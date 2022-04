Anca Badiu de la Class, de urgență la spital: ”Problema la inimă este mult mai gravă”. Diagnostic crunt pus de medic

Frumoasa blondină a mers de urgență la spital și după mai multe analize medicale a aflat că are o problemă la inimă, care poate fi letală. Vedeta ar fi trebuit să facă o operație, dar a fost nevoită să o amâne.

Anca Badiu de la Class, pe mâna cadrelor medicale. Cu ce se confruntă cântăreața

Anca Badiu a amânat intervenția chirurgicală legată de rinita sa, după ce cadrele medicale au alarmat-o într-o altă privință. a descoperit că are bradicardie, ritmul cardiac fiind mai lent decât în mod normal.

ADVERTISEMENT

„Dragii mei, de foarte mult timp mă confrunt cu o problemă la nivelul respirației. Ducându-mă la un control, am descoperit că am o rinită hipertrofică acută (cornete nazale inflamate), din cauza căreia urma să am o intervenție chirurgicală.

Toate bune și frumoase, astăzi am ajuns cu analizele și cu tot ce trebuie la spital unde m-au preluat asistenți și doctori rezidenți pentru a îmi face niște controale înainte de anestezia generală.

ADVERTISEMENT

În urmă testelor, am așteptat în rezervă pentru a afla rezultatele și a mă pregăti pentru anestezie. Doamna doctor anestezist a intrat în camera cu rezultatele de la electrocardiogramă, cu intenția de a îmi pune câteva întrebări.

S-a uitat cam suspicios pe EKG, pulsul era foarte scăzut (40 bătăi), sub limita inferioară normală, constatându-se că am bradicardie și am nevoie de investigații amănunțite cât mai repede, deoarece problema la inimă este mult mai gravă, putând fi letală”, a scris Anca Badiu pe pagina de Facebook.

ADVERTISEMENT

Anca Badiu nu mai scapă de problemele medicale

Fosta solistă a trupei Class este nevoită să facă mai multe analize medicale pentru a descoperi cu exactitate care este problema care o supără. Din păcate, blondina nu ajunge pentru prima oară pe mâna doctorilor.

Anca Badiu s-a tratat o perioadă foarte lungă de timp pentru hernie hiatală, fără să aibă această boală. Ulterior, a descoperit că suferă de gastrică, moartea fratelui său, Mircea, făcând-o să intre într-o severă.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, cântăreața a recunoscut că a avut gânduri suicidale, după ce a intrat într-un con de umbră și a luat foarte mult în greutate.