Ce se întâmplă cu Anda Adam la Bravo, ai stil! Celebrities. Anunț neașteptat: “A fost o reală plăcere”

Gala cu numărul 14 al emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities”, care se va difuza sâmbătă seară, la ora 22:00, este una în care Anda Adam își va surprinde rivalele.

se va plânge, iar la un moment dat Anda Adam și Ilinca Vandici se îmbrățișează ca de rămas-bun.

Anda Adam pleacă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities?”

În promo-ul ediției se văd și lacrimi pe chipul Ralucăi Dumitru, semn că ceva palpitant se va întâmpla. Nicoleta Dragne chiar atrage atenția unei contracandidate, Ruxi, printr-o replică tăioasă: ”Încerci să fii iar obraznica, nu?!”

”A fost o reala placere pentru mine să împart acest platou cu voi toți!”, spune Anda Adam în timp ce se îmbrățișează cu prezentatoarea Ilinca Vandici.

Așadar, rămâne de văzut ce ascunde, de fapt, în spatele acestui gest care dă de-nțeles că artista va părăsi competiția.

Anda Adam s-a certat cu unele concurente din competiție

Solista este una dintre cele mai controversate concurente din emisiunea difuzată pe Kanal D. Colegele sale o provoacă mai mereu la mici conflicte, însă cel mai mult se contrazice cu Ruxi. Iată pentru o ținută.

”Așa am spus. Ok, Billie Eilish”, a spus Anda Adam despre o ținută pe care o purta. Atunci, a intervenit Ruxi și a contrazis-o: ”Billie Eilish nu e un stil vestimentar, e Billie Eilish”, a afirmat Ruxi spre nemulțumirea Andei Adam.

”Și eu sunt Anda Adam și mă pot îmbrăca așa cum vreau”, a completat apoi Anda Adam.

”E un stil foarte, foarte dubios. Ai luat-o foarte personal. Suferințele astea de orgoliu pe mine pur și simplu mă lasă… Mă fac să râd. Să-mi bag picioarele, azi le zic”, a continuat Ruxi.

De altfel, Anda Adam nu are o părere tocmai bună despre rivala sa. Cântăreața crede despre Ruxi că face gesturi vulgare.

”Nu este vreo pitipoanca sau o fandosita. Eu cand am vazut-o pe ea in online, fix asa am perceput-o; asa cu sa moara Franta, sa…si banuiesc ca asta este ea, este credibila in online.

In emisiune este la fel, doar nu o veni sa o faca pe vreo finuta. Cand defileaza, gesturi, mimica, chestii. Ea intr-o defilare face o tarala. Sunt niste gesturi vulgare si asta face si in online.

Vine se ia de pantaloni. Fiecare defileaza diferit, insa in sensul ala vulgar si dur, ce prezinti aici, aia faci si in online. Eu nu am folosit aceste cuvinte. Nu ma mai justific. Nu poti veni sa fii ca Sensy. Cum numesti cand faci cand defilezi asa? Este aceeasi, nu? Ea e mai baietoasa…”, a spus Anda Adam despre

Care este marele premiu de la ”Bravo, ai stil! Celebrities?”

Concurentele se întrec pentru o sumă de 100.000 de lei în emisiunea ”Bravo, ai sti! Celebrities”. Anul trecut, câștigătoarea competiției a fost Alexandra Ungureanu.