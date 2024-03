Anca Pandrea, experiență paranormală la12 ani de la moartea lui Iurie Darie: “Cald, lângă mine”. Exclusiv

De ziua lui Iurie Darie, 14 martie, actrița Anca Pandrea ne spune că Iura, dragostea vieții ei, nu a plecat nici acum de lângă ea și nici nu are de gând să-l lase să o părăsească.

Anca Pandrea mai vorbește și azi cu Iurie Darie

Dacă ar mai fi trăit, marele actor Iurie Daria ar fi împlinit, astăzi, vârsta de 95 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Anca Pandrea și Ștefan Velnciuc își aduc aminte de soțul și prietenul Iurie Darie.

Anca Pandrea mărturisește că Iura nu a plecat de lângă ea și că îl simte, în permanență, cald și alături de ea. Actorul Ștefan Velnciuc ne spune că marele Iurie Darie reușea, de fiecare dată, să se impună printre colegii lui actori. Atât cu talentul uriaș cât și cu frumusețea lui.

Anca Pandrea: “Îl simt ca pe un abur care trece pe lângă mine”

a fost unul din cei mai talentați și iubiți actori ai României. A avut un talent uriaș și la pictură. Astăzi, de ziua lui, în foaierul Teatrului de Comedie va avea loc o expoziție cu desenele marelui actor.

“Iura este în permanență, cald, lângă mine. Nu îl mai visez, eu vorbesc mult cu Iura. Îl simt ca pe un abur care trece pe lângă mine când vreau să iau o decizie. Când întorc capul văd un abur care pleacă în cealaltă cameră.

Toate amintirile mele cu Iura sunt frumoase. Pentru cei din jur sunt poate șocante, dar pentru noi nu. Îmi aduc aminte cum mergeam la mare, întram în apă și treceam pe sub picioarele lui făcute ca un pod. Între noi lucrurile au mers întotodeauna spre frumos nu spre ceva urat”, ne spune actrița Anca Pandrea.

“Am încercat să îl combin cu tot felul de femei ca să-l scot din starea în care era”

Anca Pandrea l-a cunoscut pe Iurie Darie la Satu Mare, când avea doar 24 de ani. Abia la 40 au format, însă, un cuplu. Iubirea lor a durat peste 25 de ani și, după spusele celebrei actrițe, mai durează și astăzi.

“Eram repartizată la Teatrul de nord din Satu Mare, am mers să înființăm o secție de română. Eram toți absolvenții acolo și, când am ieșit într-o zi de la repetiții, l-am văzut pe Iura. L-am salutat și am trecut mai departe, aveam doar 24 de ani atunci. Abia când aveam 40 de ani am devenit un cuplu.

După ce a murit Consuela, soția lui, i-am zis că voi avea eu grijă de el și am încercat să îl combin cu tot felul de femei ca să-l scot din starea în care era. Până la urmă a trebuit ca noi doi să fim împreună. Dacă mă întreabă cineva cum am reușit noi doi să fim împreună când eu încercăm să-l combin cu altele voi spune că nu știu. Singura explicație este că așa a vrut Dumnezeu” ,declară Anca Pandrea, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Nu am de gând să-i dau drumul”

Iurie Darie a fost însurat cu actrița Consuela Roșu, care a fost prietenă foarte bună cu Anca Pandrea. Atunci când s-a stins din viață a rugat-o pe prietena ei să aibă grijă de Iura, să nu îl lase să sufere prea mult.

“ de lângă mine și nici nu am de gând să-i dau drumul. Înainte de operație nu prea mai putea să vorbească, dar într-o zi mi-a spus că-i este dor de mine.

Era bolnav, ne țineam în brațe și ne mângâiam, el vorbea foarte puțin. Dar atunci, când mi-a spus că-i este dor de mine, a articulat atât de frumos, cu dicția lui perfectă”, mărturisește Anca Pandrea.

“Iurie Darie a fost o fire solară”

Actorul Ștefan Velniciuc a lucrat mult timp cu marele Iurie Darie. Ne povestește că actorul era în permanență glumeț și că avea un râs molipsitor. Mărturisește, cu sinceritate, că Anca Pandrea își făcuse din Iurie Darie un idol.

“Iurie Darie era și sensibil și glumeț, avea un râs puțin mai special și destul de molipsitor. Erau vremuri când se spuneau bancuri și, la desele întâlniri, nu lipseau bancurile că să mai destindem atmosfera. Era un aspect care ne făcea să uităm de vicisitudinile traiului în regimul comunist. Pentru mine, Iurie Darie a fost o fire solară, un om care era foarte des cu zâmbetul pe buze și foarte receptiv la tot ce se întâmpla în jurul său.

Perioada în care a fost cu Anca Pandrea era o perioadă foarte apropiată de senectutea lui. Atunci lucrurile intrau pe un alt făgaș, ei se înțelegeau foarte bine. Anca își făcuse din Iura un fel de idol. A marcat-o enorm moartea lui. Și după ce el a plecat ea și-a manifestat tot timpul dragostea și dorul față de cel care nu mai exista.

Se pare, însă, că s-a mai întâmplat ceva. La un moment dat au avut tentația să comercializeze niște băuturi și, din când în când, mai gustau și ei. Uneori, de la aburii bahici, Anca devenea mai exuberantă dar se înțelegeau bine și în varianta aceea”, declară actorul Ștefan Velniciuc, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Putea să deseneze și cu ambele mâini deodată”

Cunoscutul actor Ștefan Velniciuc își aduce aminte cât era de mândru Iurie Darie de fiul sau, Ducu. De asemenea își aduce aminte cât de bun desenator era marele actor, reușind chiar să deseneze cu ambele mâini în același timp.

“Ca tată l-am cunoscut mai puțin, dar îmi aduc aminte de prima lui soție, Consuela Roșu, mama lui Ducu. Atunci când acesta a intrat la regie eu mă aflăm în școală, la facultate și îmi aduc aminte că Iurie Darie se mândrea cu reușita fiului sau. Au avut și perioade puțin mai umbrite în relația tată-fiu, dar amănuntele nu sunt de uz public.

Eu am jucat mai puțin cu Iurie Darie, cel mai semnificativ în Frații Jderi. Ne-am întâlnit și am stat mult împreună, în Bucovina, vizitam mănăstiri și mâncam împreună. Îmi vin în minte foarte multe aspect legate de prestația artistică a acestui foarte important actor al filmului și teatrului românesc. Să nu uităm și de televiziune, emisiunea unde talentul său de desenator era speculat din plin. Putea să deseneze și cu ambele mâini deodată”, mărturisește actorul Ștefan Velniciuc.

“Iura reușea să se impună printre colegii lui”

Despre Iurie Darie, Ștefan Velniciuc ne povestește că avea un aspect fizic deosebit. Chiar dacă venea dintr-o promoție de actori foarte frumoși, el era cu mult deasupra lor.

“Era o încântare să-l urmărești pe Iurie Darie. A avut șansa să facă parte dintr-o promoție de actori care s-au evidențiat, în primul rând, prin ținuta fizică și aspectul lor. În vremea aceea actorii bărbați erau unul și unul, prezentabili, aveai la ce să te uiți. Asta dincolo de faptul că aveau și foarte mare talent.

Iurie Darie a avut șansa să joace, încă de la început, în multe filme. Îl urmăream cu mare drag și interes. Prin prezența lui și prin felul în care juca, Iura reușea să se impună printre colegii lui care erau și ei foarte buni”, ne spune Ștefan Velniciuc.

“Iurie Darie a fost generos hăruit de la natură”

Un actor foarte prolific în perioada comunistă, Iurie Darie nu a renunțat la profesia lui după revoluție. A făcut parte din primele companii de teatre particulare apărute în România.

“Iurie Darie a fost generos hăruit de la natură și asta a fost un bun pașaport pentru profesia pe care a avut-o. Am fost în preajma lui și când a montat, după revolutie, unele spectacole în primele încercări de companii particulare. Alături de el juca și soția mea și eu veneam să asist la repetiții.

Din păcate a venit o vreme când a trebuit să ne părăsească. Am fost și atunci alături de el cinstindu-i memoria alături de mulți dintre colegii noștri. O spun cu mare regret în suflet, mă uit cum se duc, pe rând. Iurie Darie face parte dintr-o categorie de actori de care putem să ne amintim cu mare drag, o categorie care a încălzit inimile multor spectatori din România”, mărturisește Ștefan Velniciuc.