Cum s-a bucurat de sărbători Anca Pandrea. Gestul pe care l-a făcut la 12 ani de la moartea lui Iurie Darie

Anca Pandrea a spus cum a celebrat sărbătorile de iarnă din 2023, an care tocmai s-a încheiat. Văduva regretatului actor Iurie Darie a procedat diferit față de alți ani, deoarece a avut pe suflet o greutate, după cum a precizat chiar ea.

Ce a făcut Anca Pandrea de Revelion. Cum l-a celebrat

, pe care l-a iubit nespus și peste a cărui moarte încă îi este dificil să treacă. Actrița nu s-a simțit prea bine în aceste sărbători de iarnă, având pe suflet o povară, așa că a renunțat la obiceiul pe care l-a respectat până acum.

Anul 2023 a fost primul în care Anca Pandrea nu a mai făcut o masă de Revelion, frumos amenajată, special pentru ea, dar și pentru regretatul actor. În schimbul acestei mese festive, Anca Pandrea a preferat să se odihnească, așa că a luat un somnifer.

”Sunt 12 ani de când a plecat Iura și a fost primul an în care nu am pus masă și față de masă de sărbători cu Moș Crăciun, cum făceam în anii trecuți, pentru două persoane, pentru Iura și pentru mine, sticlă de șampanie, tacâmurile… A fost primul an în care mi-am luat somnifer și m-am culcat. Am simțit o greutate”, a spus actrița pentru

Anca Pandrea, tristă de Revelion

Anca Pandrea a mai mărturisit că a fost invitată de prieteni să vină la ei de Revelion, dar a refuzat atât să-i viziteze, cât și ea la rândul său să-i invite acasă. Actrița nu a mai avut putere nici să plângă

A doua zi, după Revelion, Anca Pandrea și-a găsit putere să așeze frumos o masă, pe care a pus toate cele necesare ei, dar și lui Iurie Darie. Toți cei care o cunosc știu că actrița are grijă de fiecare dată să pună un scaun la masă și o farfurie, pentru regretatul său soț.

”Nu am explicație, dar nu am mai fost în stare să stau, să plâng, și am pus frumos abia a doua zi față de masă, dar nu șampanie, că oricum nu aveam. Am fost nepoliticoasă, nu am invitat pe nimeni, dar, oricum, toată lumea știa ‘că fac doar eu cu Iura.

De Revelion n-am avut puterea să plec nicăieri și nu de sănătate, că m-am simțit bine, să îl mânii pe Dumnezeu… Am avut o greutate a sufletului care m-a cuprins în noaptea aceea. Așa că, în noaptea de Revelion nu am putut face nimic, cum făceam de fiecare an sau la fel când trăia Iura…”, a mai spus actrița.

Actorul Iurie Darie a murit în noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani. S-a stins la domiciliul său, după ce luni bune, înainte de deces, a fost grav bolnav și a avut nevoie de internări, dar și de intervenții chirurgicale. În cele din urmă, medicii nu l-au mai putut salva.