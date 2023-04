Anca Serea, despre despărțirea de Adi Sînă și salvarea căsniciei: ”Au nevoie de atenţia noastră”

Anca Serea sau mămica eroină a showbizului, aşa cum a fost supranumită , nu este doar o mămică eroină, ci şi o soţie model. Deşi se implică total în creşterea şi educaţia copiilor, a înţeles clar că partenerul nu trebuie pus niciodată pe locul doi. Anca dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK la ce strategii apelează în cuplu pentru dintre ea şi Adrian Sînă. Ba mai mult, le dă şi un sfat femeilor pentru a preveni problemele din căsnicie.

Anca Serea vorbeşte despre probleme din căsnicia cu Adi Sînă. Cum au mers mai departe atunci când în relaţia lor s-a pus problema unei despărţiri

Aparent, formează o familie perfectă, dar nici ei nu au fost scutiţi de probleme sau greutăţi. Anca Serea recunoaşte că în relaţia lor s-a pus problema unei despărţiri, dar au reuşit să depăşească fiecare cumpănă, iar căsnicia lor să treacă proba timpului. spune Anca, dar tot copiii sunt cei care îi dau energia şi motivaţia de care are nevoie în fiecare zi.

ADVERTISEMENT

Acum, Anca Serea are familia pe care şi-a dorit şi de care, în copilăria sa nu a avut parte. Crescută doar de mamă, Anca îi datorează totul eroinei sale, care i-a fost un exemplu de putere, ambiţie şi voinţă. Anca mărturişeste în exclusivitate pentru cititorii FANATIK dacă ea şi Adi Sînă îşi mai doresc al şaptelea copil, dar şi dacă se văd în postura de bunici.

Adi Sînă, sărbătorit în familie la miezul nopţii

La mulţi ani pentru Adrian, (n.red, 18 aprilie ) a fost sărbătoritul zilei. Cum l-aţi surprins de ziua lui?

ADVERTISEMENT

– Mulţumim în primul rând pentru urări. Noi sărbătorim la miezul nopţii, practic cu câteva minute înainte să treacă ceasul de miezul nopţii, cu un buchet superb de hortensii albe, cu un tort şi un cadou. Copiii nu s-au culcat, am petrecut până noaptea pe la ora 2.00, am mâncat tort, i-am cântat “la mulţi ani”, am făcut poze. Am petrecut în familie.

Cum o surprinde Adi Sînă pe Anca Serea: “Acesta este rolul bărbatului într-o relaţie”

Cine reuşeşte mai des să îl surprindă pe celălalt?

– Cred că Adi, până la urmă acesta este rolul bărbatului într-o relaţie, unul dintre roluri de fapt. Cred că el mă surprinde mai des, poate şi pentru că pleacă mai des de acasă şi se gândeşte să ne facă nişte bucurii, nu numai mie, ci şi copiilor. De altfel, nu există dată în care pleacă şi să nu se întoarcă măcar cu ceva dulce pentru copii şi cu flori pentru mine, dar depinde, nu este o regulă.

ADVERTISEMENT

Cât a stat Adrian cel mai mult departe de voi?

– Cred că şapte sau opt zile când a fost într-un turneu foarte îndepărtat, în India. Sincer, nu că nu mă deranjează, dar am înţeles de la început că asta este meseria lui şi îl încurajez şi îi accept plecările acestea pentru că fac parte din viaţa noastră. De altfel, şi dacă ar fi fost viceversa, sunt convinsă că şi el m-ar fi susţinut pe mine.

Este tehnologia care ne mai ajută şi doi oameni care se iubesc, se iubesc indiferent de distanţă şi indiferent de orice. Suntem maturi, înţelegem, asta este meseria, business ul nostru şi îl suţinem sută la sută, atât eu, cât şi copiii.

ADVERTISEMENT

Anca Serea despre viaţa cu şase copii: „Ştiam la ce mă înham”

Aud adesea părinţi cu un singur copil care se plâng că este greu. În cazul vostru cum este? Real vorbind, este greu să creşti şase copii?

ADVERTISEMENT

– Da, sigur că este greu. De fapt, nu aş spune greu, este complicat. Până la urmă asta este realitatea noastră şi normalitatea nostră pentru familie. Mi i-am dorit pe fiecare în parte şi cumva suntem setaţi să le dăm o educaţie bună şi să le oferim o viaţă sănătoasă. Toate acţiunile noastre ca părinţi şi ca oameni sunt îndreptate către ei în primul rând. Viaţa nostră migrează în jurul lor, ei sunt universul nostru, cel puţin până când îi vom pune pe picioare şi vor fi oameni mari. Cu siguranţă eforturile nu sunt mici, dar merită.

Sunt şi momente epuizante, dar momentele în care suntem fericiţi şi ei sunt cu zâmbetul pe buze, fericiţi, sănătoşi şi împliniţi, momentele acelea ne hrănesc cel mai mult şi ne dau energie să facem ce facem zi de zi pentru ei. Nu este simplu cu siguranţă. Nu este simplu nici cu un copil, nici cu trei, nici cu şase, dar asta este realitatea mea şi am decis asupra ei. Copiii nu au venit pe nepregătite, nu m-au luat prin surprindere, ştiam la ce mă înham.

Anca Serea despre rolul de mamă full time: „Eu mă ocup în proporţie de 90% de copii”

Cum vă împărţiţi atribuţiile, aveţi reguli de familie de la care nu vă abateţi sau vreun program strict?

– Avem un program normal pentru că suntem o familie normală. Avem fix aceleaşi probleme ca şi ceilalţi oameni. Nu ne deosebeşte nimic de o familie normală, doar că noi suntem mai mulţi şi avem şi atribuţiile mai numeroase desigur. În principal eu mă ocup în proporţie de 90% să zic, de educaţia lor, de activităţile extracurriculare, tot ce înseamnă alimentaţie şi sport. Adi, fiind mai mult plecat, este şi el cât se poate de implicat. Are şi el activităţile lui cu băieţii, mai merge la un film, la fotbal, mai merg cu bicicletele.

Eu mi-am asumat ambele roluri şi nu îmi pare rău, de cele mai multe ori asta este. Meritul mare este şi al copiilor care sunt foarte buni şi cuminţi şi înţeleg anumite situaţii. Atunci când unul dintre părinţi, sau ideal ambii, sunt implicaţi sută la sută, rezultatele sunt pe măsură. Adică copii liniştiţi şi fericiţi.

Te temi de vreo etapă din viaţa lor? Ştiu că ai suferit puţin atunci când David a plecat la studii în străinătate…

– Nu, nu mă mai tem, sunt pregătită pentru toate etapele. Asta este viaţa până la urmă. Indiferent de ce facem noi, nu putem să ne punem în calea evenimentelor neprevăzute. Şi este o vorbă, ceea ce semeni, aia şi culegi. În general sunt pregătită pentru orice. Într-adevăr, plecarea lui David a fost un moment greu, dar acum am trecut peste. Am înţeles că trebuie lăsaţi să zboare la un moment dat, să se desprindă că asta am făcut şi noi. Noi vom fi în umbra lor tot timpul, asta nu va schimba nimic.

Adi Sînă vrea al şaptelea copil! Anca Serea: ”Nu cred că va mai fi cazul”

Vă doriţi al şaptelea copil?

– Al şaptelea copil? Uite, tocmai a intrat Adi în cameră, zice că şi pe al doisprezecelea (n. red. râde ). Adi îşi mai doreşte în primul rând încă un copil, Moise mai vrea şi el un frăţior. Nu cred că va mai fi cazul, sincer. Am şi eu o vârstă, în curând voi face 43 de ani, nu că asta ar fi o scuză. Am avut şi nişte momente legate de sănătate în care nu am fost chiar atât de bine şi lucrul ăsta constituie o prioritate pentru mine. Deocamdată nu, nu m-am gândit serios să mai facem un copil. Dar never say never, nu ştiu ce să zic în momentul acesta.

Ce înseamnă pentru tine Adrian şi pentru ce îi eşti recunoscătoare?

– În primul rând, îi sunt recunoscătoare pentru copiii frumoşi pe care îi avem. Pentru faptul că nu mă plictisesc niciodată cu el şi că este un om care a venit într-un moment potrivit în viaţa noastră.

Adi Sînă, iubire necondiţionată pentru copiii Ancăi Serea din căsnicia anterioară

Ce calităţi trebuie să aibă un bărbat ca să poată iubi nişte copii care nu sunt ai lui, aşa cum Adi o face cu David şi Sara?

– Iubire necondiţionată în primul rând şi înţelepciune, clar, şi asumare. Dar copiii nu au fost şi nu vor fi niciodată o piedică în calea nimănui. Un om care nu este capabil să ofere iubire partenereului, chiar dacă are un copil sau doi sau trei, este un om care nu merită să stea lângă tine, clar.

Anca Serea: „Nu i-am obligat pe copiii mei să-i spună tată lui Adi”

Ai ştiut din prima că el este bărbatul pe care să-l poţi prezenta cu toată încrederea copilaşilor?

– El oricum are o doză de copilărie în el şi are simţul umorului şi a ştiut întotdeauna cum să se comporte cu copiii. La noi, lucrurile au venit foarte natural, foarte firesc. Nu am bătut în cuie nimic, nu am zis „astăzi faci asta, mâine faci cealaltă”, sub nicio formă. Lucrurile au venit toate la timpul lor.

Nu i-am obligat nici pe ceilalţi să-i spună „tată”, totul a venit firesc, cu răbdare. Un om care iubeşte mama, iubeşte şi copiii, fără doar şi poate. Ştiu că poate de multe ori nu i-a fost simplu, dar cu răbdare învăţăm. Copiii oricum toţi sunt buni şi inocenţi. Ei sunt oglinda părinţilor şi nu cred că există copil care să nu fie inocent şi pur, cel puţin până la o anumită vârstă. Noi suntem modelul lor de viaţă.

Cum menţin Anca Serea şi Adi Sînă pasiunea din cuplu

Cum reuşiţi tu şi Adi să vă faceţi timp şi pentru voi? Ştiu că vacanţele în cuplu au devenit deja o tradiţie…

– Da, aşa este. Cam cel puţin de trei ori pe an plecăm doar noi doi. Reuşeşte să mă mai surprindă cu câte o plecare, nu lungă, dar nici nu îmi doresc să fie lungă. Chiar recent am fost plecaţi opt zile în Italia. Asta esta o altă prioritate pentru noi. De obicei, Adi insistă foarte mult, mie mi-e mai greu să mă desprind de copii, dar am înţeles importanţa plecării şi petrecerii unui timp doar în doi.

Copiii au crescut oricum şi cumva ne este mai uşor acum. Mai plecăm chiar şi când suntem acasă, în Bucureşti, avem nişte locuri preferate în care rămânem peste noapte şi chiar contează. Acesta este un sfat pe care îl dau tuturor părinţilor şi în special mamelor care cred că de viaţa lor depinde sută la sută viaţa copiilor. Şi chiar dacă este aşa, trebuie să înţelegem că şi partenerii noştri au nevoie de atenţia noastră, de grija noastră. E valabil pentru ambii parteneri din cuplu, şi da, e important.

Anca Serea, secrete din căsnicia cu Adi Sînă. Cum au făcut ca mariajul lor treacă proba timpului

Ce ajută un cuplu să reziste şi să treacă proba timpului?

– Maturitatea ambilor parteneri ajută. Să îţi dai seama ce este cu adevărat important, în primul rând pentru tine şi apoi pentru cel de lângă tine. Cred că o familie bine închegată şi întemeiată cu nişte valori, uneori chiar şi tradiţionaliste, pentru că tindem să ne îndepărtăm de ele. Credinţa cred că mai ajută şi nişte modele pe care să le urmăm. Fie că ele sunt reale sau din cărţi, e important să avem nişte influenţe în viaţa noastră şi nu negative.

Din păcate auzim de cupluri care se destramă, dar şi astea sunt lumeşti. Dragostea este esenţială bineînţeles. Şi eu zic că dacă există puncte comune şi planuri comune pentru care să munceşti şi să tragi în aceeaşi direcţie, cred că este suficient. Dar e nevoie de idealuri comune în primul rând.

Anca Serea: „Am discutat despre o despărţire sau o pauză în relaţie”

Voi sunteţi un cuplu asumat şi nu v-aţi sfiit să recunoaşteţi că aţi vorbit inclusiv despre divorţ. Cum aţi reuşit să depăşiti cumpenele din căsnicie?

– Despre divorţ să ştii că nu am discutat niciodată. Am discutat despre o despărţire sau o pauză. Divorţul a fost o noţiune preluată de colegii tăi din media, nu am ajuns niciodată chiar până acolo, ar fi fost trist. Dar da, au fost momente şi sunt convinsă că vor mai fi multe momente în viaţa noastră de cuplu. Suntem de 13 ani împreună şi îţi dai seama că nu este tot timpul numai miere şi puf. Dar am trecut cu timpul, cu răbdare şi cu asumarea faptelor noastră, aşa am trecut.

Nu au fost niciodată momente suficient de solide sau de puternice, încât să ne gândim că nu vom mai forma un cuplu, niciodată. Iar eu am o siguranţă de sine şi e demnitate, pe care nimeni, niciodată, nu mi le va lua, indiferent de ce se va întâmpla în jurul meu, cu orice. Am o stăpânire de sine pe care nimeni nu mi-o va ştirbi niciodată.

Anca Serea, crescută doar de mamă în copilărie

Te-a afectat în vreun fel faptul că ai crescut fără tatăl tău aproape?

– Nu pot să zic că nu am crescut cu figura paternă. Tatăl meu a fost o prezenţă activă în viaţa noastră. Deşi părinţii mei au fost divorţaţi, inclusiv în zilele de astăzi ne vizitează, şi pe copii, de două ori pe an cel puţin. Părinţii mei au rămas prieteni foarte buni. Nu ştiu dacă m-a afectat, când eram mică nu realizam şi nici acum, dar îl respect foarte mult. Este tatăl meu şi fără el nu aş fi existat. Însă timpurile de atunci nu au ajutat-o pe mama, de exemplu, să ne dea nişte idei înrădăcinate care erau greşite vis a vis de tată şi de relaţie. Dar nu cred că m-a afectat asta. Îl respect, este tatăl meu, este bunicul copiilor.

Anca Serea despre cea care i-a dat viaţă: „Mama este eroina mea şi a copiilor”

În schimb, mama ţi-a fost alături la fiecare pas. Ce înseamnă mama pentru tine şi cât de multe ai învăţat de la ea?

– Mama este eroina mea şi a copiilor. Este bunica aia căreia i se spune des „te iubesc, buni” şi îmi doresc să fie sănătoasă, fericită. Ea este un om care şi-a sacrificat mult din viaţă, sincer vorbind. Multe i le datorez ei, pentru mine ea este un model că se poate. Indiferent de orice, eu o văd un om care a reuşit, o văd un om câştigător. A avut foarte multe de înfruntat, inclusiv să creşti doi copii pe vremea comuniştilor, aproapte singură, era foarte greu. Ea este un model de putere, de ambiţie şi de voinţă. Este o prezenţă foarte activă în vieţile noastre. Ea chiar este o eroină şi multe i le datorez ei.

Ca un exerciţiu de imaginaţie, cum vă vedeţi peste 10 ani?

– Complicat de zis. Mie mi-ar plăcea să nu mai stau în Bucureşti. Mi-ar plăcea să fiu într-un loc mai retras, să nu fie nebunia asta de trafic în fiecare zi. Ne vedem cu copiii mari, eventual şi nepoţi, dar împreună desigur.

Anca Serea nu şi-a putut vindeca fobia de zbor

Aveţi o vacanţă în care vă doriţi foarte mult să mergeţi?

– Adi îşi doreşte foarte mult să mergem în Maldive, dar probabil nu se va întâmpla prea curând. Eu am foarte mare teamă de avion. Deocamdată alegem destinaţiile din Europa, care să fie foarte apropiate şi la care să putem ajunge cu alte mijloace de transport. Dar săracul mă înţelege până şi din acest punct de vedere, nu mă mai forţează.

Înainte am mai avut nişte încercări eşuate de a cumpăra bilete de avion, de a încerca să zbor, dar a înţeles că nu e ceva ce îmi doresc momentan şi mă susţine. Chiar negocia cu mine să merg cu el săptămâna viitoare la Washington, e invitat acolo de către Ambasada Americii. Dar nu voi merge, cel mai probabil voi pleca cu copiii la Salonic. Cu toţii avem nevoie şi de timp de gândire, şi de spaţiu, suntem un cuplu care ne sprijim foarte mult.

David ţi-a prezentat până acum vreo iubită?

– Da, mi-a prezentat o prietenă, dar nu-i face plăcere să discut prea mult despre viaţa lui socială şi respect asta foarte mult. El este un tip discret şi cu foarte mult bun simţ. Chiar recent s-a întâmplat. Recunosc că nu mă bag peste alegerile lui, a făcut 21 de ani, are 1,96 metri, e bărbat adevărat. Nu mi-a plăcut niciodată, cu niciunul dintre ei, să le controlez viaţa.

Ca orice mamă, îmi doresc să fie fericiţi, indiferent de ce vor face, să aibă o viaţa frumoasă. Dar am înţeles că, mai ales după ce devin mari, nu mai depinde de noi acest parcurs. Aşa că le ofer libertatea şi suportul meu indiferent de orice. Dar da, are e relaţie frumoasă, iar eu mă bucur pentru el.

Anca Serea despre problemele de sănătate: „Luna februarie a fost o lună destul de complicată pentru mine”

Ai amintit de problemele tale de sănătate şi că acum te preocupi mai mult de acest aspect. Cum eşti în prezent?

– Sunt ok acum. Am înţeles că trebuie să fiu o prioritate pentru mine şi să am o viaţă echilibrată. Eu am avut mulţi ani probleme legate de somn. Nu prea dormeam pentru că eram foarte activă şi noaptea. Ce nu apucam să fac ziua, făceam noaptea. Acum iau nişte suplimente alimentare, complexe de vitamine, tot felul de chestii pentru problemuţele astea pe care le-am avut şi cu anemia, şi sunt bine. Mai aştept nişte rezultate hormonale, dar sunt mult mai bine.

Chiar luna februarie a fost o lună destul de complicată pentru mine din punctul ăsta de vedere. Dar acum mănânc regulat, echilibrat, încerc să dorm, mai târziu de ora 1 nu mă culc. Încerc să dorm şase, şapte ore cel puţin, îmi monitorizez somnul.

De ce a ajuns Anca Serea la psiholog

A fost nevoie vreodată să apelezi la ajutor de specialitate atunci când ai avut vreo problemă? Şi aici mă refer la psiholog…

– Nu, personal nu am mers. Am mers cu familia, dar nu mi s-a întâmplat. Însă de ce nu, nu e o ruşine. Am mers în schimb legat de fobia mea de zbor şi din păcate nu s-a rezolvat. Am zis că nu are rost să continui pentru că am simţit că nu dă roade.

În afara de fobia aceasta de zbor, mai este ceva de care te temi?

– Nu, nu prea mă mai tem de nimic, doar de zbor şi îmi doresc să fim sănătoşi. Momentele mele de panică sunt legate de starea noastră de sănătate, în rest de absolut nimic. Cred că atâta timp cât suntem corecţi cu noi şi cu ceea ce facem, un exemplu de moralitate şi bunătate, cred că Dumnezeu ne răsplăteşte cu fix ceea ce facem noi.

Deci nici măcar de ziua în care fiecare pui îşi va lua zborul?

– Nu pentru că David a fost un exemplu bun pentru mine şi m-a ajutat să trec prin momentele acelea în care el a plecat de acasă. Cumva, nu a fost simplu, dar mă aştept. Sara în curând face şi ea 16 ani, va pleca şi ea probabil să studieze în străinătate. Sunt copii mari, trebui să acceptăm că nu mai sunt puii noştri mici.