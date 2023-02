Anca Dinicu, urare specială pentru ziua de naștere a lui Mihai Bendeac: ”Zi de sărbătoare națională”

Vedeta din filmul Complet necunoscuți a făcut o urare specială pentru a colegului său de breaslă, alături de care a jucat în serialul Băieți de oraș. Bruneta crede că 16 februarie poate fi o zi de sărbătoare națională.

Anca Dinicu, felicitare inedită pentru aniversarea lui Mihai Bendeac. Dezvăluirea făcută de frumoasa actriță

Anca Dinicu se numără printre persoanele publice cu care Mihai Bendeac are o relație frumoasă. Actrița nu s-a dat în lături de la a-i face o felicitare inedită, mai ales că fosta vedetă de la Antena 1 a împlinit 40 de ani.

Cu această ocazie actrița a făcut o dezvăluire despre legătura pe care o are cu fostul jurat de la iUmor despre care are numai cuvinte de laudă. Protagonista din Love Sorry a subliniat că ziua actorului ar trebui cinstită la nivel național.

„Ziua de 16 februarie ar putea deveni zi de sărbătoare națională. Propunerea legislativă a fost deja depusă la Senat. Ziua Bendeacului. Te iubesc profesional, personal și universal”, a transmis șatena în mediul virtual.

Relația de prietenie dintre Anca Dinicu și Mihai Bendeac este una de lungă durată, cei doi fiind apropiați și datorită prietenilor comuni. Unul dintre aceștia este Vlad Drăgulin cu care frumoasa brunetă a fost colegă de facultate.

Mihai Bendeac, la împlinirea a 40 de ani

Mihai Bendeac a lăsat la rândul său un mesaj la împlinirea a 40 de ani și le-a mulțumit tuturor celor care s-au gândit la el. Fostul jurat de la iUmor susține că este momentul potrivit să se schimbe și să facă mai multe lucruri pentru sine.

Renumitul nu vrea să se gândească deloc la criza prin care ar putea trece la această vârstă. În plus, vedeta crede că a venit vremea să-l lase în plan secund pe artistul din interior și să se focuseze mai mult pe persoana sa.

„E cazul să mai trăiască și omul Bendeac. Sună un pic suprarealist ce spun, dar nu contează. Nici chestiile astea nu vor mai conta. Gândul că «dacă nu se înțelege ceva din ceea ce încerc a comunica».

Important este că știu eu ce vreau să fac”, este o parte din postarea făcută de fosta vedetă de la Antena 1, pe , unde a primit numeroase mesaje de la persoane publice, de la mama sa, Emilia, precum și de la prieteni și fani.