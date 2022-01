Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci, afacere de mii de euro. Ce vor să facă cei doi

Blondina și actualul partener de viață, Yosif Eudor Mohaci, sunt pregătiți să dezvolte o afacere de mii de euro în Cluj-Napoca, orașul în care locuiește bărbatul.

Cântăreața a dezvăluit că plănuiește să deschidă un club de noapte, care în momentul de față este în șantier. Afacerea se va dezvolta cât mai curând.

Anda Adam are foarte mare încredere în business-ul pe care-l dezvoltă alături de partenerul de viață, cu care vedeta este foarte fericită. Cei doi se gândesc serios la căsătorie.

„Ne pregătim să deschidem cel mai tare club din Cluj. Ne aflăm în plin șantier, urmează să se monteze niște lumini, lasere foarte tari.

Sunt călare cu ei pe acoperiș. Deci mor cu ei în dinți, nu mă interesează. N-am rău de înălțime, mă sui, îmi pun casca în cap, sunt până la genunchi de noroi dacă este nevoi”, a dezvăluit Anda Adam pe rețelele de socializare, conform .

Aceasta nu este singura afacere deschisă de fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, care de la izbucnirea pandemiei de coronavirus s-a axat pe un alt domeniu, care nu are legătură cu muzica.

Frumoasa câștigă foarte bine din imobiliare, lucru care i-a fost de un real ajutor în ultimii 2 ani când nu a mai fost prezentă pe scenă, la concerte.

Anda Adam, afacere puternică în domeniul imobiliar

Artista este dezvoltator de case în zona Pipera – Tunari, oportunitatea de a dezvolta această afacere venind chiar înainte de a apărea virusul din China. În plus, Anda Adam câștigă bani frumoși din Youtube.

„Din YouTube faci 300, 500 de euro, ok, 2.000. Eu am piese la care am investit 10.000 de euro.

Am avut oportunitea să-mi încep o afacere înainte să intrăm în pandemie. Sunt dezvoltator, fac case în zona Pipera-Tunari”, spunea cântăreața în urmă cu ceva vreme la Antena Stars.

Un alt business deținut de îndrăgita artistă este site-ul pe haine pe care-l promovează intens în social media, acolo unde este foarte activă.