Anca Pandrea, speriată de facturile la energie electrică. Ce decizie a luat pentru a nu plăti bani mulți

Actrița este speriată de și la gaze care vor veni iarna asta. Ce decizie a luat pentru a nu plăti bani mulți în perioada următoare. Este vorba de o soluție radicală la care nu a apelat până acum.

Anca Pandrea, temătoare pentru facturile la energie electrică. Ce soluție a găsit actrița

Anca Pandrea are în locuință centrală proprie, dar nu a pornit-o chiar dacă a fost externată din spital în urmă cu puțin timp. Vedeta se teme pentru facturile la energie electrică și la gaze pentru că nu știe cum le va plăti.

Îndrăgita actriță se îmbracă mai gros în locuință și încearcă să rămână pozitivă în continuare. În plus, artista de 76 de ani nu ia în calcul toate lucrurile pe care le aude în mass media pentru că nu vrea să o ia razna.

„Azi au venit să-mi citească apa, nu s-a consumat și am aflat că nu am nimic de plată. Am centrală, dar nu am dat drumul la căldură. Mi-am mai pus o bluză și halatul. Nu-mi permit încă, merge pe curent, apoi pe gaze.

Până acum plăteam 500-600 de lei. Dacă o porneam deja, cum făceam în anii precedenți în această perioadă, cine știe cât ar fi venit factura, de ajung de mănânc gratis la pârnaie.

Dar să gândim pozitiv, pentru că dacă suntem atenți la tot ce se întâmplă, înnebunim”, a precizat Anca Pandrea pentru .

Anca Pandrea, după infectarea cu Covid-19

Anca Pandrea s-a vindecat după ce în urmă cu puțină vreme . Cel mai probabil vedeta a luat virusul de la șoferii de taxi sau din policlinica unde a mers pentru a-și face analize.

A fost internată la Institutul Matei Balș din București, în momentul de față precizând că va purta mască de protecție de fiecare dată când iese pe stradă. Actrița suferă de insuficiență cardiacă și pulmonară.

Din fericire, văduva lui Iurie Darie nu mai este dependentă de oxigen și este mulțumită că s-a vindecat cu ajutorul lui Dumnezeu și rugăciunilor închinate către Cel de Sus.