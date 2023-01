Ana-Maria Mărgean, câștigătoarea Românii au talent 2021, a urcat pe scena de la America’s Got Talent. Jurații, uimiți de prestația artistei

Ana-Maria Mărgean a urcat pe scena de la America’s Got Talent, acolo unde a făcut senzație. Jurații emisiunii de talente au fost plăcut surprinși de prestația ei.

Ana-Maria Mărgean a urcat pe scena de la America’s Got Talent

are doar 13 ani, însă a ajuns cunoscută și în SUA. Adolescenta a ajuns pe scena America’s Got Talent: All Stars, acolo unde i-a uimit pe membrii juriului.

Momentul fetei a fost postat pe Facebook drept sneak peak pentru noua ediție a show-ului de talente. Aceasta se va difuza mâine la postul american NBC.

Ana-Maria Mărgean a povestit cum a ajuns să devină ventriloc în pandemie, vorbind engleza fluent, notează

Jurații de la America’s Got Talent, Howie Mandel, Simon Cowell și Heidi Klum, au fost cu adevărat surprinși de numărul tinerei concurente. “Nu e de mirare că ai câștigat! Ești superbă”, i-au transmis aceștia.

În doar două ore, videoclipul a strâns 8.000 de like-uri și aproape 200.000 de vizualizări, iar internauții au lăsat comentarii în care își exprimă admirația la adresa concurentei.

După ce a câștigat premiul cel mare de la Românii au talent, în 2021, Ana-Maria Mărgean a participat și la alte competiții, dar și la un show renumit de la Hollywood.

Și Darius Mabda a ajuns pe scena de la America’s Got Talent

Ana-Maria Mărgean nu este singura câștigătoare de la Românii au talent care a ajuns pe scena ediției americane a emisiunii de talente.

Săptămâna trecută, Darius Mabda, câștigătorul sezonului 12 Românii au talent,

Tânărul dansator, în vârstă de doar 14 ani, a primit Golden Buzz de la Mihai Bobonete în sezonul 12. După ce a câștigat a participat la mai multe workshop-uri și competiții de la noi din țară.

“Sunt foarte emoționat pentru că sunt pentru prima dată în America și era visul meu să fiu aici. Mă numesc Darius, am 14 ani, sunt din România și dansez.

Sunt foarte emoționat pentru că aici e cea mai mare scenă din lume. M-am uitat la America are talent de când eram mic”, a spus adolescentul înainte de urca pe scena de la America’s Got Talent: All Stars.