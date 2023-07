Getuța Sterp e pericol! Se lansează în muzică și amenință: ”E vânător”

Mama Geta Sterp a făcut în exclusivitate dezvăluiri neștiute de nimeni. Fiica sa, Getuța, are o pasiune ascunsă, despre care mulți nu știu. În plus, mama Geta ne-a povestit și despre un episod mai puțin plăcut, cu care s-a confruntat în urmă cu câteva zile.

Mama Geta Sterp nu a crescut prețul lactatelor, dimpotrivă: “Le dau oamenilor brânză gratis”

Mama Geta spune că chiar dacă s-au scumpit toate în ultima perioadă, ea nu a mai crescut prețul produselor tradiționale. Kilogramul de brânză proaspătă costă tot 40 de lei, la fel ca anul trecut. În plus, mama preferată a internetului recunoaște că uneori le dă oamenilor produse gratis, doar ca să îi binedispună.

ADVERTISEMENT

“Noi nu am crescut deloc prețul lactatelor. Dacă brânza proaspătă era 40 de lei anul trecut, la fel și anul ăsta. Noi am investit mult mai mult, dar nu vrem să creștem prețul. Multă lume ne întreabă dacă venim și la București cu afacerea. Oricum, eu cred că oriunde am merge, ar fi super.

Problema este că nu mai are cine să lucreze. Lumea nu mai vrea nici să țină oi, dar nici măcar să vândă. Noi ne-am căutat oameni, dar tineretul nu vrea să se trezească de dimineață, să vină la muncă. Nu știu ce se întâmplă. Cred că vor seara să se relaxeze, sau să se distreze, iar dimineața să doarmă până târziu.

ADVERTISEMENT

Când vin clienții la mine, vreau să-i văd că zâmbesc. Nu îmi place să văd oameni supărați. Uneori le dau câte o bucată de brânză gratis, fără bani, doar ca să îi înveselesc. Le dau și slănină, doar să nu se mai vaite, ca să fie fericiți”, a declarat mama Geta Sterp pentru FANATIK.

Culiță Sterp moștenește talentul de la mama Geta: “Aș fi vrut să cânt, dar nu m-au băgat în seamă”

Puțini știu că mama Geta a cântat în tinerețe. Dar cu toate că a încercat să facă o carieră din asta, nu a avut succes. Culiță Sterp i-a moștenit talentul și .

ADVERTISEMENT

“Eu când eram tânără, cântam. Îmi plăcea așa să cânt și pe la nunți, să cânt. Chiar și pe scenă, la corul școlii. Mergeam până la Alba Iulia și eram solistă. Mie mi-a plăcut mult să cânt și mi-aș fi dorit să fiu promovată, dar eram o fată simplă. Am fost la un moment dat la Casa de cultură, dar nu m-a băgat nimeni în seamă.

Nici măcar nu m-au lăsat să dau vreo probă, să cânt. Nu a fost să fie. Eu aveam voce foarte frumoasă și cred că Culiță mă moștenește pe mine. Nu mă gândesc să fac pe viitor o colaborare mamă-fiu cu Culiță. Eu am și niște kilograme în plus și nici nu mai sunt capabilă să cânt sau să stau pe o scenă”, a mai spus mama Geta Sterp.

Getuța Sterp vrea să se lanseze în muzică cu o piesă de vânătoare: “Ea e vânător”

Un alt detaliu pe care l-a împărtășit mama Geta cu noi este că fiica ei, Getuța, vrea să se apuce de cântat. Și nu orice fel de melodii, ci de vânătoare. Asta pentru că mama Geta ne-a dezvăluit că fiica ei are armă pentru vânătoare.

ADVERTISEMENT

“Culiță cântă frumos. Poate nu e el cel mai mai mare doinitor al Banatului, dar cântă și își câștigă o pâine cinstit. El e foarte carismatic, e frumos și se face plăcut. Atunci lumea îl îndrăgește, poate să cânte altul de 1000 de ori mai bine, că tot pe Culiță îl cheamă la cântări. Lumea îi apreciază și frumusețea interioară și exterioară. Și Getuța ar vrea să scoată cu Culiță niște melodii.

Nu prea are ea timp, pentru că are multe proiecte. Dar ar vrea să scoată o melodie de vânătoare, ea are pușcă, e vânător. Ar mai vrea și o melodie cu oile. Dar doar așa, să își pună ea pe YouTube, nu neapărat să profeseze. Ea mi-a spus că i-ar fi plăcut să fi făcut asta, dar acum deja e măritată, nu cred că va mai merge ea la spectacole sau concerte”, a adăugat mama Geta.

Mama Geta a scăpat de un dezastru ca prin urechile acului: “Noroc că nu a căzut pe mașină”

În urmă cu câteva zile, mama Geta a trecut prin niște . În timp ce se întorcea acasă, o creangă imensă a căzut și i-a blocat drumul. Mama Geta Sterp s-a rugat la Dumnezeu și a reușit să depășească cu bine acest obstacol.

“Eu nu am superstiții. Sunt foarte optimistă. Eu cred în Dumnezeu. Zilele trecute mergeam pe drum și s-a răsturnat o creangă foarte mare în fața mea. Când să trec cu mașina, nu am mai reușit. Noroc că nu a căzut pe mașină. M-am rugat la Dumnezeu să trec cu bine, să nu lovesc mașina, să nu mă mai întorc 10 kilometri înapoi.

Și m-a ajutat Dumnezeu și am trecut cu bine de obstacolul acela. Eu sunt o fire foarte optimistă. Eu nici nu bag în seamă supărările. Se întâmplă, cum a avut și Culiță accidentul, dar mă rog la Dumnezeu să trecem cu bine peste.

Sunt 100% convinsă că va fi bine. Eu sunt tare recunoscătoare pentru tot, pentru că suntem sănătoși. Eu nu am luat în viața mea niciun medicament niciodată. Cu optimism și zâmbetul pe buze am trecut peste toate”, a mai spus mama Geta pentru FANATIK.