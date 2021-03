Andra, lăsată fără replică de Laurențiu Duță! Ce i-a spus cântărețul în emisiunea lui Măruță

Andra a fost lăsată fără cuvinte de către Laurențiu Duță de la 3 Sud Est. Piesa “Jumătatea mea mai bună” a stabilit un record clar în tendințele muzicale de pe YouTube, iar artiștii s-au bucurat de un succes foarte mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artiștii au fost prezenți în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde au rememorat întâmplări de la lansarea melodiei, dar și din trecutul lor, pe când abia se lansau pe scena românească.

Reuniunea pentru o astfel de colaborare muzicală a celor de la 3 Sud Est cu Andra le-a dat și fanilor o mare speranță, în aceste vremuri în care artiștii nu pot susține concerte și nu se pot întâlni deocamdată cu cei din public, pentru diverse evenimente.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andra și 3 Sud Est, colaborare inedită în plină pandemie. Soția lui Măruță, lasată fără cuvinte

Andra a fost prezentă alături de cei din 3 Sud Est în ediția din această miercuri a emisiunii soțului ei, Cătălin Măruță. Invitația de la PRO TV a fost onorată într-un mod inedit, prin diverse povești din culise.

Chiar dacă artiștii se știu de foarte mulți ani, cei din 3 Sud Est și-au dorit neapărat o colaborare cu solista. Laurențiu Duță a mers chiar acasă la ea și la Cătălin Măruță atunci când i-a prezentat melodia “Jumătatea mea mai bună”, ce se află în prezent pe locul fruntaș de pe YouTube.

ADVERTISEMENT

Mai mult, melodia a fost una foarte apreciată de către publicul de la noi, având și un videoclip pe măsură. Surpriza a fost una de proporții în această după-amiază, după ce Laurențiu Duță a afirmat că este vorba de o piesă realizată înainte de pandemie, și pe care a dorit să o lanseze la momentul potrivit.

“Piesa e făcută înainte de pandemie pentru cei care nu știu asta și am ținut-o așa la sertar. Fără Andra nu ar suna bine, așa mi-am zis. Mama, Dumnezeu să o ierte, m-a învățat că după un mare necaz vine și o mare bucurie. După 3 luni de zile sărbătorim cu o astfel de piesă”, a susținut Laurențiu Duță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“A vrut să vadă reacția noastră când am ascultat piesa pentru prima dată. Tot pe telefon am ascultat melodia și sincer a sunat foarte bine. A fost un an mai greu, o piesă ca asta ne dă și nouă speranță. Și fanii ne-au scris asta, pentru ei e o speranță, e foarte greu ca artist de muzică ușoară să ajungi în tendințe”, a completat și Andra.

“Se fac 24 de ani de 3 Sud Est. Din acea noapte în 1999 când ne-a prins Poliția, aveam la noi echipamente, coborâsem de pe scenă, păream ciudați. Ne-au cerut actele și ne-a întrebat cum dovedim că suntem studenți. Probabil credea că suntem studenți la Teologie, aveam niște tunici cu guler pe noi. (…) Andra, îți mulțumim că ne-ai făcut onoarea de-a cânta cu noi”, a adăugat și Viorel Șipoș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT



Mai este cunoscut că artistul Mihai Budeanu a fost diagnosticat cu Covid-19, dar și că a fost ajutat de colegii de trupă să treacă cu bine peste acele momente pe care le-a considerat cumplite. Solistul a povestit tot în apariția de la PRO TV că Viorel Șipoș l-a făcut să râdă mai tot timpul cât s-a aflat pe patul de spital, dar și că acesta îi trimitea numeroase mesaje de încurajare.

ADVERTISEMENT

“Speranța moare ultima. Melodia asta are ceva, pe lângă faptul că e scrisă foarte frumos și e cântată cu drag de noi. Nu am avut o stare atât de bună. Am stat mult în spital și după o astfel de experiență vezi altfel lucrurile. A fost o cumpănă foarte grea. Am ajuns la spital, îmi era frică că nu mai puteam cânta, dar mi-am revenit. Viorel îmi trimitea mesaje, cât eram acolo, m-a făcut să râd”, a povestit Mihai Budeanu.