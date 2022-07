Anca Serea, noi probleme de sănătate: ”Intervine un fel de menopauză”

Anca Serea este căsătorită cu artistul Adi Sână, au împreună patru copii, la care se mai adaugă doi din prima căsnicie a vedetei TV. De curând însă, Anca Serea a făcut o serie de dezvăluiri despre ce înseamnă să fie mamă și ce probleme de sănătate are în ultima perioadă.

Anca Serea are noi probleme de sănătate

Într-un interviu pe care l-a acordat reviste , Anca Serea a vorbit, printre altele, și despre problemele de sănătate pe care le întâmpină în ultima vreme. Și, onestă, vedeta TV a explicat că în cazul ei intervine și moștenirea genetică în ceea ce privește anumite afecțiuni.

”Sunt foarte obosită, crede-mă! Vreau să-mi prioritizez din nou sănătatea, căci am lăsat-o un pic pe plan secund. Chiar nu sunt în cea mai bună formă a mea, am în continuare niște amețeli, sunt destul de jos cu nivelul de energie.

Cred că intervine un fel de menopauză. E genetic, că și mama mea a intrat devreme la menopauză, la 39 de ani”, a explicat Anca Serea pentru sursa citată.

În altă ordine de idei, recunoaște vedeta, a fost și o perioadă destul de dificilă, emoțiile pe care le-a avut cu copiii pe care îi are dându-i mari bătăi de cap. ”Am avut o vară de coșmar la nivel emoțional, anul trecut. Noi avem o relație foarte strânsă”, a mai precizat Anca Serea.

Anca Serea, despre relația cu Adi Sînă: ”Ajungem la concluzii din alea că nu ne potrivim, că divorțăm”

. Are, totuși, șase copii și se implică emoțional în toate activitățile pe care le au fiii și fiicele sale. ”Eu nu-mi doresc să fiu eroină. Îmi doresc doar o viață normală. Numai că, atunci când sunt mulți oameni implicați, responsabilitățile sunt multiple. Și nu se termină niciodată.

Am tot citit comentarii cum c-aș avea trei bone, ajutoare. OK, și chiar dac-aș avea, deși nu am, lumea uită că mama este de neînlocuit pentru copii. Tot pe tine te vor și tot de tine au nevoie.

Atribuțiile de mamă nu ți le ia nimeni niciodată. Chiar dacă pare că sunt tot timpul aranjată, îmbrăcată într-un fel și odihnită, ca să ajung la starea asta fac niște eforturi pe care știu sigur că un om normal nu ar putea să le susțină. Mai ales după 40 de ani. Nici mental, nici fizic, nici financiar”, a explicat, pentru sursa citată, Anca Serea.

Cu toate acestea, de multe ori, din cauza epuizării fizice sau psihice, relația dintre ea și Adi Sînă are de suferit. Iar uneori ajung la discuții cât se poate de tensionate.

”Momentele cele mai neplăcute sunt când eu și Adi ne certăm grav și ajungem la concluzii din alea că nu ne potrivim, că divorțăm etc. Dar ne iubim atât de mult încât realizăm, chiar dacă ne certăm foarte tare, că nu putem face asta. (…) Avem grijă să avem și momentele noastre în doi, de cuplu. Mergem la hotel, facem genul ăsta de escapade”, a mai precizat vedeta TV.

Anca Serea are șase copii, patru cu Adi Sînă

șase copii, până acum, din care patru sunt în compania celui de-al doilea soț al ei, cântărețul Adi Sînă. Astfel, alături de cunoscutul artist, Anca Serea îi are pe Leah (3 ani), Moise (6 ani), Ava (8 ani) și Noah (10ani).

Din prima căsnicie, cea cu omul de afaceri Filip Poplingher (decedat din cauza unei boli cumplite, în 2010, la doar 36 de ani), Anca Serea are doi copii, pe Sarah, de 14 ani, și pe David, de 21 de ani.

David, cel mai mare dintre copiii Ancăi Serea, studiază Filosofia în Olanda – chiar dacă în București a terminat la Mate-Info-, iar Sarah a reușit, în această vară, să intre la un liceu de prestigiu din București.