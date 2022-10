Anca Pandrea, operată de urgență. Văduva lui Iurie Darie, o nouă problemă de sănătate: „Am făcut hemoragie”

În ultima perioadă, Anca Pandrea se confruntă cu tot mai multe probleme de sănătate. A avut Covid, a leșinat de mai multe ori în casă, iar acum a ajuns din nou pe mâna medicilor. Văduva lui Iurie Darie a trecut printr-o intervenție chirurgicală de urgență.

Anca Pandrea, operată de urgență. Ce a pățit văduva lui Iurie Darie

În ultima vreme, Anca Pandrea pare că nu reușește să scape de probleme. Recent, a ajuns la spital după

Despre văduva lui Iurie Darie se cunoaște faptul că , iar acum a avut din nou nevoie de ajutorul medicilor.

Actrița a făcut o hemoragie în vitros, cauzată de problemele pe care le are la ochiul stâng și a fost operată de urgență. Inițial, credea că disconfortul se datorează vacanței pe care a avut-o vara aceasta și i-a cerut părerea Monicăi Pop, însă atunci când starea i s-a agravat a mers la spital pentru ajutor de specialitate.

În prezent, Anca Pandrea a fost externată și se află în recuperare, acasă. Specialiștii i-au oferit mai multe indicații pe care este nevoită să le respecte.

„Am avut probleme la ochiul stâng și am sunat-o pe doamna doctor Monica Pop, crezând că am altceva. Apoi am făcut hemoragie și am fost operată la Policlinica Washington.

M-au pansat, îmi pun picăturile și trebuie să am grijă, să nu pățesc ceva. Inițial am crezut că am alte probleme după vacanța din vară.

Dar momentan s-a rezolvat și trebuie să fiu atentă și să nu-mi între praf în ochi”, a povestit Anca Pandrea pentru

De curând, actrița a depins câteva zile de tuburile cu oxigen, după ce a fost infectată cu Covid-19. De asemenea, Anca Pandrea a leșinat de mai multe ori în casă.