie să-l simțim în vestiar”

Ce am reușit să clădim în acest campionat nu se dărâmă acum. După ce am ieșit am reușit să marcăm prin Miculescu. Asta a fost o conjunctură, nu se pune problema de așa ceva. Face parte din familie, din grup (n.r. Chiricheș). A adus plusul de care avem nevoie cu experiența sa. Sper să revină cât mai repede pentru că avem nevoie să-l simțim în vestiar.

Un meci dificil, cu Farul. Am văzut în primele 30 de minute un fotbal foarte frumos, foarte plăcut. Am avut meciuri grele cu ei pe Arenă. Sperăm să rupem blestemul și să câștigăm meciul.

Am vorbit cu Olimpiu aseară, cum s-a accidentat. Îmi pare foarte rău, suntem alături de el, toți din vestiar. Sunt alături de el, sper să-și revină”, au fost cuvintele lui Florinel Coman.