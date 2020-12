Anamaria Prodan își lansează două cărți în aceeași zi. Dezvăluiri incendiare din viața impresarei

Joi, 17 decembrie 2020, va fi o dată importantă în viața impresarei Anamaria Prodan. Își va aniversa ziua de naștere și își va lansa simultan două cărți autobiografice, prin intermediul cărora va face dezvăluiri incendiare din viața personală, dar și din cariera profesională.

„Da, sunt cea mai bună!” este titlul pachetului ce reunește cele două volume autobiografice scrise de Anamaria Prodan Reghecampf. Ele au văzut lumina tiparului la Editura Creator, iar evenimentul de lansare de joi va putea fi urmărit în direct pe pagina de Facebook a editurii începând cu ora 15:00.

Pachetul cu cele două cărți scrise de Anamaria Prodan costă 200 de lei și poate fi comandat de pe site-ul libris.ro.

Evenimentul de joi, 17 decembrie, în cadrul căruia Anamaria Prodan își va lansa cele două cărți autobiografice în același timp, va fi moderat de actrița și scriitoarea Claudia Motea. Pe lângă autoarea volumelor, vor mai participa la lansare și vor lua cuvântul Laurențiu Reghecampf, Florin Bratu, Dani Coman, dar și Iuliana Răducan, managerul editurii Creator.

„Eu am fost mereu acea Anamaria Prodan care a stat dreaptă în fața tuturor, am vorbit nestingherită și nu mi-a fost teamă de nimeni și de nimic. Era clar că și bărbatul meu trebuia să fie la fel ca mine și amândoi ne-am completat perfect unul pe celălalt. Eu, un vulcan care erupea din oră în oră, destul de periculos, pentru că niciodată nu știai până unde coboară lava și ce poate afecta în momentele acelea de vâltoare.

El, un tip de un bun-simț incredibil, care vorbea numai când trebuia, un neamț veritabil, conform rădăcinii numelui pe care îl poartă, de o tenacitate și de-o voință rare, care, atunci când își pune ceva în cap, trebuie să se întâmple”, este caracterizarea pe care Anamaria Prodan i-o face soțului său Laurențiu Reghecampf în pachetul autobiografic pe care îl va lansa joi.

Anamaria Prodan, despre obstacolele vieții: „Când îmi era mai greu, mergeam și mai drept”

Primul volum al pachetului autobiografic „Da, sunt cea mai bună!” scris de Anamaria Prodan se numește „O viață de film, de cum am deschis ochii” și prezintă cititorilor, în 308 pagini full color, experiențele marcante și persoanele importante din viața sa.

„În viața mea au existat obstacole, greșeli, îndoieli, dar mi-am păstrat entuziasmul și am trecut de la o stare la alta sau de-un semieșec, lin, fără să mă clatin. Am învățat să merg mai departe, mi-am impus direcția înainte. Când îmi era mai greu, mergeam și mai drept. La mine nu se numește noroc ce am realizat în viață și în meserie, se numește perseverență" – Anamaria Prodan Reghecamf

Anamaria Prodan despre femeia perfectă din fotbal: „Este aceea care are ochii mai deschiși decât are picioarele și mintea mai mare decât sânii”

Cum a reușit Anamaria Prodan, o femeie tenace și curajoasă, să spargă toate barierele și să se impună în fotbal, o lume dominată de bărbați, aflăm din cel de-al doilea volum autobiografic scris de impresară, intitulat „O viață plină de fotbal și performanțe orișiunde”. Cele 288 de pagini full color ale volumului cuprind numeroase dezvăluiri despre lumea sportului-rege, o lume cucerită prin muncă și dăruire.

„Când am anunțat că intru în fotbal, am spus așa: femeia perfectă în viață și mai ales în fotbal este aceea care are ochii mai deschiși decât are picioarele și mintea mai mare decât sânii. Sunt atât de setată pe ce am de făcut, atâta încredere în forțele proprii mă definește, sunt atât de temerară, încât orice îmi pun în minte știu că voi realiza!

Poate că de multe ori nu am pus, vorba aceea, punct când trebuia și am folosit virgula, dar mereu am revenit și am închis perfect«operația». Exact că un chirurg care, atunci când a deschis operația încă o dată, a închis-o perfect a două oară și aproape nu se mai vede tăietura”, caracterizează succint Anamaria Prodan activitatea sa din fotbal.

Întrând într-un domeniu rezervat aproape exclusiv bărbaților, Anamaria Prodan a avut, fără doar și poate, numeroase conflicte cu aceștia, dar valoarea i-a fost recunoscută în cele din urmă și de cele mai importante personaje implicate în fenomen.

„Cum o văd pe Anamaria ca femeie, ca om, ca profesionist? O văd perfectă în orice ipostază, e o femeie-bărbat! Numai fiind atât de puternică a putut reuși într-un domeniu în care sunt doar bărbați” – Ilie Năstase

„Într-o lume dominată 99% de bărbați, ești excepția de 1% care a reușit, cu tenacitate, muncă, tupeu și, cel mai important, ai căpătat încrederea celor pe care-i reprezinți, dar și a cluburilor, atât din România, cât și din alte țări”, este mesajul pe care i l-a transmis impresarei Mircea Sandu, fost președinte al FRF și unul dintre oamenii cei mai importanți din fotbalul românesc de după Revoluție.