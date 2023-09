Analiza lui Mihai Stoichiță după România – Kosovo 2-0. „Nu i-am înțeles”

Rămași în 10 după eliminarea lui Muriqi, oaspeții s-au pus pe două linii și au tras de timp de câte ori au avut ocazia. Tactica aleasă de adversari l-a surprins pe Mihai Stoichiță. Kosovo avea nevoie de o victorie pentru a mai spera la calificare.

Kosovo a încercat să joace la egal

“Am avut superioritate, dar n-am avut, în prima nu am avut că Screciu nu a fost în teren a fost accidentat. Dacă era și Screciu în teren poate dădeam un gol și ne descătușam. Bine că ne-am descătușat și fără golul acela în cele 4 minute în care nu am avut un om în plus.

În a 2-a repriză nu i-am înțeles pe ei. E foarte important, Kosovo și cu un meci nul nu mai avea șanse la calificare. Eu nu i-am înțeles pe ei, sacrificiul acela total în 9 jucători de câmp să nu te desfaci să ataci, mai ales că au individualități. Sunt o echipă cu individualități care nu se manifestă”, a declarat Mihai Stoichiță.

Victoria naționalei a fost una cu emoții. În final, jocul s-a reluat, iar echipa lui Iordănescu a câștigat cele trei puncte. Pentru România, urmează două partide decisive în soarta calificării. Belarus și Andorra sunt meciurile care ne pot duce la Euro.

România este în cărți pentru Euro

“Eu nu am înțeles asta. Să îți păstrezi un rezultat de egalitate care nu te avantajează. Nu au putut cine? Căpitanul lui Napoli, jucători care joacă în toate ligile din Europa. S-ar putea să ne fi trecut glonțul pe la ureche și trebuie să înțelegem treaba asta.

Fac un apel către acei băieți că fotbalul este un tărâm al oamenilor care nu duc războaie. Avem jambiere, o minge și tricouri diferite. Suntem adversari 90 de minute după care ne respectăm în continuare. Noi nu avem niciun război cu nimeni. Noi suntem într-o democrație a fotbalului.

Suntem într-o democrașie a fobtalului care are niște reglui stricte. Democrația nu înseamnă haos. Democrația înseamnă respectarea legilor care te guvernează într-o activitate. Dacă UEFA și FIFA a făcut niște legi și noi am aderat la ele trebuie să le respectăm.

Trebuie să se înțeleagă că nu avem nimic cu ungurii, cu sârbii, cu kosovarii. Asta nu înseamnă război, asta nu înseamnă ură sau patimă fără să gândești. Ar trebui să fie foarte atenți, e un terbilism dus la extrem, nu are ce căuta la fotbal. Singurul lucru care trebuie să-i pună pe gânduri reacția majorității”, a completat Mihai Stoichiță.

