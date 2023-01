Anda Adam trebuie să plătească mii de euro după ce a fost dată afară din casa din Bragadiru

Anda Adam a pierdut din nou în instanță în procesul imobilului din care a fost evacuată anul trecut! Cântăreața s-a judecat cu proprietarul casei în care voia să se instaleze, locuință în care a început să facă modificări, fiind nevoită apoi să plece de acolo cu tot cu instalațiile sanitare montate, printre un WC din aur, potrivit unor declarații făcute în urmă cu câteva luni de avocatul Adrian Cuculis.

Anda Adam, evacuată și taxată!

Sentința procesului nu este una favorabilă pentru artistă, aceasta fiind acuzată că nu a plătit taxele judiciare, având în vedere că reclamația pe care a făcut-o a fost respinsă de magistrați.

pe care a vrut să o cumpere apelând la împrumuturi bancare. Proprietarii locuinței au susținut că vedeta a întârziat cu banii, motivând că nicio bancă nu a vrut să îi acorde creditul necesar pentru a achita suma necesară cumpărării în integralitate.

Vedeta susținea că intenționa să cumpere casa cu pricina, declarând că proprietara, pe nume Nicoleta Teodorescu s-a răzgândit și nu a mai vrut s-o vândă.

Cântăreața a atacat inclusiv felul în care judecătorii au stabilit modul în care s-au calculat taxele de timbru

Femeia a dat-o în judecată pe artistă pentru a elibera imobilul respectiv, iar judecătorii i-au dat câștig de cauză proprietarei vilei din Bragadiru.

Problema vedetei este că, deși nu era proprietară în acte, a început să investească mii de euro în acea locuință, pe care a trebuit să o părăsească. Potrivit deciziei Tribunalului Ilfov, pentru că a pierdut procesul, Anda trebuia să plătească o serie de taxe judiciare în toamna trecută, însă artista a atacat soluția formulând o cerere de reexaminare a modului în care a fost stabilită taxa judiciară de timbru.

Într-o nouă soluție, ca răspuns la această nouă solicitare a cântăreței, judecătorii au respins cererea formulată, astfel că vedeta a fost înștiințată că trebuie să plătească, în total, suma de 16.630 de lei (adică puțin peste 3.000 de euro), sub sancțiunea anulării cererii.

Vila din Bragadiru și un scandal care părea fără de sfârșit. Artista ar fi plecat cu tot cu WC-ul din aur montat în locuință

„Anda Adam pierde din nou. După ce a fost evacuată din imobilul pe care îl ocupă în mod nelegal, aceasta s-a hotărât să ”desfacă” contractul și să-și dovedească nevinovăția.

Doar că de la a vrea la a face e cale lungă în instanță și pentru că acțiunea a fost făcută, să îi spunem, în mod incomplet, instanța i-a anulat cererea. Mai pe scurt, nu și-a plătit nici aici taxele (de timbru). Reamintesc că la jumătatea anului trecut am obținut definitiv evacuarea acesteia din imobil”, a scris Adrian Cuculis, apărătorul proprietarei cu care s-a judecat Anda Adam.

În apărarea ei, care a spus, printre altele, că după ce a montat instalații sanitare din aur, vedeta a plecat cu tot cu acestea din locuință.

„Având în vedere că vorbim de un vas de WC, mă bufnește râsul”

„Având în vedere că vorbim de un vas de WC, mă bufnește și râsul. Mi se pare puțin stupid. Am auzit ce a spus domnul avocat. Este doar părerea dumnealui. Acest domn de la care trebuia să cumpăr casa a fost contactat pentru a i se mai da niște sume de bani. A refuzat să le primească.

Am fost acolo personal și am spus că doresc până la obținerea creditului să îi mai dau un avans de 20.000 de euro. A zis că el nu are nevoie de încă un avans. A zis că își vrea toți banii și nu-l interesează. Eu voiam să îi dau până se finaliza aprobarea creditului meu”, a fost reacția de atunci a vedetei.

Precizăm că FANATIK a contactat-o pe Anda Adam pentru a-și exprima poziția cu privire la hotărârea instanței și pentru a afla, desigur, dacă a achitat, în cele din urmă, taxele judiciare. Artista nu ne-a oferit un răspuns până la ora redactării acestei știri.