Cum a scăpat Ana Morodan de închisoare. Judecător: ”A consumat substanțe pentru tratamentul unor tulburări”. Povestea Nurofenului ”psihoactiv”

Ana Morodan (38 de ani), cunoscut influencer și vedetă a postului Antena Stars, a fost condamnată la un an, trei luni și zece zile de închisoare, după ce a fost prinsă la volan sub influența substanțelor psihoactive. În motivare, judecătorul a scris că faptele femeii prezintă un grad sporit de pericol, însă inculpata a conștientizat greșeala, a fost deja supusă ”oprobriului public”, iar substanțele pe care le-a consumat tratau anumite tulburări psihice.

Judecător, despre Ana Morodan: ”Nepăsare față de siguranța celorlalți participanți la trafic”

Ana Morodan a fost condamnată la 10 luni de închisoare pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, 6 luni pentru c și 10 luni pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Instanța a contopit cele trei pedepse și a rezultat un an, trei luni și zece zile de închisoare cu suspendare.

Influencerul nu are voie să mai comită alte infracțiuni, în termenul de supraveghere, de 2 ani, și e obligat să urmeze un program de reintegrare socială. De asemenea, Morodan trebuie să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, . Hotărârea nu este definitivă.

Judecătorul care a dat sentința a scris în motivare că ”inculpata a manifestat nepăsare față de siguranța celorlalți participanți la trafic, dar și față de relațiile sociale din domeniul înfăptuirii justiției”, după ce Ana Morodan a condus sub influența substanțelor psihoactive, fiind oprită de polițiști de două ori, în aceeași zi.

Polițistul care a oprit-o spune că vedeta era incoerentă în mișcări și vorbire

Pe 28 martie 2023, la ora 16:20, Ana Morodan a , în alveola din Piața Charles de Gaulle, după ce un alt șofer a sesizat poliția că persoana de sex feminin care conducea un autoturism marca Range Rover avea un comportament haotic în trafic. ”Avea o traiectorie sinuoasă și avea momente când intra pe contrasens”, a explicat acesta, la audieri.

În acel moment, Morodan tamponase deja o mașină care aștepta la semafor. După ce a fost oprită, polițiștii au observat că femeia ”se comporta haotic în interacțiunea cu agenții de poliție, nu era coerentă în mișcări și vorbire”. Mai mult, Morodan a încercat să plece de la fața locului, însă nu a reușit decât să lovească mașina oprită în fața ei (chiar a martorului care o reclamase). Polițistul i-a solicitat să oprească, însă vedeta postului Antena Stars a efectuat o manevră de mers cu spatele, lovind un alt autoturism.

Pentru că refuzat să fie testată, Ana Morodan a fost condusă la INML, unde, de asemenea, s-a sustras de la recoltarea de probe biologice, deși polițiștii i-au transmis că acest lucru echivalează cu o faptă penală.

Morodan spune că a lovit trei mașini din cauza ”nepriceperii la volan”

Audiată în instanță, Morodan a susținut că a considerat că testările trebuie să se facă în prezența avocaților, iar accidentele le-a provocat din cauza ”nepriceperii la volan”. De asemenea, după ce i s-a reținut permisul și i s-a deschis dosar penal, polițistul i-a înmânat cheia și i-a transmis că trebuie să ajungă la biroul ”accidente ușoare”. Drept urmare, ea s-a urcat la volan fără să își dea seama că nu mai are dreptul de a conduce.

Astfel, la ora 22.20, Ana Morodan a fost oprită pentru a doua oară, la 300 de metri de Piața Charles De Gaulle, însă de data aceasta a acceptat să fie testată cu aparatul DrugTest. Rezultatul a fost pozitiv pentru BZO (benzodiazepine), fapt pentru care a fost condusă la INML, unde i s-au prelevat mostre biologice.

Ana Morodan nu mai știe câte pastile de Xanax a consumat înainte să urce la volan

În proces a fost audiat și psihiatrul vedetei, care a recunoscut că Ana Morodan îi este pacientă de aproximativ jumătate de an și că i-a prescris Alprazolam de 1 mg, punându-i în vedere să nu crească doza.

Alprazolamul (comercializat și sub denumirea de Xanax) este un medicament din categoria benzodiazepinelor, folosit pentru tratarea stărilor de anxietate asociate cu depresia. Substanța a fost identificată și în organismul Anei Morodan, în urma analizei toxicologice realizate de INML.

Vedeta a fost audiată de două ori în calitate de inculpată. Prima dată, pe 24 mai 2023, ea a declarat că la momentul comiterii faptelor consuma ”de cel puțin 3 ori pe zi” acest medicament, pentru că suferea de tulburare anxioasă. Ea spune că nu a citit prospectul și nici nu-și amintește dacă medicul care i le-a prescris i-a spus ceva despre posibile contraindicații legate de condusul autovehiculelor.

La a doua audiere, ea a declarat că lua pastile de două ori pe zi, în dozajul recomandat de medic, dar că nu-și mai amintește dacă a depășit doza în ziua în care a comis faptele. De data aceasta, Morodan a susținut că medicul i-a transmis că medicamentul afectează capacitatea de a conduce o mașină, lucru care l-a citit și pe prospect.

”Audiată ulterior la data de 10.07.2023, inculpata Morodan Ana-Maria a precizat, cu privire la infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art. 336 alin. (2) C.pen., că în momentul în care a luat aceste medicamente, starea sa de judecată era afectată, inclusiv starea sa de la momentul depistării, inclusiv memoria.

A arătat că pur și simplu nu era prezentă 100% din punctul de vedere al facultăților sale mintale în momentul în care a comis această faptă”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Avocatul vedetei a susținut în instanță că și Nurofenul poate fi drog

Interesant este că avocatul Anei Morodan a încercat să convingă instanța că și Nurofenul poate fi considerat un medicament periculos, pentru că ar ar conține substanțe psihotrope și are contraindicații legate de condusul unui autovehicul. Judecătorul a respins categoric această teorie.

”Instanța nu poate lua în calcul apărările prezentate de avocatul inculpatei, în scopul minimizării gravității faptelor acesteia, prin relevarea faptului că inclusiv medicamentul „Nurofen Forte” (comun în rândul populației generale) conţine substanţe aflate pe lista substanţelor psihotrope.

Efectele medicamentului „Nurofen Forte” nu pot fi comparate cu cele ale tratamentului urmat de inculpată (cu medicamentul „Alprazolam”) și nu sunt potrivite contextului în care se afla inculpata, care a recunoscut inclusiv că nu mai cunoaște câte pastile din medicamentația prescrisă a ingerat în acea zi”, se arată în motivare

Motivare: ”În mod cert, Ana Morodan nu era aptă să conducă”

Instanța a arătat, în schimb, că faptele Anei Morodan au avut drept consecință producerea unei stări de pericol pentru siguranța traficului rutier, atât pentru ea cât și pentru ceilalți.

După ce au fost vizionate filmările realizate cu bodycamul polițiștilor, judecătorul a concluzionat că ”doar hazardul a făcut ca inculpata să nu fie implicată în și mai multe accidente de circulație, aceasta comportându-se incoerent şi în mod cert nefiind aptă să conducă un autovehicul, punând în pericol atât viaţa sa, cât şi viaţa celorlalţi participanţi la trafic”.

Pe de altă parte, instanța a reținut că inclupata este o persoană tânără, integrată în societate, cu loc de muncă și fără antecedente penale. Judecătorul a arătat în motivare că ”diferit de majoritatea cazurilor de comitere a infracţiunii de conducere sub influenţa substanţelor psihoactive, inculpata nu a consumat substanţele respective în scop recreaţional, ci pentru tratarea anumitor tulburări psihice”.

Starleta, iertată de închisoare pe motiv că ”oprobriul public” a fost deja o pedeapsă pentru ea

Deși Ana Morodan nu ar fi trebuit ”cu siguranță să conducă pe drumuri publice în această stare”, instanța a arătat că ”are convingerea că, în mod rezonabil, acesta, cel mai probabil, va rămâne singurul incident de acest tip din viaţa inculpatei. Aceasta şi-a asumat consecinţele faptelor sale şi a realizat că a pus în pericol grav siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, motiv pentru care instanţa constată că atât procesul penal în sine, cât şi oprobriul public au fost și sunt de natură a fi o pedeapsă pentru aceasta”.

Din aceste considerente, judecătorul a decis să aplice pedepse orientate spre minimul special. Ana Morodan trebuie să achite și cheltuieli judiciare în valoare de 4.500 de lei. De asemenea, ea are dreptul să conteste decizia în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

În vara anului 2022, Ana Morodan a mai fost implicată într-un accident auto, în județul Vâlcea. Potrivit relatărilor din presă, vedeta se grăbea la filmări și a lovit un camion, pentru că nu a apreciat bine distanța până la acesta. Ulterior, ea a postat pe contul de socializare un mesaj în care a arătat că nu a fost deloc afectată de eveniment. “Tuturor care faceți accidente, să nu vă panicați prea tare. Este doar tablă. Grav era să-mi fi pierdut un inel cu diamante că atunci muream”, a scris Ana Morodan pe contul ei social.