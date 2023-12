Anca Serea, fără Adi Sînă în noaptea dintre ani! Cum au ajuns cei doi să fie despărțiți de Revelion

Anca Serea și Adi Sînă au planuri diferite de Revelion. Cel puțin așa a dezvăluit frumoasa vedetă, mamă a șase copii. Ba chiar, parcă ca un făcut, el va fi atât de departe de soția sa încât va intra în 2024 cu mult înainte de fosta prezentatoare tv.

Anca Serea și Adi Sînă, despărțiți de Revelion

vor petrece la mare distanță unul de celălalt de Revelion. Mai exact, ca de obicei, artistul este în Noaptea dintre Ani la muncă. Are concerte peste concerte, este o perioadă în care cântăreții câștigă mai bine ca niciodată. Așa că, de bunăvoie, a sacrificat momentul intrării în noul an alături de Anca pentru bunăstarea financiară a familiei.

Adi Sînă va cânta în India, acolo unde are programate mai multe concerte. Iar dacă în momentul în care India va intra în 2024 el va fi pe scenă, Anca Serea, la mii de kilometri distanță, va fi abia la momentul pregătirii cinei festive. Nu de altceva, dar diferența de fus orar este de 3 ore și jumătate.

În schimb, Anca Serea va petrece de Revelion alături de copiii ei și ai artistului. Asta doar până la miezul nopții, apoi, a dezvăluit vedeta pentru , va merge să își facă și ea de cap. Măcar pentru că, până la ora 00.00 va avea grijă de cei mici.

”De Revelion, le voi face o petrecere surpriză copiilor. Voi invita și mai mulți copii la mine acasă. Fiecare copil o să-și aducă prietena/prietenul acasă și mama după miezul nopții va pleca la o petrecere, voi pleca singurică, pentru că soțul este plecat în India. Are mai multe concerte acolo”, a spus Anca Serea pentru sursa citată.

Anca Serea nu-și bagă nasul în intimitatea lui Adi

Chiar dacă, de Revelion, vor petrece la mii de kilometri distanță unul de celălalt, între Anca Serea și Adi Sînă nu este loc de gelozie. Cel puțin nu o gelozie din aceea bolnăvicioasă, care să îi consume. Motivul, susține fosta prezentatoare TV, este legat de felul în care cei doi relaționează încă din momentul în care au decis să formeze un cuplu.

”Niciodată (nu i-a căutat în telefon, n. red.), pe cuvântul meu de onoare. Poți să-l întrebi și pe el. În semn de respect pentru mine, nu caut niciodată în lucrurile intime sau lucrurile personale ale soțului”, a mai spus Anca Serea pentru sursa citată.

Dacă de Revelion nu are ocazia să stea alături de a avut parte, totuși, de sărbători alături de artist. Ea și Adi au petrecut împreună Crăciunul, adunați cu toții în jurul mesei. ”Sărbătorile au fost foarte frumoase, le-am petrecut acasă. Adi a fost plecat din țară și s-a întors în ajunul Crăciunului.

Am avut un Crăciun frumos în familie, a venit și Moșul, a fost foarte generos”, a mai precizat Anca Serea. Care, acum, nu își mai dorește decât sănătate pentru noul an, recunoscând totodată că nu mai vrea să se întoarcă în televiziune din cauza programului aglomerat pe care îl are.