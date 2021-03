Analiza lui Ilie Dumitrescu la pauza meciului Armenia – România: „Nu ne vor pune probleme dacă nu le facem cadouri!”

Ilie Dumitrescu a analizat prima repriză a partidei dintre Armenia și România, repriză care s-a terminat fără goluri, deși au existat câteva ocazii bune ale „tricolorilor”, dar și o ocazie importantă în dreptul armenilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mister” crede că Armenia nu are cum să ne pună probleme pe fază ofensivă decât dacă elevii lui Mirel Rădoi vor greși și vor oferi „cadouri”, altfel nu vede cum adversarii ar putea marca.

Totodată, Ilie Dumitrescu a recunoscut că i-a plăcut prima repriză făcută de România și l-a evidențiat pe Nicușor Stanciu, despre care spune că este un jucător de calitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Analiza lui Ilie Dumitrescu după prima repriză din Armenia – România

Ilie Dumitrescu a analizat prestația „tricolorilor” din prima repriză a duelului dintre Armenia și România, considerând că elevii lui Mirel Rădoi au jucat bine: „Se vede mâna antrenorului Caparros la această echipă.

Nu poți să joci foarte mult între linii. Am avut și câteva momente bune de a marca, ei nu ne-au atacat pe joc pozițional, nu mi se pare o echipă periculoasă. Singura fază periculoasă a fost devierea lui Toșca, scoasă de Niță”.

ADVERTISEMENT

„Nu mi se pare o echipă să ne pună probleme pe fază ofensivă, dacă nu le vom face cadouri. Sper să avem un joc mai bun pe benzi, nu suntem eficienți la centrări”, a mai spus Ilie Dumitrescu la TV DigiSport.

„Asta înseamnă să ai un jucător de calitate!”

„Stanciu acoperă foarte bine zona terenului, Mogoș a urcat bine, dar nu a fost eficient la centrări, nici el, dar nici Bancu. Și Spania a câștigat în ultimul moment cu Georgia, Franța a făcut remiză cu Ucraina, Islanda a pierdut pe terenul ăsta pe care jucăm acum

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mie mi-a plăcut prima repriză, una peste alta. Eu mă uitam pe golul doi cu Argentina când am marcat eu. Eu eram la 22 de metri de poartă, indiferent unde m-a prins faza, am ajuns număr nouă și am marcat.

Asta înseamnă să ai jucători de calitate. La fel mă gândesc și la Stanciu, chiar dacă joacă defensiv ca poziționare, dar sunt două momente, unul cu mingea la picior, celălalt fără minge. Mie mi-a plăcut Stanciu”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

ADVERTISEMENT