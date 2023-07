Anca Serea și Adi Sînă au trecut prin clipe de coșmar. Ce a pățit fiul lor: „L-am văzut plin de sânge. S-a lovit foarte tare la cap”

Anca Serea și Adi Sînă au trecut prin clipe de coșmar în public. În timp ce se aflau la un concert în străinătate, fiul lor s-a lovit foarte tare la cap. Vedeta a povestit totul și a mărturisit că i-a fost foarte teamă.

Anca Serea și Adi Sînă, clipe de panică. Ce a pățit Noah

Anca Serea și Adi Sînă au o relație de 12 ani, iar de 8 sunt căsătoriți. Împreună au patru copii, dar vedeta mai are un băiat și o fată din prima căsătorie, pe care artistul i-a crescut și îi iubește ca și cum ar fi ai lui.

Astfel, împreună formează o familie fericită, dar nu înseamnă că în viața lor este totul roz și lipsită de probleme. Recent, Anca Serea a povestit un episod care se putea termina cu o adevărată tragedia.

Aflați în Viena, pentru un concert, Noah s-a lovit la cap. Pe atunci, băiețelul avea nu mai mult de cinci ani. Prinși în agitație, Anca Serea și Adi Sînă l-au scăpat din ochi pentru câteva momente, apoi l-au văzut plin de sânge.

„Sarah își dorea când era mică să meargă să o vadă pe Katy Perry, era fanul ei numărul 1 și am plecat la concert, la Viena. Copiii erau foarte mici, Noah cred că avea în jur de 4-5 ani, erau mititei.

Am plecat cu Sarah, David și Noah și ne-am dus acolo într-o sală de concerte foarte mari, noi urcam, nu ne-am dat seama, Adi era cu Noah și s-a lovit foarte tare la cap, dar foarte tare. Era foarte întunecat, noi ne grăbeam pentru că nu știam dacă începe sau nu concertul”, a spus Anca Serea.

„A fost un moment de cumpănă”

Anca Serea a dezvăluit că atunci când și-a văzut copilul plin de sânge nu a știut cum să reacționeze. „S-a creat așa o mică tensiune și el s-a lovit la cap. Eu în momentul în care l-am văzut că este plin de sânge și nu știam de unde…atunci chiar a fost un moment de cumpănă.

Nu am știut cum să reacționăm, era foarte multă lume, am alergat cu el afară, am mers în camera unde erau cei de la ambulanță, i-au făcut o radiografie. Nu a avut nimic, din fericire”, a povestit Anca Serea, în podcast-ul Oanei Andoni, citată de

Anca Serea, supărată pe Adi Sînă

Tot Aflată în vacanță cu copiii, fosta prezentatoare de televiziune a răbufnit. „Adi se vaită că nu poate fără noi?! E, pe naiba! Hai să nu mă enervez acum! E liniștit și e bine el! La mine e problema mare! El e relaxat, e bine merci acolo unde e! Fără stres, fără copii pe cap, fără nevastă!”, a declarat soția lui Adi Sînă pentru click.ro.