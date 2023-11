Ana Morodan, mesaj controversat la aproape o lună după ce și-a primit sentința: ”Vreau să știți asta”

Ana Morodan, mesaj controversat la aproape o lună după ce și-a primit sentința. Ce a transmis celebrul influencer.

Ana Morodan, mesaj controversat la aproape o lună după ce și-a primit sentința

Ana Morodan își ține fanii la curent cu ce face . Vedeta a plecat în Bali și a ținut să le spună urmăritorilor ei cum se simte.

ADVERTISEMENT

Aceasta a spus că a început să plângă la sală în Bali pentru că se simte urâtă și grasă. Ana Morodan a spus că are o viață privilegiată, dar chiar și așa are momente când se simte prost și se detestă.

„Am venit în Bali să plâng la sală. Mă simt grasă și urâtă și vreau să știți asta.

Trăiesc o viață privilegiată pentru care sunt foarte recunoscătoare, dar tot am multe momente în care eu, Ana Morodan, fata cea mai cunoscută pentru încrederea ei în sine, mă simt urâtă sau în ultimul timp grasă și pot să tot număr astăzi cel puțin încă patru lucruri pe care le detest la mine”, a spus Ana Morodan.

ADVERTISEMENT

Ana Morodan, sfaturi pentru urmăritorii ei

a avut și niște sfaturi pentru urmăritorii ei. Aceasta a spus că trebuie să se salveze singuri din situațiile în care sunt.

Prietenii și familia te pot ajuta, dar singura persoană care te poate salva ești tu însuți, a mai transmis Ana Morodan.

ADVERTISEMENT

„Nu mai așteptați un salvator, e timpul să vă salvați singuri. Ascultați-mă și ascultați-mă cu mare atenție.

Am prieteni extraordinari, un sistem de sprijin incredibil, dragostea a milioane de oameni, am o minte strălucită (salvatorul și dușmanul meu) și am încercat și am căutat în multe feluri un salvator: Nimeni, absolut nimeni nu te poate salva. TREBUIE să te ridici și să înțelegi acest lucru cât mai curând posibil”, a mai spus Ana Morodan.