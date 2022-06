Analia Selis este cu totul un alt om după divorțul de Răzvan Sima. Ce schimbări a făcut artista în viață

Vedeta este cu totul un alt om după divorțul de partenerul de viață, care a plecat de acasă pe 1 decembrie 2019. Solista în vârstă de 45 de ani a părăsit țara natală din dragoste, lucru care a dărâmat-o când a rămas singură.

Analia Selis, adevărul despre divorțul de Răzvan Sima. Cum s-a schimbat artista

Analia Selis a făcut mai multe schimbări după divorțul de Răzvan Sima. Au avut un mariaj care a durat 17 ani, însă i-a lăsat un gust amar și a făcut-o să ia decizii radicale. Inițial s-a izolat, dar apoi a devenit puternică.

Cântăreața vorbește acum despre adevăratele motive care au stat la baza separării dintre ea și partenerul de viață, care i-a dăruit doi copii. Unul dintre acestea este faptul că cei doi soți nu mai aveau aceleași principii de viață.

„Mă consider un om bun, cu principii, coloană vertebrală, respectuos. Așa cum am abordat căsnicia mea tot timpul. Cred că am procedat cu fostul meu soț într-un mod cât se poate de corect, de la cap până la coadă.

Oamenii au nevoie să caute tot timpul un vinovat, eu nu cred în acest aspect. Trăim într-o viață în care oamenii procedează bine sau rău cu noi. Și noi avem tot timpul puterea să permitem sau nu acest lucru.

Nu știu de ce se despart cuplurile. Eu m-am despărțit de Răzvan pentru că el a ajuns să fie într-un fel care, după principiile mele, nu era de acceptat în viață.

Iubirea durează o veșnicie când o ai înăuntru și o hrănești cu un tratament bazat pe respect, principii, bun-simț. Atunci ea, eventual, se schimbă, dar nu se termină niciodată”, a spus Analia Selis, conform .

Analia Selis, îndrăgostită lulea de Răzvan Sima

Analia Selis și Răzvan Sima s-au întâlnit pentru prima oară la Conservatorul din Boston. Cântăreața studia la secțiunea canto, în timp ce lua lecții de violoncel. S-au îndrăgostit lulea, motiv pentru care artista s-a mutat în România.

Vedeta și fostul partener de viață s-au căsătorit în anul 20o4, perioadă în care au organizat două ceremonii: una la Cluj Napoca și alta în Tucuman. Au împreună doi copii, Noa și Tiago.