Anca, soția lui DOC, primul interviu după eliminarea de la Survivor România: „Mi s-a părut penibil”

a fost trup și suflet alături de Faimos, în competiția din Dominicană. Eliminarea artistului a lăsat-o mută de uimire, la fel cum s-a întâmplat și cu susținătorii lui. Pe scurt, Anca nu se aștepta deloc la faptul că tocmai el va fi cel care părăsește concursul. Cu toate acestea, de-abia așteaptă să-l primească acasă, cu brațele deschise! În exclusivitate pentru FANATIK, Anca a vorbit despre plecarea lui DOC la Survivor, despre eliminare, dar și despre viața lor de acasă!

Anca, soția lui DOC, primul interviu după eliminarea Faimosului de la Survivor România

O persoană vocală, cu principii solide, cu coloană vertebrală și extrem de sinceră – așa îl caracterizează Anca pe soțul ei, DOC. Aceleași lucruri le-au văzut și susținătorii Faimosului, pe tot parcursul lui din Republica Dominicană.

În exclusivitate pentru FANATIK, Anca a acordat primul interviu după ce miercuri seară, Daniel Pavel a anunțat că . La fel de deschis și transparent, așa cum toată lumea a văzut că este, DOC a părăsit concursul cu fruntea sus, iar Anca este tare mândră de tot ce a făcut el departe de casă.

Însă noi nu ne-am oprit aici cu curiozitățile! Am vrut să știm și cum este DOC în căsnicia cu Anca, dar și cum este el ca tată pentru micuța Eva. Vă spunem doar atât! Avem cel mai savuros interviu al momentului!

Anca, soția lui DOC nu ascunde că este dificil să fie cunoscută drept ”soția lui DOC”

Anca, tu ești o prezență mai discretă în showbiz. Spune-mi, cum este viața de soție de artist? Ce trebuie să știe oamenii despre tine, ca om?

– A fost dificil la început, e foarte greu când doar unul din relație este cunoscut. Cumva celălalt riscă să-și piardă identitatea. Devii peste tot soția lui Doc, chiar și pentru oamenii care te cunoșteau dinainte. Am resimțit asta la început destul de negativ. Însă, cu timpul și după multe gânduri, am înțeles că nu e cazul, că nu e nimic negativ, că sunt o persoana diferită de el. Sincer, acum, acest apelativ de „doamna DOC” mă bucură. Adică, pe bune, stau în backstage la toate concertele. (râde, n. red.).

Anca, soția lui DOC: „Am lucrat împreună în cazino”

Cum v-ați cunoscut, tu și DOC? Cu ce te-a cucerit? Cred că am remarcat cu toții stilul lui unic de a avea discursuri. Le-a aplicat și la tine?

– Ne-am cunoscut acum aproximativ 16 ani. Am lucrat împreuna în cazino, chiar el mi-a fost profesor la școala de crupieri. A fost și atunci o chimie între noi, însă care s-a bazat pe prietenie, nimic mai mult, el fiind la momentul respectiv într-o relație. Pot spune că atunci m-a cucerit și am rămas cucerită, chiar dacă nu ne-am mai văzut o perioada de 10 ani după.

Cel mai mult la el am apreciat pasiunea, pasiunea pentru viață aș putea spune…. Despre orice vorbea, și un lucru extrem de banal, avea o forță și o implicare cum n-am mai văzut. Munca la cazino, discuțiile, muzica, totul era făcut cu foarte multă energie. Mi s-a părut că ne potrivim perfect din punctul asta de vedere. Și da, discursurile le aud și acasă, o bucurie, nu-i așa? (râde).

Cum este DOC, în viața de zi cu zi? Am văzut că la Survivor este vocal, sincer și direct și niciodată nu-și ascunde punctul de vedere. Așa este și acasă?

– Oo, da! La început am apreciat mult lucru ăsta, pentru că sunt adepta adevărului, oricât de dureros ar fi… Dar recunosc că după o perioadă i-am zis să mă mai și mintă frumos câteodată!

Anca, soția lui DOC: „A existat o evoluție vizibilă la el”

Vreau să știu cum este DOC, în rolul de tătic. Tot la Survivor am înțeles devotamentul pe care îl are față de tine și față de fetița voastră. Nu de puține ori v-a declarat iubirea și a mărturisit că îi este tare dor de voi.

– Păi este din ce în ce mai bun, mi s-a părut că a existat o evoluție vizibilă la el, atât ca tată, cât și ca om, odată cu creșterea Evei. Sunt înnebuniti unul după altul, oricum. În timpul săptămânii stau eu cu ea și trage mai mult la mine. Dar în weekend sau în concedii, stând și el mai mult, imediat vrea doar la tati și eu (Doamne ajută!) nu mai exist.

Cum a fost, pentru tine, perioada asta în care a fost plecat în Dominicană? Cum ai urmărit parcursul lui de acasă? Consideri că a greșit cu ceva anume la Survivor?

– A fost un carusel emoțional, ceva ce n-aș mai repeta vreodată. Aș prefera să plec eu data viitoare (râde). Primele 3 săptămâni am plâns zilnic de dor, după am avut o perioadă chiar cu sentimente negative față de el… Nu din cauza a ce făcea acolo, ci parcă îl învinovățeam că a ales să plece de lângă noi, cu toate că, desigur, am fost și eu de acord cu asta și chiar fericită. Dar na, socoteala de acasă nu prea se potrivește cu cea din târg.

„L-a defocusat foarte mult hate-ul colegilor”

Cred că după vreo lună jumate am reușit să mă regăsesc total, să asimilez situația, să mă obișnuiesc cu singurătatea și să pot să trăiesc emisiunea rațional, nu sentimental. Nu consider că a greșit cu nimic, sunt mândră de tot parcursul lui. Poate un singur sfat aș fi avut, dacă ar fi câștigat vreo Comunicare 🙂 și anume să nu-i mai bage în seamă pe restul, să-și vadă scopul. Consider că l-a defocusat foarte mult hate-ul colegilor.

Cum te-ai simțit atunci când ai văzut că au mai existat certuri și tensiuni în echipa Faimoșilor și că DOC mai era pus la zid de diverși colegi de echipă? Ți s-a părut nedrept?

– Mi s-a părut penibil, sincer. Puțini de acolo aveau motiv real de ceartă cu el, pentru că poate i-a deranjat cu ceva, în rest mi s-a părut atitudine de turmă.

„Probabil de-abia așteaptă să mănânce o ciorbă”

Spune-mi, cum îl aștepți acasă? Neapărat cred că trebuie să petreci în bucătărie cel puțin o zi ca să-i pregătești toate mâncărurile preferate, având în vedere foametea îndurată în Dominicană!

– Chiar mă gândeam că sunt la cură, deci probabil îl aștept cu niște legume fierte, că eu refuz să mă îngraș la loc. Dar, cel mai probabil, de-abia așteaptă să mănânce o ciorba, deci cred că asta voi face.

Ce lucruri vă leagă pe voi? Ce anume aveți în comun și cum te surprinde DOC? Este genul de soț romantic sau și romantismul ăsta îl exprimă tot în stilul său?

– Suntem cam diferiți din punctul asta de vedere, dar ne completăm. Eu sunt genul care nu spun niciodată te iubesc, dar îți arăt zilnic prin gesturi mici. El este genul care-mi spune zilnic că mă iubește și că sunt zeița lui. E un om al cuvintelor, iar eu un om al acțiunilor. Asta ne deosebește și sincer face și relația să aibă un flow echilibrat.

Cu ce se ocupă Anca, soția lui DOC

Tu ce faci, Anca? Te ocupi cu ceva anume? Cum era viața ta, înainte să-l cunoști pe DOC?

– Eu sunt manager pe recrutare la o companie de IT. Lucrez în recrutare de peste 10 ani. Viața mea profesională nu a suferit schimbări odată cu relația noastră.

Fetița voastră l-a urmărit la Survivor pe DOC? E destul de micuță, dar chiar și așa, cred că a fost cel mai mare fan al tatălui său. Este adevărat?

– Era foarte amuzantă. Se uita 30 de secunde și tipa: „Uite-l pe tatiiiiiii”, după care: „acum, dă-mi desene!”. Știa că are voie ce vrea ea, cât eu mă uit la Survivor, deci a profitat maxim.