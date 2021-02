Ancuţa Cârcu, prima reacţie despre implicarea într-o reţea de prostituţie. Ce spune lidera AUR

Ancuța Cârcu, unul dintre liderii AUR, reacţionează după ce au apărut informaţii conform cărora a fost arestată preventiv într-un dosar de proxenetism.

Devenită cunoscută după scandalurile avute pe micul ecran cu Corneliu Vadim Tudor, Ancuţa Cârcu este implicată într-un dosar de proxenetism, iar procurorii cer arestarea ei, în urma mai multor descinderi făcute în România, dar şi în Tenerife. Ancuţa Cârcu este stabilită în Spania, acolo unde administrează un club, în care procurorii ar fi descoperit că mai multe tinere practică prostituţia.

Ancuţa Cârcu, implicată într-o reţea de prostituţie

Conform site-ului foaiaTransilvana.ro, un interlop din Turda a fost deja arestat, fiind acuzat de complicitate la proxenetism, șantaj, cămătărie și influențarea martorilor, iar procurorii cer şi arestarea Ancuţei Cârcu. Potrivit informaţiilor apărute până în acest moment, proxeneţii din Turda duceau fete în Tenerife, pentru a practica una dintre cele mai vechi meserii.

Ancuța Cârcu, declaraţii despre acuzaţiile de proxenetism

“În urma informațiilor apărute în presă conform cărora aș fi arestată într-un dosar de proxenetism, camătă și șantaj înțeleg să arăt următoarele:

În primul rând, fac mențiunea că nu sunt arestată. Într-adevăr, Parchetul Judecătoriei Turda a făcut o descindere în mai multe cluburi din Tenerife, printre care și clubul pe care îl administrez. În acest sens, arăt că sunt victima unei veritabile cruciade de fake-news mediatic – în realitate, eu sunt la acest moment în libertate (totodată am convingerea intimă că voi fi cercetată în viitor fără vreo măsură preventivă).

Cu privire la acuzația care mi se aduce, nu doresc să periclitez în vreun fel bunul mers al anchetei, dar voi spune doar atât: sunt acuzată de faptul că aș fi înlesnit practicarea prostituției de către două tinere în clubul moștenit de la fratele meu. Această acuzație este una nefondată și mă declar public nevinovată. Nu știu ce făceau la alte cluburi, însă la mine la club erau angajate cu carte de muncă.

Perioada așa zis infracțională se suprapune aproape perfect cu perioada pandemică în care clubul al cărui administrator am ajuns să fiu a fost închis. Astfel, în perioada de lockdown, cu toate restricțiile pe care le-am simțit cu toții, era imposibil să particip în vreun fel la comiterea acestei infracțiuni. Până la urmă au fost câteva luni de zile în care era ilegal să ieși în afara casei, cu atât mai puțin să poți derula activitățile la care fac referire procurorii”, spune Ancuţa Cârcu, pe pagina de Facebook.

Ancuţa Cârcu: “Condamn vehement tot ce este legat de activitatea de proxenetism”

Fosta membră PRM, care s-a înscris, anul trecut, în partidul AUR, neagă toate acuzaţiile aduse şi spune că numele ei este implicat în acest dosar dintr-o gravă confuzie.

“Apoi, motivul pentru care cred eu că am ajuns în acest dosar este dat de o gravă confuzie. Se susține că cele două fete se prostituau în alte trei cluburi , iar singurul motiv pentru care am ajuns și eu în dosar este faptul că acestea lucrau cu forme legale în clubul meu. Din câte știu eu, patronii celor trei cluburi nu sunt în dosar alături de mine, dar eu am ajuns să fiu suspect în dosar.

Mai mult decât atât, oricine mă cunoaște știe că mi-am dedicat o mare parte a carierei mele pentru a susține independența, libertatea și puterea feminină. Această activitate de care sunt acuzată contravine celor mai intime principii ale ființei mele și trecând peste dimensiunea ilegală a faptei, reiterez că eu nu aș fi niciodată în stare să fac lucrurile de care sunt acuzată. Condamn vehement tot ce este legat de activitatea de proxenetism și reiterez faptul că eu nu aș putea vreodată să fiu implicată în așa ceva.



În ultimul rând, arăt că am deplină încredere în autoritățile române și cred cu tărie voi fi găsită nevinovată de acuzația care mi se aduce. Cred că la acest moment justiția trebuie lăsată să își facă datoria și adresez un apel public, în special mediei, de a nu pune presiune pe actul de justiție”, este mesajul transmis de Ancuţa Cârcu.

Corneliu Vadim Tudor: “Femeia asta e prostituată”

Ancuța Cârcu s-a certat luni de zile, la TV, cu Vadim Tudor, schimbul de replici între cei doi fiind plin de cuvinte injurioase.

“Femeia aceasta trebuia să fie dacă nu la pușcărie, la balamuc. A încercat să fie de toate în viață: manechin, cântăreață, purtătoare de cuvânt, femeie de afaceri, femeie fatală. În clasa a 9-a a fost exmatriculată pentru prostituție, de la liceul din Feldru. La 30 de ani, cu nouă clase voia să fie secretar executiv, parlamentar, transmitea cuiva să o facă un fel de consilier pe la Parlamentul European”, o caracteriza Vadim Tudor.